Сколько можно сидеть в интернете, не боясь деменции: Ученые дали ответ

Выходить в интернет регулярно намного полезнее, чем делать это с неустановленной периодичностью. Фото: Shutterstock

Использование интернета в определенном объеме может снизить риск развития деменция в два раза у людей старшего возраста. Оптимальное время пользования сетью составляет от 6 минут до 2 часов в день, отчет об исследовании опубликован в журнале американского сообщества гериатров.

В испытании на прочность приняли участие 18 154 человека в возрасте от 50 до неполных 65 лет, у которых не было снижения когнитивных способностей (памяти, мышления, концентрации внимания) на момент начала испытания. Изучали влияние интернета на мозговую активность больше 17 лет, в среднем 7,9 года, так что часть испытуемых дожили в процессе научного исследования до почтенного возраста.

Оказалось, что выходить в интернет регулярно намного полезнее, чем делать это с неустановленной периодичностью. При регулярном использовании интернета риск развития деменции был ниже на 50% по сравнению с нерегулярным использованием.

Правда оказалось, что после оптимального времени в интернете от 6 минут до 2 часов в день, дальше наступает нелинейная динамика, то есть при увеличении времени в сети риск развития когнитивных нарушений начинает расти, как на дрожжах.

Получается, что, хоть регулярные, но кратковременные сеансы в сети и помогают мозгу сохранять гибкость, но вот пересиживать и уходить в интернет с головой для здоровья и ментального благополучия не безопасно.

В ТЕМУ: ПОЧЕМУ С ИНТЕРНЕТОМ СТОИТ НЕ ПЕРЕБАРЩИВАТЬ

Влияние интернета на психику и познавательные способности человека – ключевой вопрос ближайших десятилетий, когда, наконец, подрастет выборка поколений, выросших в сети и живущих со смартфоном в руке почти с рождения.

Среди направлений, на которые обращают внимание психологи, психиатры и педагоги, есть несколько ключевых для понимания того, в какую сторону мы меняемся как вид «Человек разумный» в процессе все большего взаимодействия с сетью.

1. Более 85% преподавателей утверждают, что «современные цифровые технологии создают поколение, которое легко отвлекается». Внимание все время скользит между учебной деятельностью и развлекательным контентом, отчего страдает концентрация.

2. Безграничный поток различных форм цифровых медиа (подкасты, разные социальные сети и каналы информации, видео и аудио контент) приводит к тому, что информация воспринимается лишь поверхностно. У человека есть представление, что он «как будто» знаком с темой, но на самом деле он прошелся только по верхам и почти ничего не запомнил из того, что прочитал в интернете, услышал в подкасте или посмотрел на ютьюбе.

3. В определенном смысле меняется и работа нашего мозга, правда, как именно, доподлинно пока неизвестно. Из любопытных наблюдений: сенсорная депривация, отсутствие тактильных взаимодействий снижает способность человека к радости даже от самых ярких развлечений в сети. Например, подростки (особенно девочки), которые проводят в социальных сетях и смартфонах больше 5 часов в день, чаще страдают депрессией, чем те, кто общается «в живую» и гуляет с подружками по улице. Правда, не исключена обратная связь: те, кто не может найти в обычной жизни друзей и страдает от этого, просто находит в интернете отдушину и спасение от одиночества.