Авто с пробегом прибавили газу. Продажи подержанных машин в России выросли на 40%

Продавец готовит японскую машину к продаже на авторынке Владивостока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский автопром возрождается. По итогам апреля наш рынок легковушек впервые с введения санкций вернулся в пятерку самых активных в Европе. Было продано 75 622 новых авто — это в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года, сообщает «Автостат».

Однако на рынке правят бал не новые машины, а с пробегом. В апреле их было продано почти полмиллиона, рост к прошлому году превысил 40%. А если считать с января, то было продано 1,75 млн., на 17,3% больше, чем за 4 месяца прошлого года.

Правда, апрельские продажи не дотянули 0,4% (или 2 тыс. машин) до мартовского уровня, в мае из-за праздников тоже ожидается небольшое снижение, однако в целом эксперты отмечают стабильный интерес к вторичному рынку.

В основном продаются машины, побегавшие по российским дорогам, а доля импортных бэушек не превышает 10%. Но и среди них заметна активность. За 4 месяца в Россию ввезено 141,1 тыс. иномарок с пробегом, это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Новых при этом импортировано 120,4 тыс., у них рост в 2,2 раза.

Лидер — по-прежнему Япония. Но надо отметить, что ее доля постепенно снижается. Это и понятно: машины с правым рулем популярны на Дальнем востоке и в Сибири, а в европейской части их берут не очень охотно. Растут поставки из сопредельных стран, дилеры осваивают и корейский рынок. Причем если Армения и Белоруссия служат транзитной площадкой для перевалки европейских брендов, то из Южной Кореи вывозят машины местного производства.

Возраст основной массы бэушек — от 3 до 10 лет. Львиная доля вторичного рынка приходится на российский парк. Причем на его рост влияют стабильные поставки новых иномарок. Автовладельцы уже не держатся за свои машины, а спокойно расстаются с ними, зная, что смогут купить новые.

- Развитие поставок новых автомобилей по параллельному импорту позволяет вторичному рынку существенно наращивать объемы, - прокомментировал kp.ru директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков. - Наибольшей популярностью на рынке авто с пробегом по-прежнему пользуются внедорожники и паркетники по цене от 1,5 до 2,5 млн рублей.

А что будет с ценами? По сравнению с январем «вторичка» подорожала на 3% (42 тыс. руб.), сообщает «Автостат». А к апрелю 2022-го - на 9% (109 тыс. руб.). По мнению нашего эксперта в мае рост цен слегка притормозит, а потом продолжится.

- В долгосрочном периоде на вторичном рынке цены могут вырасти - но не выше 10%, и при условии, если предложение хороших автомобилей будет небольшим, - говорит Баскаков. - Хорошие — это 1-2 владельцами, несущественными повреждениями или вообще без них, с обслуживанием у дилера, достойной комплектацией. Такие автомобили сейчас пользуются повышенным спросом, на рынке их не так много.

Топ-10. Самые покупаемые авто с пробегом в апреле, 2023 г.

Модель / Кол-во / % к апр. 2022 г.

Ford Focus 10293 / +50,7%

LADA 2114 (Самара-2) 9792 / -1,6

Kia Rio 9641 / +55,2

Hyundai Solaris 9606 / +43,2

Toyota Corolla 8686 / +55,2

LADA 2107 8355 / -2,5

Toyota Camry 8104 / 67,6

LADA 2170 Priora 7965 / -0,7

LADA 4х4 7799 / 12,1

LADA 2190 Granta 6802 / 23,8

Всего 495469 / 40,7

Топ-5. Откуда везут иномарки с пробегом

Япония 49,1%

Армения 17,8%

Белоруссия 11,8%

Южная Корея 8,9%

Киргизия 3,5%

Данные за апрель 2023 г.

Источник: Автостат