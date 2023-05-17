СВОих не бросаем

До того, как Роман Карманов стал генеральным директором ПФКИ, он работал первым заместителем гендиректора «Комсомолки». Хотели об этом умолчать, но скромность - не наш конек.

Цель фонда - всесторонняя поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На вопросы «КП» отвечает генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Правило «трех Д»

- «Здравствуйте, я решил сеять разумное, доброе, вечное. Где можно получить на это деньги из вашего фонда?» Финансирование проектов происходит примерно так или все сложнее?

- Чтобы подать заявку на финансирование творческого проекта, не нужно писать письма, прикладывать кипы документов и обивать пороги с ворохом бумаг. Всю информацию независимый эксперт узнает из заявки, заполненной вами на сайте Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) дистанционно из любой точки страны. Адрес сайта: фондкультурныхинициатив.рф. Можно зарегистрировать хоть сейчас. Там же - подробная и простая информация о конкурсах.

Заявка - это и есть обращение к эксперту, рассказ о вашем проекте. При заполнении нужно придерживаться правила «трех Д»: достоверность, доказательность, детализация.

- Много ли претендентов на гранты отсеивается? По какой причине? Назовите главные.

- Одна из главных причин - спешка. На подачу заявки отводится около двух месяцев. Несмотря на это, много заявок подается в последний день. В такой ситуации некогда собирать данные, проверять их полноту. Вторая причина - ошибочное представление о том, что какие-то из критериев носят формальный характер. Это не так - каждый создан для того, чтобы создать у независимого эксперта максимально четкое представление о вашем проекте. Чем больше вы дадите информации, тем выше шанс победить.

По нашей статистике, поддерживается примерно каждый 9 - 10-й проект.

Талантам надо помогать

- Есть ли какие-то квоты для регионов?

- Нет. В этом и суть: жители любого региона, независимо от его размеров, могут привлечь в свой субъект серьезные суммы. У нас, к примеру, в ТОП-10 регионов по количеству полученных грантов входят Удмуртия, Белгород, Татарстан, Башкирия, Новосибирская, Самарская, Свердловская области, Карелия. В этих регионах хорошо налажено информирование творческих команд, люди замотивированы. К примеру, жители Белгородской области направили более 2 тысяч проектов! «Московская прописка» лишь у 10 процентов поддержанных проектов.

- Как распределяются деньги, понятно. Но откуда они попадают в фонд? Из каких источников эти миллиарды?

- На 2021 - 2024 годы из федерального бюджета выделено 32,5 миллиарда рублей. Но почти у всех поддержанных заявок есть софинансирование - это ресурсы проектной команды и их партнеров. В первом конкурсе 2023 года на каждый рубль, вложенный государством в поддержку проектов, приходится 1,1 рубля собственных средств.

Многие команды, получив однажды поддержку фонда, дальше развивают проекты сами.

- Культуры много не бывает. Но не подменяет ли ваш фонд Минкульт и департаменты культуры в регионах? В чем отличие вашей деятельности?

- Фонд работает от инициатив людей, не поддерживает государственные организации и не организует постоянное финансирование. У проектов есть начало и завершение, и получают они поддержку исключительно через конкурсную процедуру. Многие поддержанные нами проекты не появились бы в регионах, если бы не были предложены активными творческими командами.

Конкурс - еще и хороший механизм для поиска талантливых людей на местах. Их важно услышать. Сегодня многие проекты, получившие нашу поддержку, тут же заручаются поддержкой местной власти, многие идеи совместно дорабатываются, даже если они не стали победителями конкурса. Получение государственной поддержки стало знаком качества.

Цой и правда жив

- Наверняка из тысяч поступивших в фонд проектов вам многие запомнились. Некоторые тронули, некоторые удивили...

- Каждый проект по-своему интересный. Яркий пример - история из первого конкурса 2021 года, когда при помощи проекта изменилась целая сфера организации выставок. Выставка-байопик «Цой. Путь героя» поставила рекорд по времени проведения в Московском Манеже - ее продлевали пять раз. Профсообщество по-другому посмотрело на организацию выставок. Сейчас, видя многие экспозиции, сразу понимаю, что было «подсмотрено» у авторов проекта. С большим размахом проходит празднование 100-летия российского джаза. Сейчас в федеральном прокате идет фильм Александры Франк «Где проходит граница?» - первый фильм, вышедший в прокат, снятый в регионах проведения СВО. Пронимает постановка рэп-спектакля «Цветы под градом», в ней приняли участие дети из ЛНР.

- Вы лично как-то изменились за два года на посту гендиректора ПФКИ? Может, стали смотреть другое кино, читать другие книги, слушать другую музыку?

- Всегда любил книги, связанные с историей, мемуары. Теперь чаще их читаю и нахожу ответы на многие вопросы. Становится понятно, что и русские классики сталкивались с теми же вопросами в продвижении своего творчества, что и современные команды. С удовольствием отслеживаю новинки отечественного кино, считаю, что здорово выросло качество наших сериалов. Слежу за трендами в музыке.

Будьте оптимистичны и настойчивы

- Что посоветуете начинающим грантополучателям? Каковы тенденции и общие принципы распределения?

- Главный совет - нужно пройти весь путь самому, не перекладывать на других, не искать легкой дороги. Победа улыбается и начинающим. Наберитесь терпения. Да, возможно, в первый раз вы не получите поддержки, но в следующий раз опыт поможет победить. По нашим данным, половина всех победителей в очередной волне - это те, кто не получил поддержки в предыдущей.

- Вы провели восемь конкурсов и наверняка анализировали счастливчиков - есть ли у них что-то схожее?

- Проект должен быть нужен людям. Второй секрет - через заявку авторы проекта должны передать свою энергию, желание и решимость максимально качественно реализовать проект. Словом, убедить экспертов. А еще упорство - у нас есть герои, сумевшие победить с шестой и даже с седьмой попытки.

Наших победителей объединяют не только творческий подход и целеустремленность, но и истинное желание развивать свой город, регион и страну, делать жизнь интереснее и ярче.

По праву памяти

Свыше трехсот проектов, получивших грантовую поддержку, направлены на развитие новых областей и республик России и интеграцию их жителей в единое историко-культурное пространство страны. Например...

«Посвящение ангелам. Свидетели правды» (онлайн)

Мультимедийный проект посвящен детям Донбасса, погибшим за восемь лет конфликта. На alleyaangelov.ru размещен большой список имен, фамилий и историй каждого из ребят. Это виртуальная версия «Аллеи ангелов», которая весной 2015 года появилась в Донецке.

Важно привлечь внимание к трагедии этой земли, помочь людям в России и за рубежом разобраться в том, что происходит в регионе. И главное, ответить на вызывающий боль вопрос: почему за мир в Донбассе приходится платить такую дорогую цену? На сайте можно зажечь виртуальную свечу. Сейчас «горят» почти 165 тысяч. Сайт переведен на несколько языков по инициативе неравнодушных жителей других стран.

На сайте виртуальной версии «Аллеи ангелов» можно зажечь виртуальную свечу. Фото: vk.com

Проект «Освобождение»

Мультимедийный проект об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году - это семь больших фотовыставок в Волгограде, Луганске, Ростове-на-Дону, Орле, Белгороде, Донецке и Мелитополе. Команда «Россия сегодня» предоставила ценнейшие истории и неизвестные факты о том, какой ценой досталась победа в Сталинграде, как освобождали Донбасс от фашистов, грандиозный архив «Совинформбюро».

Постоянная экспозиция Луганского краеведческого музея «Становление государственности Луганской Народной Республики»

Задача проекта - сохранить историческую правду о регионе, объяснить, почему единство России и Луганщины - неоспоримый факт, рассказать о людях, стоявших у истоков создания республики. Поддержку проекту оказали сотрудники Российского исторического общества и фонда «История Отечества». Зал - первое пространство в республике, оборудованное по всем музейным стандартам. Площадь отремонтированных помещений - 400 квадратов.

Международный литературный фестиваль «ЗвЕзды над Донбассом»

Более 300 писателей, режиссеров, сценаристов, музыкантов и актеров приняли участие в фестивале «Звезды над Донбассом». Основной площадкой стал Мариуполь, но побывали участники и в других городах ДНР. Кроме основной программы (школа писательского мастерства, лекции и литературные мастер-классы от литературных профи) все делегаты составили личные программы: они выехали в воинские части и госпитали. «Потому что этих авторов читают не только в мирной жизни, но и в окопах, в больничных палатах», - рассказали организаторы.

Рэп-спектакль «Цветы под градом»

Все ребята-актеры постановки - жители ЛНР, они же - главные артисты проекта. У каждого из них своя история: когда в 2014-м начались военные действия, многим из них не было и пяти лет. Их впечатления переложили в тексты. Продюсеры и авторы идеи посчитали, что лучше самих ребят рассказать обо всем, что происходило, никто не сможет.

Репетировали полмесяца. Мастер-классы по актерскому мастерству, технике речи, фристайлу, рэпу, ритмике, вокалу и хореографии от ведущих специалистов России позволили детям почувствовать себя настоящими артистами.

Продолжением проекта станет аналогичная постановка с жителями ДНР и объединенный большой спектакль, запланированный к показу 1 июня.

СКАЗАНО!

Лариса Долина:

- Год прошел с момента официального старта работы моей музыкальной академии. Мы обучаем и продюсируем молодых вокалистов. Идея проекта появилась у меня более десяти лет назад, но для ее воплощения в жизнь нужно было найти единомышленников. И, конечно, нужна была помощь государства.

Проект, над которым мы работаем, поддержан Президентским фондом культурных инициатив в самом первом конкурсе. В пилотном режиме академия запущена в конце 2021 года.

Певцов обучаем работать как сольно, так и в группе, в хоре, на бэк-вокале. Профиль эстрадно-джазовый, но отдельное направление посвящено патриотическим песням. Сейчас это важно.

Академия готова принять порядка 50 студентов в возрасте от 16 до 35 лет. Самых перспективных будем учить бесплатно. Убеждена, что мы сумеем открыть новые имена в музыке. Это новые возможности, открывающиеся для талантливых ребят с помощью поддержки Президентского фонда культурных инициатив. Хочу обратиться к творческим командам страны: если у вас есть яркая идея, обязательно оформляйте ее в проект и подавайте ее на конкурс.

ПОДДЕРЖАНО ФОНДОМ

Из тысяч проектов, присланных из всех регионов страны, расскажем лишь о нескольких

Конкурс русской песни «АвторА!», всероссийский проект

Он объединил авторов песен из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это конкурс для тех, кто пишет хиты, но обычно остается за кадром. На эту проблему обратил внимание продюсер Игорь Матвиенко. Результат - в ротацию попадают композиции, авторы которых - обычные люди, безмерно талантливые, но далекие от профессионального шоу-бизнеса. Лучшие песни уже нашли своих исполнителей. Часть из них прозвучали в большом концерте в исполнении Николая Расторгуева, Григория Лепса, Любови Успенской, Ирины Дубцовой и Хабиба.

I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, Москва

В списке участников завершившегося в январе 2023 года конкурса - 55 имен. Это талантливые музыканты из России, Китая, Бразилии, Франции, Монголии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, ЮАР, Армении, Беларуси. Призовой фонд - более 6,7 млн рублей, 2,5 млн получил обладатель Гран-при - орловский бас Алексей Кулагин. У лауреатов появилась возможность дебютировать на лучших оперных сценах России.

Фильм «Петр I: последний царь, первый император», федеральный прокат

Фильм установил рекорд проката для неигровой ленты за все время существования русского кино. Удалось совместить постановочные игровые сцены боев, драматических моментов жизни Петра с анимацией. Команде было важно, чтобы зритель сумел эмоционально «подключиться» к Петру I, задачам, которые он перед собой ставил. Для съемок специально выстроили декорации и задействовали спецов в компьютерной графике.

Фильм победил в премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения журнала «КиноРепортер» в номинации «Прорыв года». Лента поставила рекорд по заполняемости залов и стала самым кассовым неигровым фильмом в истории российского кинематографа: в России его посмотрели 1 152 146 человек. Онлайн-охваты - почти 6 млн человек. Кассовые сборы - $4 466 839.

ВАЖНО!

За два года существования фонда проекты - победители грантовых конкурсов получали приветственные адреса от Президента России Владимира Путина. Например, международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», I Сочинский фестиваль классической музыки, события, приуроченные к столетию российского джаза, фестиваль «Кантата», XXXIII Открытый фестиваль документального кино «Россия» в Екатеринбурге и II Московский фестиваль фортепианной музыки «Неповторимый Эмиль Гилельс - великий пианист и посол российской культуры». Ряд значимых мероприятий глава государства посетил лично - открытие выставки «Петр I. Спектакль-погружение» на ВДНХ (Москва) и историко-патриотический проект «Мост Памяти», посвященный 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве (Волгоград).

Президент России на открытии выставки «Петр I. Спектакль-погружение».

«Женщины Донбасса. Мы вместе»

Журналист Первого канала Юлия Барановская стала лауреатом премии журнала «КиноРепортер» за достижения в области телевидения. За реализацию проекта «Женщины Донбасса» она удостоена звания «Главная телеперсона - 2022» и получила статуэтку «Событие года».

Фильм «Первый Оскар»

Вышел в федеральный проект 21 апреля, а уже к 25 апреля возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. Созданный при поддержке Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив фильм Сергея Мокрицкого будет сражаться за звание лучшего фильма года. Кассовые сборы в России составили $1 071 048.

Выставка «Петр I. Мультимедийный спектакль-погружение»

Экспозицию на ВДНХ в онлайн- и офлайн-формате посмотрели свыше 40 млн человек. Это первое мероприятие, проходящее при поддержке ПФКИ, которое посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Выставка «Жить дружно!», посвященная истории российской анимации, работает в павильоне «Космос» на ВДНХ. Фото предоставлено ПФКИ.

Онлайн-платформа проекта «Всероссийская актерская биржа»

Это возможность играть в престижном театре для молодых мастеров сцены. 32 студента получили предложения о сотрудничестве прямо во время фестиваля «Будущее театральной России» в Ярославле.

«Азбука дружбы Народов со Смешариками»

Серию мультипликационных эпизодов, созданных при грантовой поддержке ПФКИ, просмотрели свыше 6 млн человек.

«Балабанов» (выставка-путешествие), Санкт-Петербург

«Балабанов» - выставка-ретроспектива, объединяющая фильмы режиссера. Наряду с фильмами «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Я тоже хочу» показаны ученические работы автора - документальные, ранние короткометражки, черновики сценариев и наброски идей. Аудиогид выставки записали сыновья режиссера.

На выставке «Балабанов» представлены работы режиссера, известные только специалистам.

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», Москва

В исполнении вокалистов из 15 стран и звезд российской сцены в Московском Кремле прозвучали советские песни о Великой Отечественной войне на разных языках. В финал

2023 года вышли представители Германии, США, Франции, Монголии, Италии, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии, Китая. Всего оргкомитет получил заявки из 56 государств.

Проекты, в которых еще можно принять участие

• Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА». Подробности на сайте проекта молодыеветра.рф.

• Всероссийский конкурс на лучшую организацию творческой деятельности в образовательных организациях России (в рамках «Российской студенческой весны»). Подать заявку можно в группе ВК до 5 июня включительно.

• II Международный фестиваль анимационного кино «Анимур». К участию приглашаются авторы короткометражных анимационных фильмов и сериалов производства 2021 - 2023 годов из России, стран АТР и Юго-Восточной Азии.

• Национальный проект патриотической песни «Родники». Участники могут выступить на сцене вместе с Олегом Газмановым. Для участия необходимо «перепеть» песню Олега Газманова и разместить в каталоге «Родников» с хештегом #Таврида.

• Первый всероссийский кастинг проектов в сфере креативных индустрий КОД (Креативный образовательный десант)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров:

- Поздравляю сотрудников Президентского фонда культурных инициатив и всех, кто причастен к его деятельности, с двухлетием со дня образования фонда! Луганская Народная Республика тоже получила возможность участвовать в конкурсах на получение грантов. Именно в Луганске в феврале дан старт заявочной кампании второго грантового конкурса 2023 года.

АФИША МАЯ

Не пропустите интересные проекты, поддержанные Президентским фондом культурных инициатив

Выставка «Русский Азов», в исторических парках «Россия - моя история»

Выставка уже идет в Москве (ВДНХ, павильон «Россия - моя история»), Ростове-на-Дону, Казани, Махачкале, а также ожидается в Саратове (открытие 19 мая), Волгограде (20 мая) и Краснодаре (открытие 31 мая).

Экспозиция переносит на берег цифрового Азовского моря с настоящей галькой под ногами. Можно исследовать географию Приазовья, прикоснуться к старинным артефактам, с помощью управляемых жестами голограмм узнать историю казачества. Увидеть выставку можно будет в 18 регионах страны. Команда проекта доказала, что может создавать серьезные экспозиции. 40 млн человек успели посмотреть другую ее работу - выставку, посвященную Петру I, тоже созданную при поддержке ПФКИ.

Постоянная экспозиция Луганского краеведческого музея «Становление государственности Луганской Народной Республики» Ул. Шевченко, 2

Хронологические рамки выставки охватывают три десятилетия истории Луганщины: от перестройки до вхождения ЛНР в состав Российской Федерации.

Выставка к 110-летию российской анимации

Москва, ВДНХ, павильон «Космос»

Экспозиция создана при участии самых крупных анимационных студий России. Тут всё об истории нашего мультпроизводства: эскизы, которых раньше никто не видел, игровые куклы, декорации. Приходить нужно с детьми. Прямо на выставке идет трансляция популярных мультиков.

Фото предоставлено ПФКИ.

Выставка открыта до 1 октября 2023 года.

25 - 27 мая, «Российская креативная неделя - Владивосток»

Форум станет точкой притяжения деятелей креативных индустрий. Деловая программа, дискуссии о контенте, дизайне, спецпрограммы для молодежи. Откроется гастрономическая улица. Главная тема - креативные партнерства и восточные векторы их развития.

Сад-дендрарий и дом-музей Н. П. Ракицкого

Калужская область, г. Таруса, ул. Шмидта, 38

В мае 2022 года впервые открыл двери мемориальный дом, куда можно попасть на экскурсию или даже на домашнее чаепитие: поиграть в настольную «ботаническую» игру, а также стать свидетелями восстановления коллекции уникальных растений сада.

Расписание экскурсий, образовательных и творческих мероприятий можно узнать на сайте и в соцсетях проекта.

Дом-музей Е. Вахтангова

Владикавказ, ул. Армянская, 2

Здесь будущий режиссер-реформатор прожил первые 20 лет, учился, брал уроки музыки и танцев, увлекся театром и решил связать с ним судьбу. Дом-музей открылся в регионе в начале мая.

VI фестиваль негосударственных театров для детей «КАРАБАС-2023»

До 21 мая. Нижний Новгород, Москва

Первый в России фестиваль независимых театров для детей с 2013 года собирает театральные коллективы и актуальные постановки из городов страны. Камерная атмосфера позволяет доверительно говорить со зрителем любого возраста на самые сложные темы.

Уличный фестиваль Странствующих кукол Господина Пэжо

22 - 28 мая. Санкт-Петербург. Основная программа: ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров)

За семь дней в разных местах Петербурга пройдут показы более десяти спектаклей. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, Карнавальная почта, театрализованное шествие и многое другое.

Коллекцию «Дом винтажной музыки» энтузиасты-частники собирали 20 лет. Фото предоставлено ПФКИ.

«Дом винтажной музыки» Москва, ул. Орджоникидзе, 1

Посетители могут увидеть редкую винтажную аппаратуру: граммофоны, патефоны, радиолы, бобинные и кассетные магнитофоны и т. д. с XIX века до 80-х годов XX века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Шапша, губернатор Калужской области:

- Наш регион принимает активное участие в конкурсных отборах фонда. За период 2021-2022 годов было представлено 749 заявок, из них 30, на сумму свыше 67 млн. рублей, были поддержаны.

В числе положительных результатов от совместной работы для региона в целом, назову очень важный – сохранение и популяризацию культурных традиций Калужской области, содействие развитию креативных индустрий. Культура, в широком смысле, становится доступнее для населения. Повышается и туристический потенциал. Кроме того, это и новые возможности для полноценной творческой реализации, и поддержка молодых талантов, и патриотическое воспитание.

Все это очень важно для нас. И я рад, что наш регион укрепляет тенденцию повышения активности в сотрудничестве с Президентским фондом культурных инициатив.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Сегодня в Курской области многие масштабные и значимые мероприятия в сфере культуры проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. От конкурса к конкурсу в регионе растёт количество заявок, отмечается уверенный прогресс и относительно качества проектов. За два года существования фонда 42 творческих проекта стали обладателями гранта, а общая сумма привлечённых в регион средств для развития социокультурной идентичности и просветительской базы составила более 65,5 млн рублей. Благодаря обучающим семинарам и методическим рекомендациям Фонда более активно включились в грантовую работу муниципальные образования.

На сегодняшний день среди регионов ЦФО Курская область занимает 4-е место по количеству победителей по итогам первого конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. В этом году мы побили рекорд по сумме поддержанного гранта, его размер составил почти 10 млн рублей! Наша задача и дальше повышать престиж региона в проектной деятельности и вдохновлять курян на интересные, яркие проекты!

Илья Авербух, режиссер театрализованных шоу, фигурист, продюсер, заслуженный мастер спорта России:

- Когда появилось много ледовых проектов, стало понятно, что это совершенно особенный вид искусства, востребованный у зрителя. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который отмечает второй день рождения, мы поставили большое шоу «Чемпионы». С программой мы посетили несколько российских городов, и везде трибуны были заполненными. Это гордость для нас как для организаторов. Для зрителей — это шанс встретиться с кумирами, лучшими фигуристами планеты. Создавать проекты такого формата и масштаба непросто, поэтому так важна поддержка государства. Важно, что в конкурсе все в равных условиях, все проекты проходят экспертную оценку, что дает шанс получить поддержку на свою творческую инициативу любой творческой команде страны, независимо от места проживания. Часто находясь в командировках, в регионах я вижу афиши проектов со знакомым логотипом, и это означает, что проекты поддерживаются действительно по всей стране. Желаю творческим командам быть смелее, обязательно подавать свои проекты на конкурс, а Фонду — процветания и много интересных проектов.

Алина Калайтан, финалистка проекта «Звук моего региона»:

- Я родилась в городе Алчевске, Луганская область. Там я окончила музыкальную школу и академию искусств.

Когда узнала о конкурсе «Звук моего региона», даже не особенно надеялась, что буду замечена. Но 1 февраля позвонил продюсер Юра Бардаш - прыгала чуть ли не до потолка. Я им восхищалась и мечтала познакомиться. Я почувствовала прилив вдохновения и чувство значимости.

Данил Мотин, режиссер, продюсер, победитель Отборочного этапа ArtMasters:

- Переехал в Россию в 2019 году. У меня здесь никого не было. Пришлось с нуля строить карьеру, учиться и делать небольшие проекты. В 2022 году попал в ArtMasters, где победил в компетенции «Продюсер» и смог познакомиться со многими профессионалами. С ними мы и начали работу над фильмом «Краткая история русской культуры». А в январе смог рассказать о нашей идее лично Президенту России! Сейчас, оглядываясь на итоги жизни в столице, могу сказать, что в России созданы все условия для реализации молодежью своих идей.