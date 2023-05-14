Зеленский в Европе переобулся в воздухе и сменил цель

Пребывание Зеленского в ФРГ завершилось вручением ему премии Карла Великого в Аахене. Фото: REUTERS

Пребывание Зеленского в ФРГ завершилось вручением ему премии Карла Великого в Аахене. Премия вручается за "объединение Европы", но Зеленскому ее дали еще и "за мужественную борьбу за свободу, самоопределение, демократию и защиту наших европейских ценностей". Премию эту получали в свое время папа Римский и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, а в числе ее первых лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр, потом еще и Генри Киссинджер с Ангелой Меркель. А теперь – Зеленский и Тихановская, которая получила премию раньше. В общем, до мышей…

Помимо грамоты и медали, премия имеет еще и денежное содержание – 5 тысяч евро. Смех, да и только, этого Оленке Зеленской на один поход по бутикам "за булавками" не хватит. Не по Зеленскому масштаб. Это все равно что солидный медвежатник, специализирующийся по банковским сейфам, вдруг бы начал у пионеров тырить мелочь по карманам. Но Зеленский туда полетел-поехал и не за несчастной "пятеркой евриков". У него на кону куш был гораздо солиднее – 2,7 млрд. евро. Именно на такую сумму Германия приготовила пакет помощи в виде тяжелых и иных вооружений, куда вошли танки, БМП и БТР, ракеты и системы ПВО, снаряды и прочие боеприпасы. И канцлер Олаф Шольц подтвердил готовность выделения этого пакета.

Где Карл Великий, и где этот игруля на пианино? Какое отношение он имеет к этой самой Европе? Если в чем он и объединил ее, то исключительно в русофобии. Что сам Зеленский еще раз доказал вол время церемонии. На которой с торжественными речами и поздравлениями нового лауреата выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. А Тихановская, о которой Зеленский недавно отозвался весьма пренебрежительно, поздравила его, держа свой камень за пазухой.

Известный политолог Александр Сосновский решил послушать, о чем Зеленский будет говорить в своей речи на церемонии.

- Послушал Зеленского. Дежавю - фюрер выступает перед вермахтом. Требует окончательной победы и тоталитарной войны против "жидо- большевиков". Тошнит уже минут двадцать, - лаконично обрисовал он свое впечатление он заношенного типа в милитари-кофте и помятых штанах.

Правда, комическое начало у Зеленского все же взяло свое. Когда он зачитывал свою речь, то коробка с медалью лауреата упала с подставки на пол.

- Русские, - отреагировал на инцидент Зеленский. В зале вяло, но похлопали.

После первых же контактов в этой поездке в команде Зеленского поняли, что их изначальный посыл – о принятии Украины в состав НАТО, в чем Киев пообещала поддержать Варшава, реализовать просто нереально. Даже ведущие польские СМИ заявили еще перед поездкой Зеленского, что Польше не хватит поддержки, чтобы продавить такое решение на июльском саммите НАТО. Переговоров в Италии и первой же встречи в Берлине хватило, чтобы это понял и Зеленский с компанией. И срочно переформатировали поездку Зеленского под сколачивание "коалиции истребителей" из тех стран, которые готовы поставить Зеленскому современные боевые самолеты.

- Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия, - говорится в сообщении по итогам переговоров Зеленского с членами правительства ФРГ. А про "истребительную коалицию" Зеленский разоткровенничался на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем. Но каковы сейчас будут итоги попрошайничества Зеленского, пока не известно. Желаемое – получить самолеты F-16 как можно больше и насколько возможно, быстрее. Но пока можно обойтись и разговорами о них.

О попрошайничестве Зеленского уже в открытую судачат и на Украине.

- Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента трансформировал европейское турне побирушки Зеленского. После первой поездки стал очевиден факт отсутствия перспективы вступить в НАТО или получить гарантии на вступление, - сообщил один из популярных на Украине ТГ-каналов. - Теперь мы делаем акцент на получение вооружения от западных партнеров, а не пустых словах о гарантиях. На переговорах с европейскими лидерами Зеленский ставит вопрос так: если по НАТО нет конкретики, то дайте тогда оружие.

Ничего нового. Как и ожидалось. Впрочем, кое-что новое все же есть. Пока Зеленский разъезжал по Европам российские войска "умножили на ноль" два крупнейших склада с боеприпасами в Хмельницком и Тернополе, отчего ВСУ и украинские волонтеры впали даже в некоторое уныние.

Но их тут же приободрил известный украинский пропагандист-волонтер и экс-советник бывшего президента Петра Порошенко Юрий Касьянов.

- Ничего, президент Украины в Италии - он ещё попросит, - заявил Касьянов после взрыва складов в Хмельницком.

Конечно же, попросит. Бубочка за этим и ездит, чего совершенно не стесняется.

- Хватает ли ВСУ вооружений для наступлений? – спросили Зеленского.

- Еще несколько визитов, и хватит, - шмыгая носом, ответил президент Украины. Пока еще.

И отправился из Германии во Францию за деньгами и оружием. Теперь уже в качестве лауреата премии имени Карла Великого.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.