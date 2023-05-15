Наследница Ленина: На Антихриста Владимир Ильич не тянет. Но по трупам ему пройти пришлось

Елена в интерьерах усадьбы Горки, где жил и скончался ее прадед. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Мне часто говорят: «Тебе передались черты Владимира Ильича: глаза, овал лица!» Не знаю, насколько это комплимент для женщины, - смеется собеседница. - При рождении мне хотели дать имя Надежда или Вера. Потом все же по Ленину назвали - Елена.

Елене Ульяновой 45 лет. Она не прямой потомок Ленина. Детей у Владимира Ильича и Крупской не было. Род Ульяновых продолжил только младший брат вождя Дмитрий (см. «Справку «КП»). Выходит, что Ленин - двоюродный прадед Елены.

Елена рядом с креслом-качалкой, в котором Ильич часто фотографировался. Фото: Андрей АБРАМОВ

ГОСДАЧА И «МАРШАЛЬСКИЙ ДОМ»

Детство она провела на госдаче в Заречье - это один из самых дорогих поселков Подмосковья. По соседству - дача Брежнева и других членов политбюро. Дом казенный, все вещи вплоть до наволочек с инвентаризационным номером.

Квартиру семье дали в «маршальском» доме в Романовом переулке. Соседями Ульяновых стала семья Рокоссовского, его внучка - подруга детства Елены.

- У Рокоссовских была громадная квартира - девять комнат. Мы жили в четырехкомнатной. Бабушка Елены Ольга Дмитриевна была химиком, работала в МГУ. А параллельно писала книги, статьи.

- Бабушка принимала школьников в пионеры и октябрята. Отличницей я никогда не была, даже напротив. А в пионеры принимали в три очереди. В первой - лучшие из лучших, и далее по нисходящей. По справедливости, я должна была быть в самой последней очереди. Но слышала, как учителя шептались: «Нужно ее поставить первой, ведь придет ее бабушка!»

«ТВОЙ ЛЕНИН ДАВНО ПОМЕР!»

- Денег государство нам не платило. Но у нас были все возможные привилегии. Питание - из кремлевской столовой. Поутру несли контейнеры, их наполняли готовыми блюдами. Правительственная «Волга» с водителем, кремлевские больницы, госзаказы - икра, бананы и прочий дефицит. Лето - в санатории для детей политбюро в Крыму. Помню, воспитательница сорвалась: «Тут отдыхают дети и внуки действующих членов политбюро. А твой Ленин давно помер, тебя здесь быть не должно!»

Мама Елены - один из главных научных сотрудников музеев Кремля. Отец - корреспондент итальянских изданий. После 1991 года наследников Ульяновых лишили всех льгот.

Рабочий стол Владимира Ленина. За окном вид на древние курганы вятичей. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Когда Союз рухнул, стали поступать звонки с угрозами: «Чтобы вы там все передохли!» До сих пор не знаем, кто это был. В 16 лет я уехала учиться во Францию. Жила в семьях. Например, у мэра небольшого города Мартины, которая была социалисткой. Я ей рассказала, чья внучка. Сначала мне не поверили. Мартина обмолвилась, что в молодости была в Москве и крутила роман с сыном начальника Госплана. Я позвонила в Москву бабушке. Через 10 минут у меня был телефон того самого человека. После этого сомнений у француженки не осталось.

Окончив французский лицей, Елена вернулась в Россию. Поступила в вуз, отучилась на экономиста. А после много лет путешествовала по миру.

Вождь любил не только котиков, но и детей. Правда, потомства не оставил. Фото: Мария УЛЬЯНОВА/РИА Новости

«ДЕД, ПОМОГИ!»

- Я всегда ощущала: Ленин мне помогает. Когда были трудности в жизни, приходила в Александровский сад. Про себя говорила: «Дед, помоги!» И все как-то начинало разруливаться. В Мавзолее была пару раз в детстве и уже в зрелом возрасте. Чего-то особенного не чувствовала.

- Вы религиозны?

- Крестилась в 16 лет. Верующая, но не религиозная.

- Часто поднимают вопрос: хоронить Ленина или оставить в Мавзолее?

- Бабушка была категорически против. Мое мнение: для некоторых он святыня, пролежал уже почти сто лет. Пусть еще столько же пролежит. Тело в Мавзолее нужно оставить.

До того, как Ленин, его семья и свита перебрались в эти интерьеры, усадьбой владели знаменитые Морозовы. Абсолютно все в современном музее, вплоть до петель на окнах - подлинное. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Ленин - Антихрист или спаситель России?

- Отдавал ли он приказ на расстрел царской семьи - думаю, что нет (у историков нет четкого ответа на этот вопрос. - Авт.). Но я иллюзий не питаю. Политика - кровавая штука. Однако на Антихриста Ленин не тянет. Антихристом называли Гитлера, Сталина. Ленин - однозначно хороший человек.

ЧТО ОСТАЛОСЬ В НАСЛЕДСТВО

- Задевает, когда о Ленине говорят плохо? Приятно ощущать родство?

- Если бы я была правнучкой Гитлера, мне бы было не очень комфортно. А Владимиром Ильичом я горжусь. Может, некоторые замыслы были нереалистичными, но действовал он во благо своей страны. Не было бы иначе всенародной любви.

А это спальня Владимира Ильича: небольшая комнатка буквально в 7-8 «квадратов». Фото: Андрей АБРАМОВ

- Почему распался Союз?

- Это была утопия. Уравниловка, всех под одну гребенку... Простой человек по натуре капиталист, каждому нужна копеечка.

- А что с наследством? У нас выходил материал: у Ленина, кроме пары часов и костюмов, которые хранятся в музеях, ничего не было. Может, золото партии вам все же перешло?

- Тут мне можете посочувствовать: я хоть и наследница, но ни с чем. Никаких капиталов Ленин не оставил. В семье хранятся реликвии - первый партбилет Владимира Ильича, чайник из Шушенского, где он был в ссылке (1897 - 1900). Моей детской игрушкой был маникюрный набор Ленина. Вот и все, что у нас есть.

КСТАТИ

20 мая в музее-усадьбе «Горки» (станция Ленинская Павелецкого направления, Ленинский округ, рабочий поселок Горки Ленинские, Центральная ул., 1) пройдет экскурсия «Я здесь жила», которую собрали по книге племянницы Ленина Ольги Ульяновой. Гостей будет сопровождать Елена Ульянова.

Начало экскурсий в 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Ульянов (1874 - 1943) был военным врачом, делал революцию на Крымском полуострове. После установления советской власти занимал посты в сферах здравоохранения и образования. Как и другие Ульяновы, страдал от заболевания кровеносных сосудов, из-за чего ему пришлось ампутировать ноги. Последние годы жизни провел в усадьбе в Горках.