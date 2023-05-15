"Это рекорд": вундеркинд Алиса Теплякова и ее семья проиграли суд МГУ всего за три заседания

Алиса Теплякова.

Не пришли ни Евгений, ни Наталья, ни Алиса. Зато МГУ представляли пятеро - два юриста и трое сотрудников психфака. В их числе - замдекана Артём Ковалев.

Факультет, как и университет, напомним, шли по этому делу как соответчики.

С самого начала журналистов попросили покинуть зал. Дело в том, что на предыдущем слушании Евгений заявил ходатайство о переводе заседаний в закрытый режим, ссылаясь на тайну личной жизни несовершеннолетней дочери, и судья пошла навстречу. Тем более, что представители ответчика не возражали.

Заседание все равно состоялось и продлилось больше двух часов. Сначала участвовали только юристы вуза, потом давали показания свидетели: заместитель декана факультета психологии МГУ по учебной работе Артем Ковалев и девушка-тьютор, которую вуз назначил специально в помощь Алисе.

Представители МГУ от комментариев отказались. А вскоре на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы появилось обновление в информации по иску Тепляковых- в удовлетворении отказать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Самая быстрая тяжба, затеянная Тепляковыми

Отвечает юрист и автор популярного блога в Дзене Антон Папков.

- Всего три заседания и проигрыш. Это рекорд для судебных процессов, затеянных Тепляковыми? Были ли у них хоть какие-то шансы в этот раз?

- Да, это рекорд. Быстрее у Тепляковых было только, когда их исковые заявления возвращались без рассмотрения.

- Что дальше? Жалобы-апелляции?

- Дальше Зюзинский районный суд изготовит свое решение в окончательной форме. После чего и у Наталии Аркадьевны и Евгения Валерьевича будет 1 месяц на подачу апелляционной жалобы в Московский городской суд.

- Есть информация, что Алису до сих пор не отчислили из МГУ и одним из требований истцов было перевести девочку на бюджет. То есть не ходила на пары, не сдавала сессии, но платила - так, что ли? Или что за этим может стоять?

- Известно, что студенты, обучающиеся на платном, иногда прогуливают пары. Но это не может продолжаться вечно. Мы можем не знать о существовании приказа об отчислении Алисы потому, что эта информация защищена законом о персональных данных.

- Тепляковы уже выразили недовольство в блоге… Правомерны ли их претензии? Например, о том, что истцы на больничном, а слушание все равно провели.

- Безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции и рассмотрения дела судом апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции (заново) является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. Тепляковы были извещены о заседании. Это подтверждается тем, что они сообщили суду о причинах неявки. А уважительность причин неявки определяется судом по своему усмотрению на основании анализа фактических обстоятельств. Надо отметить, что лица, участвующие в деле, обязаны не только известить суд о причинах неявки, но и представить доказательства уважительности этих причин.

Утверждение о том, что ходатайства не рассмотрены по существу, спорно. Ведь Тепляковы сами написали, что находятся дома на больничном, в суд не явились. Следовательно, они еще не знакомились с материалами дела. Что касается доказательств, то у Тепляковых была возможность приобщить их к делу в двух судебных заседаниях, в которых они участвовали.

Мнение истца

«Будет апелляция»

В унисон с решением суда в семейном блоге Тепляковых появился пост:

«Оба истца на больничном, суд об этом уведомлен заблаговременно, ходатайства в суд не рассмотрены по существу, большая часть доказательств не рассмотрена и не приложена к делу, стороне истцов не дали высказать позицию, изложить возражения, вызвать своих свидетелей и задать вопросы стороне ответчика, а судья вынесла решение. Это же безусловное основание для перехода к рассмотрению дела по первой инстанции в апелляционном суде».

ПРЕДЫСТОРИЯ

Иск Тепляковы подали 21 декабря 2022 года. Чего хотели? На портале судов содержание требований не отображается. Однако частично их озвучил сам Евгений на прошлом заседании, сказав, что их иск — о защите прав потребителей, восстановлении права на образование, принуждении к исполнению условий договора, принуждении к исполнению закона в части оказания платных образовательных услуг. Примечательно, что на последнем заседании прозвучало еще одно требование истцов – перевести Алису на бюджет. По идее, должны быть и материальные требования, ведь родители вундеркинда не раз писали в семейном блоге, что потребуют неустойку.

Девочка, напомним, поступила на факультет психологии МГУ в 2021-м году. Ей тогда было 9 лет. Поступила на платное, так как на бюджет не хватало баллов. А с середины сентября перестала ходить на занятия, зимнюю сессию завалила, на пересдачу не пришла… Родители при этом платили за учебу, а это ни много ни мало около 400 тысяч рублей в год. Сколько успели перечислить, не знаем, но не исключено, что ради суда, на который Тепляковы наверняка возлагали надежды, внесли на счет университета оплату не только за первый курс, но и за второй (то есть порядка миллиона рублей). Ведь иначе Алису могли отчислить как раз в декабре 2022 года.

Дело в том, что после двойки по «Введению в психологию» на первой сессии в декабре 2021-го вуз дал девочке год на пересдачу хвостов. А после драки, которую Евгений затеял с охраной факультета, когда узнал про плохую оценку дочери, психфак опубликовал официальное обращение, где объяснил: Алиса не только на экзамене в зимнюю сессию, но и при поступлении не показала каких-либо выдающихся знаний. Родителям об этом говорили, однако Тепляковы настояли: имеем право поступить хотя бы на платное. Вуз предоставил девочке все условия для учебы, прикрепил тьютора, к которому Алиса могла обратиться в любой момент за помощью. Далее цитата: «К нашему большому удивлению, с первых дней на передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к сожалению, родители не позволили нам до сих пор узнать, а неудержимое стремление папы самостоятельно организовывать образовательный процесс. Родители начали настаивать на необходимости ускоренного обучения студентки и объем программы шестилетнего обучения по специальности уместить в два года ввиду «особых способностей» девочки и «уникальной авторской методики обучения» папы, с которой он нас до настоящего времени так и не ознакомил, а обучение Алисы осуществлять преимущественно в домашних условиях». Потом девочка перестала появляться на факультете, а ее родители — рассказывать, какой плохой МГУ.

Похоже, все это представители МГУ и психфака озвучили и сегодня в суде, и их доводы судья сочла убедительными.