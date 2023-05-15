Выборы в Турции обернутся смертельной игрой: Запад готов на все, чтобы сместить лояльного к России «султана» Эрдогана

На президентских выборах в Турции будет второй тур. Нынешнему лидеру страны Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило меньше одного процента голосов, чтобы победить в первом туре. Фото: REUTERS

На президентских выборах в Турции будет второй тур. Нынешнему лидеру страны Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило меньше одного процента голосов, чтобы победить в первом туре. За него проголосовали около 26 млн человек, за его главного противника Кемаля Кылычдароглу - 23,5 млн. Через две недели они окончательно выяснят между собой отношения.

Оставим в стороне внутриполитические программы претендентов на президентский пост и их шансы на победу во втором туре. Самый главный итог, который вполне можно сделать уже сейчас - несмотря на то, что Запад отчаянно «топил» за Кылычдароглу и страстно желал сместить Эрдогана уже в первом туре, нынешний президент показал, что пользуется в стране значительной поддержкой. И теперь, как отмечают эксперты, у него есть определенное моральное преимущество, потому что он все равно получил лучший результат.

Нелюбовь Запада к Эрдогану хорошо известна. Да и как его могут любить в Брюсселе и Вашингтоне, если он позволял себе такое, что на саммитах лидеров НАТО, например, коллеги подходили к турецкому президенту с явно «наклеенными» улыбками. Ведь как ни крути, а шведов он так и не пустил в альянс, сначала заставив их выполнять свои условия, унизительные для «светочей демократии», а потом поставив им «неуд». Да и финны изрядно покорпели, чтобы понравиться турецкому «султану», после чего великодушно получили от него разрешение на членство в блоке.

Но главный мотив страстной нелюбви натовцев к своему брату по оружию заключается в том, что Эрдоган категорически не желает примкнуть к антироссийским санкциям, введенным Западом как до, так и после начала СВО на Украине. Вспомним и страсти по купленным Анкарой у России комплексам С-400. Как ни выкручивали американцы турецкому лидеру руки, ничего так и не добились. Да и планы по превращению Турции в крупнейший в Европе газовый хаб за счет газопроводов из России, когда Запад эти газопроводы у себя собирается наглухо перекрыть или даже взрывает, союзничков по НАТО никак не радуют.

Понятно, что у Эрдогана свои мотивы и интересы в том, чтобы не рвать с Москвой политические и экономические связи. Но мы видим некоторые европейские страны, которые готовы отрезать себе самое дорогое, только чтобы получить одобрение начальства по блоку. А несговорчивый турок уже давно стоит на своем: буду делать только то, что выгодно Турции. Разумеется, как он эту выгоду видит и понимает.

Ну как такого терпеть, сохрани он власть, еще пять лет? И именно тогда, когда Западу необходимо безусловное единство в фактически открытой войне НАТО против России на Украине. Поэтому свои симпатии к Кылычдароглу, главному оппоненту Эрдогана, Вашингтон с Брюсселем и не скрывали. На него работала медийная машина Запада, в его пользу тасовалась социология, которая за пару недель до выборов предсказывала ему победу в первом туре с 60 процентами голосов. На него были заточены информационные вбросы о «болезни» Эрдогана и «вмешательстве» Москвы в выборы. Не помогло.

Что можно ждать теперь? Второй тур, конечно же пройдет, а вот что будет после него? Сценарий очередного «цветничка» для Турции, без сомнения, уже проработан, и даже название какое-то придумано, «тюльпановая революция», например. Победит Эрдоган, тогда и может начаться буза: выборы нечестные, президента подменили… Как она проходила уже в десятках стран, где американцы «разочаровались» в несговорчивых для них лидерах. Удастся протащить какой-нибудь «третий тур» а-ля Украина, отлично. Втолкнут страну в политический хаос и гражданское противостояние - тоже неплохо, потому что Анкаре будет не до самостоятельной внешней политики, когда идут жестокие внутренние разборки.

Вариант возникновения беспорядков из-за «махинаций на выборах» уже открыто проговаривается. Правда, Эрдогана не случайно называют лидером самостоятельным и непредсказуемым. Вот возьмет он на вооружение опыт самих же американцев и объявит тех, кто будет бузить, не соглашаясь с итогами голосования, «внутренними террористами». Какие к нему могут быть претензии, если «лидер свободного мира» дает несогласным с официальными результатами выборов жесткий окорот и немалые сроки.

Что-то подсказывает, что если Эрдогана попробуют смести с помощью «революции», то он будет действовать жестко и тем более сохранит власть. Во всяком случае он не тот человек, который при известных обстоятельствах после драки будет восклицать: «А что, так было можно?» Можно, сам Байден научил.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.