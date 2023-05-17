Газификация: просто о важном

Фото: gasfoto.ru

С 2021 года трубу за счет средств «Газпрома» прокладывают до границ земельного участка. Собственнику нужно оплатить только оборудование и работы на самом участке. Все, что нужно для социальной газификации (догазификации) - трубы и газовое оборудование, - производится на территории России. Поэтому она будет продолжаться, несмотря на все изменения в мире.

В конце 2022 года правительство России приняло постановление, расширяющее социальную газификацию - теперь она распространяется на социальные объекты, а именно: детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории. Главное, чтобы населенный пункт, где они располагаются, был газифицирован.

Владимир Путин, Президент РФ: «Считаю одним из наиболее значимых и ответственных проектов «Газпрома» расширенную программу социальной газификации, в рамках которой газовые сети бесплатно подводят до границ земельных участков граждан. Программа стала бессрочной. Кроме того, теперь она распространена не только на жилые дома, но и на социально значимые объекты, образовательные и медицинские учреждения».

КАК ГАЗИФИЦИРОВАТЬ ДОМОВЛАДНИЕ?

В конце 2022 года правительство России приняло постановление, расширяющее догазификацию.

Отвечаем на часто возникающие вопросы:

- Один из основных критериев при подаче заявки на догазификацию - наличие зарегистрированного домовладения. Отсюда следует, что адрес у домовладения уже должен быть, т. к. присвоение адреса объекту капитального строительства осуществляется после его ввода в эксплуатацию.

- Подавал заявку на догазификацию в администрации сельского поселения. Как узнать, есть ли я в списке?

- Заявитель может подать заявку следующими способами: дистанционно - посредством портала Единого оператора газификации, посредством портала «Госуслуги», на сайтах газораспределительных организаций; очно - в офисах газораспределительных организаций или в МФЦ или направив заявку почтовым отправлением в адрес газораспределительной организации. Списочная подача заявок через органы местного самоуправления не предусмотрена. На старте программы догазификации органы местного самоуправления собирали предварительные заявки на догазификацию, которые передавались в газораспределительные организации. Уточнить, что с вашей заявкой, вы можете в личном кабинете на портале Единого оператора газификации или в офисе газораспределительной организации вашего региона.

- Как правильно подать заявку от третьего лица?

- Для подачи заявки в качестве представителя вам потребуются документы, подтверждающие ваши полномочия на подачу заявки, на портале Единого оператора газификации при подаче заявки проставьте отметку при выборе ответа на вопрос «Кто подает заявку» в графе «Уполномоченный представитель». Также вы можете очно обратиться в офис газораспределительной организации или МФЦ с документами, подтверждающими ваши полномочия, и комплектом документов непосредственного заявителя, необходимых для подачи заявки.

Фото: gasfoto.ru

- Как быстро получить ответы на свои вопросы по догазификации?

- Есть разные формы обратной связи по вопросам подключения домовладений к сетям газораспределения. Ответы на вопросы по программе догазификации можно получить:

• на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru);

• по телефону горячей линии: 8-800-101-00-04;

• в клиентском центре местной газораспределительной организации или в МФЦ;

• в личном кабинете абонента на сайте газораспределительной организации.

- Как узнать о льготах и субсидиях на догазификацию в моем регионе?

- Льготы различным категориям населения (инвалиды, ветераны, участники боевых действий, многодетные семьи и т. д.) предусмотрены на региональном уровне. Информацию о наличии субсидий на газификацию жилого дома можно уточнить в органах местного самоуправления (администрации), органах соцзащиты или в газораспределительной организации своего региона.

- Можно ли бесплатно провести газ на неприватизированный участок?

- Для того, чтобы бесплатно подвести газ до границ земельного участка в рамках программы социальной догазификации, должны быть выполнены следующие условия:

• земельный участок и домовладение должны быть зарегистрированы в установленном порядке, иметься правоустанавливающие документы;

• в населенном пункте, где расположено данное домовладение, должны быть проложены газораспределительные сети и должна осуществляться транспортировка газа (иными словами, населенный пункт должен быть газифицирован);

• газ должен использоваться для некоммерческих - личных и семейных нужд.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, то подключение к газу возможно вне программы газификации, на общих условиях - за плату, которая регулируется государством.

Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России»: «Это тепло, уют, безопасность. Это экономия сил и средств, экономия расходов на дрова. Особенно это важно для пожилых наших граждан».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Фото: er.ru

НА ЗАМЕТКУ

Единые консультационные центры по догазификации работают в нескольких десятках регионов на базе Штабов общественной поддержки партии «Единая Россия». Жители могут обратиться в центр за разъяснениями по процедуре подачи заявки, помощью в заключении договора, по вопросам получения льгот, за информацией о надлежащем исполнении строительно-монтажных работ и другим важным моментам. Кроме того, на регулярной основе в Штабах проходят круглые столы по вопросам газификации и догазификации.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 800 101-00-04 (звонок бесплатный)

Здесь можно узнать контакты газораспределительной организации вашего региона и задать другие вопросы по газификации.

Фото: gasfoto.ru

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ?

Несмотря на то, что до границ участка газ проводят бесплатно, покупка оборудования и прокладка труб на самом участке многим могут показаться весьма затратными. Поэтому в большинстве регионов России действуют субсидии, региональные меры социальной поддержки на газификацию.

Кто может рассчитывать на помощь:

• малоимущие граждане;

• участники Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла;

• люди с ограниченными возможностями;

• ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

• многодетные семьи и семьи, в которых воспитывают детей-инвалидов.

В разных регионах к этому списку могут добавляться и другие категории льготников. Например, Пермский край первым в России решил прокладывать газовые сети не до границ участка, а до фасада дома без привлечения средств потребителей. Обычно субсидии можно направить на оплату проекта, строительно-монтажных работ в пределах участка и на внутридомовых сетях, приобретение газового оборудования и приборов учета.

Суммы поддержки зависят от региона. Так, в Пермском крае максимальная сумма субсидии составляет 100 тысяч рублей, в Самарской области компенсируют 145 тысяч рублей, а в Татарстане - до 80 тысяч.

Президент РФ поставил задачу главам регионов, где выплаты невысокие, установить минимальный уровень таких субсидий не менее 100 тысяч рублей.

Фото: gasfoto.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чтобы воспользоваться положенной материальной помощью, надо обратиться в МФЦ «Мои документы», управление социальной защиты населения по месту жительства или оставить заявление на портале «Госуслуги».

Денежную компенсацию выплачивают один раз независимо от количества собственников газифицируемого дома.

Уточнить, какие конкретно меры поддержки действуют в вашем регионе, можно на сайте региональной администрации либо в местной ГРО.

Фото: gasfoto.ru

Сергей Густов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз»: «Каждый день мы подключаем к газу новые дома, социальные объекты, промышленные предприятия. Наша цель - обеспечить полную технически возможную газификацию страны. Мы, безусловно, это сделаем».

Сергей Густов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги программы за 2022 год:

• > 500 тысяч абонентов подключено к газу

• 785 тысяч заявок на догазификацию принято

• 200 межпоселковых газопроводов построено

• > 3 тысяч км - протяженность построенных сетей

КАК БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗ

Живя в комфортном газифицированном доме, легко забыть, что газовые приборы при неправильной эксплуатации представляют угрозу жизни. Стоит серьезно отнестись к выбору оборудования, его использованию и техническому обслуживанию.

ПОКУПКА И УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

При покупке газового оборудования стоит обратить внимание на надежность соединительных узлов. Для этого желательно проанализировать и сравнить несколько моделей.

Также внимательно изучите информацию о репутации компании-производителя, ее историю, ознакомьтесь с отзывами покупателей. Помните главное - любой газовый прибор обязательно должен иметь подробную инструкцию по эксплуатации и сертификат. Поэтому крайне нежелательно покупать оборудование, бывшее в употреблении, особенно это касается интернет-площадок по перепродаже приборов «из рук в руки». Так вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих.

Фото: gasfoto.ru

Многие считают, что самостоятельная замена или переустановка газовой плиты и другой техники дома - дело легкое. Но даже неловко закрученная гайка может спровоцировать утечку.

Только сотрудник специализированной организации может проводить такие работы. Мастер, устанавливающий оборудование, должен выдать вам документ, в котором указано, что все работы произведены в соответствии с техническими нормами и правилами безопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО

• допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста, людей, не знающих правил пользования этими приборами, а также страдающих от психических заболеваний, не позволяющих им полностью осознавать свои действия

• хранить в газифицированном помещении более одного баллона на 50 - 55 литров или двух баллонов на 27 литров

• пользоваться газовым оборудованием при его неисправности, при отсутствии тяги, при обнаружении утечки газа, а также без проведения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.

• производить любые самовольные действия с газовым оборудованием, нанимать случайных работников без соответствующих разрешений и лицензий для подключения, перестановки или ремонта газовых приборов

ПРАВИЛА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Пользуясь газом в квартире или частном доме, принимайте ряд несложных мер для своей безопасности:

• регулярно проверяйте тягу в дымоотводах и открывайте форточку при использовании газовых приборов. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимы постоянный приток свежего воздуха и вентиляция. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия

• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу

• не используйте газовые плиты для отопления

• не оборудуйте комнаты, где установлены газовые приборы, для сна или отдыха

• по окончании использования газа закройте краны на приборах, вентили перед ними или вентили баллонов

• регулярно проверяйте шланги и резьбовые соединения труб на герметичность

• уходя из квартиры или дома, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне

• в частном доме перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедитесь в отсутствии запаха газа. Если вы обнаружили запах, сообщите окружающим о мерах предосторожности и позвоните из незагазованного безопасного места в газовую службу

• перед использованием газовой печи проверяйте, полностью ли открыта шиберная задвижка. Периодически очищайте «карман» дымохода

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА

Самый распространенный способ определения утечки газа - по запаху. При сильных утечках газ вырывается со свистом, и вы услышите это. Более сложным вариантом является определение утечки на глаз. Для этого можно налить мыльную воду на газовую трубу. На мыльной поверхности в местах утечки будут образовываться пузырьки.

Не пытайтесь найти место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спичкой.

Вас также должна насторожить любая нестандартная ситуация:

• неравномерное горение газа;

• отсутствие газа в конфорке;

• сопротивление при открывании и закрывании крана конфорки.

Когда все работает исправно, пламя равномерное, устойчивое, голубого цвета. Желтый цвет указывает на то, что в плите происходит неполное сгорание газа.

При обнаружении утечки в первую очередь остановите подачу газа и откройте окна.

Покиньте помещение и перейдите в безопасное место, откуда немедленно сообщите об утечке в аварийно-диспетчерскую службу.

Всё о газификации из официальных источников www.gazprommap.ru.