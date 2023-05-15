Бабушка приехала. Кушает компот

Слева направо: Александр Яценко, Александр Дуденков и Алексей Макаров в сериале «Операция «Неман». Фото: Кадр из фильма

Фразу «Бабушка приехала» в России 70-х знали все, кто умел читать. Ею заканчивался роман Богомолова о военной контрразведке, и значила она ликвидацию вражеской разведгруппы, занятой срывом наступления пяти фронтов РККА на Прибалтику. Книга мало годилась для экрана ввиду огромных массивов оперативных документов, а вскоре и вовсе стала заколдованной твердыней, о которую умные расшибутся, а дураки покроют похабной росписью типа «Здесь был я».

Первую постановку Витаса Жалакявичюса закрыл на исходе съемок сам Богомолов. Характер у автора был прескверный, экранизации не нравились ему никакие, а подключать юстицию он умел.

Тогда провидение обиделось и наслало на роман режиссера Пташука. Там, где автор масштабировал розыск тоннами оперсводок Смерша, у Пташука три человека сто минут бегали за другими тремя человеками, а почему в Кремле от этого болтанка, так и не удалось узнать.

На третий раз киноделы наворотили такого, что радость от встречи с прекрасным не пройдет никогда. Сперва изобличенный враг прикрылся от смершевцев другим врагом, и радикальное безумие жеста совершенно их парализовало. У второго угадывались явные семитские черты, и понять, как он попал служить к немцам, было решительно невозможно, - а играл его продюсер Тартаков, шеф сценарной группы. Когда жидофашиста все-таки убили братья по разуму, возникала надежда, что остальные пять продюсеров пойдут тем же путем и убьются на глазах зрителя в эпизодических ролях, но ожидания не оправдались. Смерть товарища Тартакова на 25-й минуте стала единственным светлым пятном постановки.

Окрыленные безнаказанностью, авторы пошли вразнос.

Убив агента, особисты сняли фуражки и почтили память усопшего.

Вражеская модистка ходила в штаб армии на примерку как к себе домой.

По Западной Белоруссии с ее бандами, дезертирами и немцами-окруженцами гастролировал фургон столичных кинозвезд, и некоторых даже убили, каков сюрприз.

Суперснайпер Таманцев (Алексей Макаров), сбивавший с врага пилотку и щекотавший пулями уши, на экране мажет восемь раз из десяти. Стажер Блинов (Александр Дуденков) убивает радиста - самый неприкосновенный актив. Капитан Алехин (Александр Яценко) болен сердцем до такой степени, что либо гранату уронит, либо на задержании в обморок хлопнется.

Шпион Мищенко (Алексей Кравченко) в густом лесу чеканит: «Радиогруппа Кенигсбергской разведшколы всегда отличалась высоким качеством своих курсантов». При этом его лицо сведено болезненной гримасой, в которой читается: «Кто?! Кто писал всю эту гребаную галиматью, которую я должен произносить вслух и без запинки?» Идем навстречу народному артисту: авторы гребаной галиматьи - сценаристы Спиридонов, Коростелева, Лебедев и Самойлов. Гребаной галиматьей они заняты давно и выдают ее по три сценария в год.

На исходе третьей серии становится очевидным: фильм сделан врагом. Русские в нем представлены: шофером-насильником, штабными курвами, шляпами-офицерами и лохами-рядовыми. За врага играют красотка блондинка, красотка брюнетка, миловидная немочка и трио отлично обмундированных, умелых, ловких наследников белой армии и мстителей тирании - притом все движимы верностью фатерлянду, тогда как у русских все делается от страха перед Сталиным. Форма подогнана, и пилотки молодцевато сидят у одних врагов, на наших все висит, как парашют на дереве. Там, где гости умело уходят из ловушек, рвут эшелоны, ликвидируют слабых, наши проваливают все, грозят трибуналом, палят по автобусу с гражданскими, и на стене у них балалайка. Традиционное семейное утепление касается только врага: если в книге у Алехина больна дочь, а Блинова ждет мама, в фильме вся любовь к детям, родителям и нежным кралям отписана агентам, а у наших ни семьи, ни дома, один Сталин. К слову «товарищ» видна такая неприкрытая ненависть, что на проверке документов офицеры запросто обращаются друг к другу «старлей» и «майор», а Алехин зовет впервые встреченного полковника Игорем Фомичом.

Все это логично было бы завершить не разбитым Рейхстагом, а панорамой современной неофашистской Прибалтики с резюме, что вся работа Смерша и пяти фронтов была зря, потому что ватники и кувшинные рыла.

У Чехова было: «Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

С «Неманом» хуже. Кто снимал, знаю, и все равно, дурак, смотрю по причине трудовой необходимости.

Дуракам, которые делают это без производственной нужды, прощения нет.

«ОПЕРАЦИЯ «НЕМАН»

2023 г.

Реж. Сергей Виноградов. По мотивам романа Владимира Богомолова

«В августе сорок четвертого».

Wink