Пенсионеров предупредили о способах мошенничества

Пожилые люди довольно часто фигурируют в сводках правоохранителей, как жертвы злоумышленников. Пенсионеры — лакомый кусок для мошенников. У многих из них есть сбережения, которые они откладывали долгие годы. «Комсомолка» собрала самые популярные способы обмана.

1. Липовый перерасчет

Аферисты предлагают пенсионерам свои юридические услуги. Мол, на самом деле мало кто это знает, но ваша пенсия может быть значительно больше. Надо лишь написать заявление в Социальный фонд. Одна из легенд — якобы советский стаж могут пересчитать по курсу «советского рубля». И тогда пенсия в российских рублях якобы вырастет. Главное — все правильно оформить, со ссылками на нужные законы. За свои услуги юристы просят от 30 до 200 тысяч рублей. Но по факту составляют ничего не значащий шаблонный документ, который они направляют в местное отделение Социального фонда. На него, естественно, приходит отказ. Но вернуть деньги у пенсионеров не получается. Потому что в договоре обычно никаких обязательств у юридической компании нет. Они лишь оказывают «консультационные услуги».

2. Телефонная сверка

Мошенники обзванивают пенсионеров и представляются сотрудниками Социального фонда. Всячески втираются в доверие. Объясняют, что происходит сверка данных или что пенсионеру полагается дополнительная выплата. А чтобы ее получить, надо лишь назвать реквизиты банковской карты и подтвердить якобы зачисление средств, назвав пришедший на телефон смс-код. На самом деле мошенники обычно выясняют уровень остатка на карте, а потом снимают со счета все накопленные средства.

3. Бесплатная диагностика

Все пожилые люди озабочены своим здоровьем. А если им предлагают пройти диагностику на современном оборудовании, да еще и бесплатную, грех этим не воспользоваться. Но это лишь наживка. Когда пенсионер приходит в клинику, липовые врачи неожиданно находят у пациента опасные патологии, всячески пугают. А потом предлагают выход — все болезни можно вылечить в их медцентре. Достаточно лишь купить курс необходимых процедур за круглую сумму. На поверку многие услуги оказываются банальной физиотерапией.

4. Возврат страховых накоплений

На электронную почту пенсионера приходит сообщение якобы от службы финансового мониторинга Социального фонда. В нем говорится, что в соответствии с законом (даже указан номер) ему был начислен возврат страховых накоплений, но из-за технических проблем его не получилось провести в автоматическом режиме. Получателю предлагают пройти по ссылке и «завершить оформление возврата». Обычно это сводится к тому, что пенсионеру предлагают ввести реквизиты банковской карты и другую конфиденциальную информацию — якобы для перевода денег на его счет. Ну а дальше схема стандартная. Завладев нужными данными, мошенники опустошают банковский счет.

Как уберечься?

В Социальном фонде России предупреждают, что сотрудники фонда никогда не спрашивают реквизиты банковской карты. Практически все доплаты к пенсии происходят автоматически. При этом никакие письма фонд не рассылает. Все уведомления проходят только через официальные ресурсы — чаще всего через личный кабинет на портале госуслуг. А подать заявление на перерасчет (если хотите удостовериться в правильности начислений) можно самостоятельно, без привлечения юристов, в местном отделении СФР, многофункциональном центре или через портал госуслуг. И все это абсолютно бесплатно.