С июня в России вводится единая дата ежемесячных выплат из материнского капитала

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С июня этого года в России вводится единая дата ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до 3-х лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий месяц, как прежде, а за предыдущий.

В апреле выплата была перечислена еще по старым правилам. То есть родители получили средства за текущий месяц, апрель. Майские же деньги придут на карту МИР уже по новым правилам, то есть 5 июня. Выплата за июнь поступит 5 июля и так далее.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно подавать каких-либо заявлений.

Что касается семей, которые только обратились за оформлением выплаты из маткапитала, то первое перечисление средств им произойдет в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты. Далее пособие будет поступать на карту МИР по общим правилам: в единый день доставки, 5-го числа каждого месяца за предыдущий.

СПРАВКА «КП»

Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3-х лет вправе оформить семьи, чей средний доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе по месту проживания. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе. До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.

Для назначения ежемесячной выплаты нужно подать заявление в отделение Социального фонда России, в МФЦ либо через личный кабинет на портале Госуслуг.