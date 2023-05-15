Закрытые вечеринки, наркотики и секс с чужой женой: раскрыто скандальное убийство калифорнийского миллиардера Боба Ли

Друзья вспоминают о Бобе Ли (на фото) как о добром и щедром человеке, талантливом программисте и успешном бизнесмене. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда в начала апреля в США неизвестный напал на улице и нанес несколько ножевых ранений одному из гуру мира информационных технологий, программисту, создателю популярного платежного сервиса Cash App, разработчику операционной системы «Андроид», 43-летнему Бобу Ли, никто особо и не удивился. Ведь это произошло в Сан-Франциско, уже давно пользующемся дурной славой. По улицам калифорнийских городов люди опасаются передвигаться даже в дневное время из-за заполонивших их тысяч агрессивных бездомных и безумных наркоманов.

Ли успел позвонить в службу спасения, но усилия медиков были тщетны – мужчина скончался в больнице.

Друзья и коллеги Ли были шокированы произошедшим. Все помнили его как доброго и щедрого человека, талантливого программиста и успешного бизнесмена, человека, заработавшего миллионы своей головой и своими руками. Кстати, Боб Ли родился шестипалым, но в детстве избавился от полидактилии при помощи хирургов.

Брак Боба распался, но он сохранил прекрасные отношения с бывшей женой и обожал двух своих детей. Монахом Ли не был, и все знали, что на вечеринках он может появиться то с одной, то с другой красоткой, одной из которых он даже как-то подарил автомобиль «Тесла».

Полиция Сан-Франциско начала расследование и сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Ли выходит из автомобиля вместе с каким-то мужчиной, которой затем наносит ему несколько ударов кухонным ножом. Чуть позже стражи правопорядка подтвердили, что произвели арест подозреваемого.

Брак Боба распался, но он сохранил прекрасные отношения с бывшей женой и обожал детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Газетчики сразу же предположили, что убийство Ли не было случайным и никак не связано с попыткой, например, ограбления: экспертиза подтвердила, что в крови погибшего было небольшое количество наркотиков. Одна из подруг Ли сказала, что бизнесмен использовал их исключительно для медицинских целей, борясь с депрессией. Но репортеры были уверены, что виной всему образ жизни погибшего…

«Образ жизни» (The Lifestyle) - так в Кремниевой долине полушепотом называют закрытые вечеринки, организуемые только для своих, то есть для молодых миллионеров-айтишников, желающих оторваться после тяжелого рабочего дня на всю катушку. Элитный алкоголь, наркотики, красавицы и красавцы-модели – попасть на такую вечеринку может не каждый: плата за вход исчисляется тысячами долларов, да и сам вход, что называется, только для своих. Случайный секс – один из обязательных атрибутов этого безбашенного действа, но как рассказывают завсегдатаи «Образа жизни», насилие не только не приветствуется, но и не допускается; более того, если кто-то перепьет, начнет скандалить или распускать руки, то его больше никогда не пригласят на такие действа.

Ли и не скрывал, что любит тусоваться на таких вечеринках. Однажды он даже угодил в колонки светской хроники, когда согласился зайти в один из клубов без штанов. В тот день устроители предложили приглашенным существенно сэкономить, пообещав согласившимся обнажиться на входе билет всего лишь за 5 долларов.

Еще через неделю было опубликовано имя задержанного – Нима Момени. И круг «Образа жизни» для Боба Ли замкнулся – подозреваемый в убийстве является родным братом светской львицы Хазар Момени, жене известного в Сан-Франциско пластического хирурга Дино Эльяссния. Но несмотря на действующий брак, как стало известно, Хазар Момени тоже обожала посещать закрытые секс-вечеринки. Более того, молва приписывала ей интимную связь с Бобом Ли.

Хазар Момени с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семья Момени бежала в свое время в США из Ирана, мать Хазар и Нимы утверждала, что как последовательница религии зороастрийцев она подвергалась на родине гонениям. Нима обожал свою младшую сестру, и даже когда она удачно вышла замуж и с головой окунулась в мир гламура, чуть ли не пятам следовал за ней. Он знал, что когда-то между Хазар и Бобом случилась интрижка, но в тот трагический день ему показалось, что Ли дал сестре наркотики. Нима дождался, когда Боб начнет собираться домой и предложил подвезти его на своей машине. Завернув в темный переулок, молодой человек предложил программисту освежиться, после чего и напал на него с ножом…

Нима Момени сейчас находится в КПЗ, в выходе до суда под залог ему отказано. Он не намерен признавать себя виновным. Адвокаты его сестры Хазар сообщили, что «она любит и поддерживает своего брата, будучи опечаленной трагедией, случившейся с Бобом Ли». Последним СМС-сообщением, пришедшим на мобильник Ли, были несколько слов от Хазар Момени: «Хочу убедиться, что у вас все в порядке. Я знаю, что Нима сильно ударил вас». Не исключено, что и ей также будут предъявлены обвинения в соучастии или организации убийства.

Один из друзей Ли, бывший главный юрисконсульт компании Square Дана Вагнер сказала журналистам, что «Боб тусовался с людьми не своего уровня, с толпой, в которой много свингеров, мошенников и лжецов, что и обеспечило ровно то, что произошло».

Бывшая супруга Боба устроила поминальную вечеринку в память о нем. Собравшиеся написали покойному письма и опустили их в специальную коробку. Этим летом ее сожгут в Неваде, на ежегодном музыкальном фестивале Burning Man, который так любил Боб Ли.

Тем временем, клуб из которого в свой последний путь отправился Ли, приглашает на очередную вечеринку-маскарад. Ее назвали «Загадочное убийство».