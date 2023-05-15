Мифология и теории о пришельцах не врали: Ученые узнали, как двое божественных братьев дали начало всему человечеству

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70 тысяч лет назад у двоих детей, скорее всего, родных братьев, появилась редкая мутация. И именно эта мутация сделала человека человеком: мы можем воображать, изобретать, создавать в голове образы, и – разговаривать с помощью сложной грамматики, оперируя тысячами слов. Похоже на фантастику? Но в этом суть открытия нейробиолога из Университета Бостона Андрея Вышедского, о котором сейчас спорят специалисты всего мира. Он назвал свое детище «теорией Ромула и Рема» - двух мифических братьев, которые дали начало римской цивилизации. Только тут – всей нашей цивилизации. И все оборачивается так, что эти двое и были первобытными богами, о которых толкуют мифы, а мутация – дело рук пришельцев. Разберемся по порядку.

ПОЛМИЛЛИОНА ЛЕТ МОЛЧАНИЯ

Были эти два брата (а может, две сестры), или нет, тут можно поспорить, но проблема-то есть, и ученые о ней давно знают. Дело в том, что современный речевой аппарат формируется у человека очень рано, 600 тысяч лет назад. Мы, люди разумные, еще толком от неандертальцев не отделились. И могли бы говорить уже тогда. Но – не говорили. У нас, как у обезьян, было от 50 до 200 слов, или, скорее, криков, которыми мы и выражали всю полноту бытия.

А полноты-то особо и не было. Исследователи тщательно изучают древнее искусство. И вроде бы оно есть: даже высшие приматы, то есть обезьяны, определенным образом расставляют камни, видимо, получая эстетическое удовольствие. Точно так же и древний человек. Тут камней накидал, там. Ни тебе скульптур, ни рисунков, ни фигурок.

Но 70 тысяч лет назад все – и резко – меняется. Люди начинают говорить сложными словами (не спрашивайте, как ученые это узнали – современные методы анализа костей и артефактов и не такие данные в состоянии извлечь). Люди принимаются создавать настоящие шедевры первобытного искусства. Рисовать красками на стенах сырых пещер. Высекать из камня «палеолитических Венер». У людей появляются сказки и сказания – то есть сочинения о том, чего никогда не было. А язык становится таким сложным, что – разойдутся два племени, погуляют пару сотен лет, встретятся снова – уже друг друга не понимают. Вавилонская башня! Только без башни.

И ученые не понимали, как так, полмиллиона лет мочь, и не делать. Не говорить. Не творить. Не воображать. Мозг-то вроде уже в состоянии. Но что-то мешает.

ДВА БРАТА (ВОЗМОЖНО, АКРОБАТА)

Доктор Вышедский обратил внимание на зону мозга, которая называется предфронтальной корой. Именно она делает вот это все, то есть – тут и воображение, и творчество, и сложный язык. И развитие этой коры у человека идет вообще не так, как у животных.

У животных эта кора развивается очень быстро. Мозг не успевает созреть, а кора уже готова. И у нее нет «пищи» для того, чтобы заниматься чем-то серьезным. Незрелый мозг не в состоянии эту «пищу» дать. В итоге предфронтальная кора, конечно, формируется, но мало что умеет, потому что – мозг ее не научил. У людей редко, но такие отклонения бывают. И они необратимы: такого человека невозможно научить каким-то сложным вещам.

Работая с математическими моделями и данными раскопок, ученый понял, что в самой глубокой древности, когда люди жили бок о бок с неандертальцами, кора развивалась у них, как у животных, быстро, к двум годам. Но 70 тысяч лет назад по какой-то причине развитие коры резко замедлилось, и теперь она созревает годам к 10-ти. Это незначительное обстоятельство делает нас людьми.

А дальше вскрылись совсем странные вещи:

- это была мутация неизвестной природы;

- мутация поразила всего лишь двух человек, и это были дети.

И тут самый острый вопрос: с точки зрения биологии это была вредная мутация, и она должна была бы исчезнуть. Но – не исчезла, и причина только вот такая:

- эти двое детей жили рядом и активно общались друг с другом.

- их поразительные способности оказались так эффективны, что они стали вождями своих племен.

- став вождями, они получили всех женщин (или мужчин, если это были сестры), и родили кучу детей.

- от них-то мутация и передалась всем остальным людям.

САМИ БОГИ

То есть послушайте, эти двое – боги? Те, что научили, согласно мифам, людей разводить огонь, говорить, рисовать? Мифы нам не врали?

Это потрясающе, но есть же еще один вопрос: а откуда взялась эта мутация? И тут два варианта. Или – сходили на кратер вулкана, а там радиация. Мало ли радиации в первобытном мире. Но уж очень мутация полезная оказалась. Тогда – второй вариант, ее внедрили искусственно. Кто? Зачем?

Конечно, профессор из Бостона ни о каких пришельцах, породивших современное человечество, не говорит. Но есть ли тут хоть что-то ненаучное? Да вроде нет. Могут ли существовать другие цивилизации? Наука говорит, что обязаны, просто нам на глаза не попадаются. Может ли эта цивилизация летать далеко? Конечно, мы же летаем, меньше столетия, а уже за пределы Солнечной системы выходим. Прилетев и увидев «дикарей», может ли цивилизация подтолкнуть их развитие? Да если захочет, так почему бы и нет. Все вроде сходится.

И тут, конечно, понять бы, вот, подтолкнули – а дальше-то следят за результатами опыта? Но ответ на этот вопрос стоит искать уже в многочисленных теориях заговора. Наука никаких признаков контроля за нами со стороны иного разума не видит. Пока не видит.

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