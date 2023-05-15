Ретроградный Меркурий пришел в движение: Тамара Глоба предупредила о переменах и опасностях после «коридора затмений» во второй половине мая

Тамара Глоба обещает с 16 мая позитивные новости. Фото: Личный архив

Тамара Глоба 15 мая составила рекомендации, которые на этой неделе помогут тем, кто прислушивается к астрологическим прогнозам. Неделя будет знаковой с астрологической точки зрения.

Советы Тамары Глоба на важную с астрологической точки зрения неделю.

- Для тех, кто боится ретроградного Меркурия – с понедельника 15 мая он начинает прямое движение. Пора принимать смелые решения и двигаться вперед вместе с Меркурием.

- А с 16 мая Юпитер оставляет героического Овна и переходит в знак миролюбивого практичного Тельца, где останется в течение года.

- Юпитер в Астрологии - планета большого счастья. Приносит успех, благополучие, процветание. И многих Тельцов это влияние не обойдет стороной. Хотя, в зависимости от личного гороскопа, и представителям других знаков Зодиака, это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье.

- Сейчас часто называют период от затмения Солнца до затмения Луны – «коридор затмений». В данный период с 20 апреля по 5 мая и, якобы, этот период заканчивает свое влияние после лунного затмения. Однако их влияние распространяется на весь лунный месяц до 19 мая.

- В первой половине мая наиболее сильно проявится затмение Луны. Повышенное внимание обратите на психическое и физическое состояние. Обостряются скрытые болезни, которых вы ранее могли не замечать. Неадекватных персон старайтесь обходить стороной.

- Избегайте скандалов, ссор. Не портите отношения с людьми, которые вам дороги, берегите детей и своих близких.

- Стихия даст о себе знать: возможны пожары, потопы – причем в течение всего месяца.

- Дни вокруг затмений обладают повышенной аварийностью. Внимательнее будьте на работе и за рулем. Ведь от вашего внимания зависят и другие жизни.

Общие рекомендации:

- Щадите желудок – тяжелая, жирная пища противопоказаны. Спиртному скажите – тоже нет.

- Прежде чем принять решение – стоит все обдумать. Не принимайте решения сгоряча.

- Не заводите сомнительные связи. Не доверяйте деньги кому попало.