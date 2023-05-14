В Турции пройдет второй тур выборов президента: Эрдоган против Кылычдароглу

Подведение итогов выборов в Турции продолжается. Фото: REUTERS

Подсчет голосов на выборах в Турции

После обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в Турции лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49,35%%. Его основной соперник, кандидат от объединённой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 45%, кандидат от правого «Альянса «АТА» (ататюркистов) Синан Оган – 5,29%.

По итогам, 28 мая пройдет второй тур выборов.

Фото: REUTERS

На парламентских выборах лидирует правящий «Республиканский альянс», который набирает 49,3 % . Оппозиционный «Народный альянс» получает 35,19%, левый «Альянс труда и свободы» - 9,2%. Для прохождения в парламент необходимо преодолеть 7-процентный барьер.

Фото: REUTERS

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли в воскресенье. На них граждане республики голосовали за кандидатов на пост президента и депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции, которые избираются сроком на пять лет. Ранее сообщалось о рекордной явке на выборах, которая составила около 88%.

Фото: REUTERS

Ожесточенный подсчет: Турков просили не покидать избирательные участки

Когда турецкий Высший избирательный совет разрешил публиковать в режиме онлайн данные подсчёта голосов, первые же цифры, появившиеся на телеэкранах, говорили об оглушительном успехе действующего президента. Однако, как это часто бывает на выборах в Турции, по мере подсчёта голосов результаты Эрдогана начали снижаться, а его соперника – наоборот, неуклонно повышаться.

Фото: REUTERS

Мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш, которые входят в оппозиционный «Народный альянс» и баллотируются на должности вице-президентов, тандемом выступили на телеканале NTV и заявили о победе своего кандидата на президентских выборах.

Фото: REUTERS

- У нас есть данные почти со всех участков голосования. У Кылычдароглу 11,4 млн голосов (47,42%). У Эрдогана - 11,27 млн (46,8%). Пока еще не пришли все результаты с участков в Анкаре, Стамбуле и Измире. Думаю, все закончится в первом туре, - сказал Яваш.

Фото: REUTERS

- Мы видим, что мы постепенно поднимаемся, а наши оппоненты опускаются. Но давайте всё же дождёмся окончательных результатов. Не покидайте пока избирательных участков, - призвал своих сторонников Имамоглу.

Фото: REUTERS

В свою очередь, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик призвал проявить терпение и «раньше времени не объявлять себя победителем, как это делает оппозиция, на основании неполных результатов». С призывом не покидать участки до окончательного подсчёта голосов обратился к своим сторонникам Эрдоган. Он заявил в своих соцсетях, что подсчет голосов все еще продолжается и" попытки объявить результаты поспешно означают узурпацию народной воли".

Фото: REUTERS

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.

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