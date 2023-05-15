Охлобыстин: «Пугачёва шокирована тем, что в России есть что-то важнее, чем она»

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева покинула Россию весной прошлого года сразу после начала спецоперации России на Украине. С тех пор певица возвращалась в Москву из Израиля два раза. Первый - осенью, чтобы решить вопрос со школой своих девятилетних детей Гарри и Лизы (и, как говорят, попытаться вернуть мужа Максима Галкина* на российское ТВ). Второй – в мае, чтобы проститься со скончавшимся модельером Валентином Юдашкиным. Актер Иван Охлобыстин в интервью на YouTube-канале «НЕОРУЭЛЛ» предположил, чего именно могла испугаться певица, когда уезжала из России.

«Пугачёва, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, ещё более ужасающая мысль, которая её посетила уже, наверное, в отъезде, - что без неё это всё может дальше продолжаться. Она раньше не допускала этой мысли. Без неё, действительно, сложно себе представить предшествующую культуру», - заявил Охлобыстин.

Актер высказался и по поводу супруга певицы Максима Галкина: он считает его скользким типом.

«Галкин? Есть такой тип людей. Без мыла, как говорится. Это не к тому, что вы все подумали, а просто чисто по административной линии», - заметил Иван Охлобыстин.

Иван Охлобыстин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее о причинах отъезда Пугачевой из России высказался ее бывший муж Филипп Киркоров. По мнению Киркорова, Алла Борисовна пошла на поводу у Максима Галкина. Артист уверен, что она поступила так, просто последовав за супругом, а не из-за нелюбви к Родине.

«То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем. Она "налево" не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, "пошел по наклонной плоскости". Но только тогда, когда понял, что все закончилось и у нее появился другой», – рассказал Киркоров.

Максим Галкин после отъезда из Москвы колесит по миру, пытаясь заработать на жизнь. Уехавший из России комик теперь должен давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Поэтому домочадцы - Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза – видят его нечасто. В Израиле супруги поселились в доме, который даже близко не сравнится с их недвижимостью в России. Судя по снимкам на страницах Пугачевой и Галкина в соцсетях, особняк не поражает той роскошью, к которой Алла Борисовна привыкла в родной стране.

*Признан в России иноагентом.

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