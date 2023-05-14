Мощнейший удар по имиджу Зеленского в Евросоюзе нанесла американская газета Washington Post. Фото: REUTERS

Американцы сделали Зеленскому первое серьезное предупреждение, чтобы он даже в мыслях не мечтал сбросить с себя возложенный на него хомут. Пока президент (пока еще) Украины разъезжает по Европам, мощнейший удар по его имиджу в Евросоюзе нанесла американская газета Washington Post. По сведениям газеты, вопреки публичным заверениям, Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал ввести украинские войска на территорию России. О чем свидетельствуют утечки якобы из Пентагона.

- Владимир Зеленский завоевал доверие западных правительств, отказавшись использовать оружие, которое они предоставляют, для нападений на территории России, - написало издание в своей статье. - Но за закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается в Венгрию, члена НАТО, и в частном порядке жаловался на отсутствие ракет большой дальности для поражения целей внутри границ России.

Примечательно, что Министерство обороны США не стало опровергать приведенные в газете сведения.

Так, например, на встрече в конце января Зеленский предложил военным "наносить удары по России", одновременно перебрасывая украинские сухопутные войска на российскую территорию, чтобы "оккупировать неуказанные российские приграничные города", как говорится в одном документе с грифом "совершенно секретно". Целью таких операций должно было стать получение "Киевом рычагов влияния в переговорах с Москвой".

В конце февраля, сообщает издание, на встрече с Главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным Зеленский "выразил обеспокоенность" отсутствием «у Украины ракет большой дальности, которые могли бы достичь дислокации российских войск в России и их атаковать". А позже Зеленский "предложил, чтобы Украина атаковала места дислокации войск и техники в Ростове", используя вместо ракет беспилотники.

Но абсолютный максимум, достигнутый Зеленским – это его предложение на совещании с вице-премьером Юлией Свириденко в середине февраля, когда Зеленский предложил "взорвать" нефтепровод "Дружба", по которому нефть идет в Венгрию. На минуточку, страну – члена НАТО.

В связи с этими и другими подобными случаями газета делает вывод, что его публично демонстрируемые стойкость и спокойствие мудрого государственника ("Владимир Зеленский завоевал доверие западных правительств, отказавшись использовать оружие, которое они предоставляют, для нападений на территории России") имеют мало схожего с Зеленским "за закрытыми дверями"- хитрым, лживым лидером с агрессивными инстинктами.

Что все это значит

Просто так подобные публикации не появляются. И это не какое-то расследование журналиста, а самый настоящий слив секретной документации из досье на Зеленского или же из полного "украинского кейса".

О чем еще говорят слитые данные? О том, что Зеленский под очень плотным колпаком у американских спецслужб. Что система доносов на него выстроена на всех уровнях. Мало кто мог бы рассказать о содержании его частной встречи с Залужным. И не исключено, что рапорт в Вашингтон мог составить и сам Залужный.

Между прочим, практически все, что написано в американской газете, уже было в ой или иной степени реализовано. Достаточно вспомнить заход и попытку захвата вооруженной Киевом вырусью деревеньки в Брянской области, работу диверсантов по подрыву мирных жителей и гражданских чиновников на освобожденных территориях и многое, многое другое. Статья в Washington Post – это доказательство того, что самый главный террорист на Украине – это ее нынешний президент. Связавшись с террористом, Евросоюз не оставил себе хороших выходов из ситуации. А вот поймут ли это в Европе, тот еще вопрос. Как и вопрос, понял ли этот сигнал про себя любимого сам Зеленский.

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