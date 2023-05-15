«Понимаю, что это сопли»: Павел Деревянко рассказал об отвратительном поцелуе с Кристиной Асмус

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Павел Деревянко и Кристина Асмус сыграли вместе в новом сериале «Сансара». По сюжету у главных героев много романтических сцен. Казалось бы, Кристина – одна из самых желанных девушек российского кино, так что с любовными ласками перед камерой у Деревянко не должно было возникнуть никаких проблем. Однако в реальности все оказалось куда менее эротичным. Об одной из таких сцен Деревянко рассказал в «Шоу Воли» на ТНТ. Актеру пришлось сыграть поцелуй с Асмус, который оказался просто отвратительным.

По словам Павла, во время поцелуя он почувствовал нечто неприятное.

«Я чувствую, что-то у меня во рту новое появилось. Какая-то неприятная субстанция, и я понимаю, это сопли. Подумал, у меня во рту сопли Кристины Асмус», - сообщил актер Павлу Воле.

Деревянко тут же сообщил о казусе своей партнерше. Кристина спокойно отреагировала на происходящее и нисколько не смутилась. Актриса предложила своему экранному любовнику просто выплюнуть сопли. Как отметил Деревянко, вероятно, Асмус «убьет» его за такие публичные откровения.

Павел Деревянко и Кристина Асмус сыграли вместе в новом сериале «Сансара». Фото: кадр сериала.

Кристине не привыкать сниматься в любовных сценах: после выхода на экраны фильма «Текст» зрители шутят, что теперь знают об Асмус все. По версии поклонников, именно эта картина поставила точку в браке актрисы с шоуменом Гариком Харламовым. После развода актриса долгое время скрывала отношения с коллегой по театру с коллегой по театру имени Ермоловой, актером Романом Евдокимовым. Артистка намекала, что она живет в абсолютной любви и гармонии, но имени своего избранника не называла. Роман младше 35-летней Кристины на 7 лет.

Скрывала актриса и то, что после развода, случившегося в 2020 году, она все время жила под одной крышей с бывшим мужем Гариком Харламовым. Кристина – на своей половине дома, Гарик – на своей. Вместе с ними элитную недвижимость на Рублево-Успенском шоссе делят 9-летняя дочка Настя и мама Гарика Наталья Игоревна. Недавно актриса рассказала, что вскоре съедет от мужа. А затем сообщила поклонникам, что затеяла ремонт в своей новой недвижимости. Куда именно она собирается переехать, и поселится ли в ее новом гнездышке Роман Евдокимов, Кристина не говорит. Зато актриса объявила, что собирается жестко на всем экономить, чтобы оплачивать расходы на ремонт.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередная экранизация «Мастера и Маргариты», кастинг на роль Талькова и Бондарчук и Хабенский в сериале про 90-е (подробнее)