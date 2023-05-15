Цены на вторичное жилье снова рванули в рост? Эксперты объяснили, чего ждать от рынка недвижимости

Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на вторичное жилье в крупных городах России вновь начали активно расти. Активно — это, как утверждают аналитики из федерального агентства недвижимости «Этажи», в среднем на 0,5% за апрель по стране. То есть чуть-чуть выше уровня инфляции, которая в апреле составила 0,4%. При этом есть ряд городов с реальным ростом в 2-3%. И это не Москва (в столице прирост на уровне инфляции — то есть по факту его нет) и не Санкт-Петербург (там цены на 0,1% упали). А Омск, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону.

Но может это только начало? С весны 2022 года цены на вторичке в основном проседали. Может, хватит уже - пришло время перелома?

- Тренд на снижение среднего размера скидок мы отмечаем с февраля-марта этого года. Прошлый год был буквально рекордным по дисконтам при продаже вторичного жилья, в том числе в периоды геополитической напряжённости. Но основное влияние на цены оказывали околонулевые ставки на первичном рынке, покупатели часто выбирали новостройки из-за более комфортного ежемесячного платежа. А объём предложения вторичного жилья в России рост небывалыми темпами и покупателей откровенно не хватало, - рассказал «КП» директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. - С начала года активный рост предложения на вторичном рынке прекратился, а вместе с ним снизилась и конкуренция среди продавцов. Плюс утихли эмоции, многие поняли, что никакого обвала цен на недвижимость не будет. Если учитывать уменьшение уровня скидок, то за апрель цены выросли в среднем не на 0,5%, а на 2,9%. Как минимум, в среднесрочной перспективе цена недвижимости будет расти, хоть и не так активно, как последние пару-тройку лет.

Несколько иное мнение у вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева.

- Если брать всю страну в целом, а не только крупные города, то цены реальных сделок (то есть с учетом скидок) пока продолжают снижаться, - сообщил он «КП». - Да, цены предложения (те, что в объявлениях) растут. Многие продавцы ждут большей инфляции, смотрели на курс рубля, который в апреле падал, - и хотят подстраховаться, ведь квартира продается не за два дня. Да и торгуются сейчас менее охотно. Но говорить, что тренд поменялся, по моему мнению, рановато. Пока никаких системных причин для этого нет. Как-то: роста продаж, заметного увеличения объемов выдачи ипотеки на вторичку.

Последнее заявление представителей Минфина о том, что ведомство не поддерживает идею льготной ипотеки на вторичное жилье, тоже вряд ли поспособствует росту спроса на такие квартиры.

Хотя — страна у нас большая, и на деле в ней все по-разному.

- Крупные города с существенным ростом цен на вторичку (см. выше), - это в основном регионы с развитым оборонным комплексом. И там действительно есть предпосылки к росту цен на жилье, - отмечает Апрелев. - В этих регионах сейчас наблюдается и рост занятости, и реальный рост доходов населения в сравнении с тем, что там раньше было. То есть резко выросло количество высокооплачиваемых, по местным меркам, людей, которые могут себе позволить взять ипотеку и купить жилье. Конечно, это скажется на местных ценах. Но это — не вся страна.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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