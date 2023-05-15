Стало известно, сколько будут стоить авиабилеты "Москва - Тбилиси": Разрешение на прямые полеты в Грузию получила авиакомпания "Азимут"

На сайте «Азимута» и сайтах по поиску авиабилетов появились первые прямые билеты в Грузию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиакомпания «Азимут» уже с 17 мая сможет летать в Тбилиси. Грузинские авиавласти выдали ей разрешение на чартерные полеты с этой даты. Об этом заявил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

Ранее в Минэкономики Грузии сообщили, что получены заявки на полеты от трех российских авиакомпаний во все три грузинских аэропорта — Тбилиси, Кутаиси, Батуми.

А в Агентстве гражданской авиации Грузии рассказали о пяти авиакомпаниях, которые хотят летать напрямую из России в Грузию. Из них одна — грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. Названия остальных, не считая «Азимута», пока не называются.

Известно, однако, что к полетам будут допущены только те наши авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции. Как заявляет грузинская сторона, все российские заявки и документация компаний тщательно проверяются на этот счет — с использованием уже имеющегося опыта других стран. Наш Минтранс в свою очередь еще на прошлой неделе пояснил, что «полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства». Они не попадают ни под европейские, ни под американские «самолетные» санкции.

Самый большой парк отечественных «Суперджетов» - а других бортов российского производства у нас в массовом порядке пока и нет — у «России», «Ред Вингс» и «Азимута». Но «Россия» как авиакомпания - в «черном списке» Евросоюза по авиабезопасности. По формальному признаку — из-за двойной регистрации самолетов-иномарок, взятых в лизинг у западных компаний (сейчас они значатся в российском реестре, но в то же время не сняты с регистрации в бермудском или ирландском — это считается нарушением международных стандартов). Вряд ли Грузия, которая стремится в ЕС, махнет рукой на «черный список». К «Ред Вингс» и «Азимуту» таких претензий нет.

С «Азимутом» уже понятно - полетит. Как следует из материалов Росавиации, «Ред Вингс» тоже хочет летать в Тбилиси, причем сразу из трех городов — Москвы, Самары и Казани. Авиакомпания подала заявку на временный допуск на эти маршруты (у «Азимута» такой допуск уже был до приостановки авиасообщения).

Также о своем желании начать полеты в Грузию объявила российская региональная авиакомпания «ЮВТ Аэро» (Татарстан). Там утверждают, что рассчитывают получить допуск от Росавиации в течение двух ближайших недель. И хотели бы летать из двух российских городов, один из которых, по всей вероятности, Казань, где базируется компания. Пока не очень понятно, на чем будут полеты, поскольку из реестра Росавиации и сайта самого авиаперевозчика следует, что парк «ЮВТ Аэро» состоит из канадских «Бомбардье», а не отечественных самолетов. Хотя раздобыть последние компания в последнее время активно пыталась. Возможно, что-то уже получилось.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На сайте «Азимута» и сайтах по поиску авиабилетов появились первые прямые билеты в Грузию. Сайт «Азимута» уже упал и выдает ошибку. Но стоимость билетов можно посмотреть, например, на aviasales. Туда-обратно на 20-е числа мая — почти 38 тысяч рублей без багажа.

Когда полетит первый рейс из Москвы в Тбилиси

Сегодня, 15 мая, стало известно, что грузинская сторона назвала российскую авиакомпанию, которая будет совершать прямые рейсы в Тбилиси. Ею стал «Азимут». Разрешение выдано с 17-го мая, однако, «КП» стало известно, когда именно полетят первые самолеты из Москвы в Тбилиси.

Почему выбор пал на «Азимут», понятно - весь воздушный флот этой авиакомпании из отечественных самолетов Superjet. Поэтому никаких рисков и проблем с санкциями и двойной регистрацией.

И хотя полеты разрешены российской стороной с 15-го мая, а грузинской с 17-го, когда именно полетит первая ласточка - все еще оставалось неизвестно. Агрегаторы авиабилетов продолжают настойчиво предлагать «кривые» рейсы через Ереван или Стамбул.

Однако «Комсомолка» выяснила, когда же уже можно будет полететь из Москвы напрямую.

«Первый рейс будет выполнятся с 19 мая - Внуково-Тбилиси. Далее ежедневно. В ближайшее время откроется продажа на официальном сайте компании, - ответила на официальный запрос газеты «Комсомольская правда" специалист отдела клиентской поддержки АО "Авиакомпания АЗИМУТ".