Каждый пятый россиянин сталкивался с буллингом и травлей в школьные годы

Результаты опроса показали, что каждый пятый россиянин в детстве был жертвой травли сверстников Фото: Shutterstock

По России прокатились бунты в начальных классах. Родители не пускают детей на уроки из-за хулиганов, которые держат одноклассников в страхе. А учителя и охрана разводят руками – ничего не могут сделать с «грозой школы». Но действительно ли ситуация с хулиганами в школах обострилась или травля существовала всегда, решил узнать сайт KP.RU.

Результаты опроса показали, что каждый пятый россиянин (22%) в детстве был жертвой травли сверстников. А еще 19% добавили, что на их глазах в школе травили их одноклассников. Респонденты разных поколений вспоминают, что в классах всегда находились хулиганы-тираны, и жертвы тоже были в каждом классе.

2% опрошенных сознались, что сами в детстве держали всех ровесников в страхе, могли издеваться над одноклассниками и травить слабых.

А вот еще 20% опрошенных рассказали, что столкнулись с травлей, уже когда выросли и обзавелись детьми. Их школьные годы прошли беззаботно, а вот их ребенок или даже внук как раз столкнулся с травлей.

И только 30% россиян заявили, что травля им вообще не знакома. Такого явления не было ни в их школе, ни у кого из их знакомых.

«В советские годы учителя были с большой буквы в начальных классах, у нас был очень дружный класс и попавшие к нам хулиганы у нас не задерживались или перевоспитывались. У моих детей тоже была учитель с большой буквы, и тоже классы были дружными. Так что очень много зависит от учителя, одни делят класс на хороших и плохих, для других все одинаковые. В первом случае и бывают травли, так как сам учитель дает этому повод», - рассуждает участница опроса.

Оставшиеся 7% вообще заявили, что школьная травля – это миф. А детское хулиганство, даже если от него страдают другие ученики, никак нельзя называть травлей.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли семь тысяч человек.