«Хочет обратно»: Тарасова объяснила, почему Галкин* решил оспорить статус иноагента

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин решил оспорить решение Минюста, включившего его в реестр иностранных агентов. Шоумен, живущий сейчас в Израиле, подал иск в Замоскворецкий суд столицы с требованием исключить его из списка иноагентов. Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова объяснила, почему Галкин мог пойти на такой шаг. По ее мнению, шоумен хочет вернуться в обратно Москву. Впрочем, это вряд ли случится: Виктория уверена, что из-за гадостей, которые Максим наговорил про Россию, его никогда не примут в нашей стране.

«Он хочет вернуться обратно. Но, я думаю, Максим слишком много наговорил всяких гадостей. Мне кажется, возвращаться на родину в его случае просто стыдно. Его здесь все равно не примут, потому что, повторюсь, слишком много всего было наговорено и со сцены, в том числе. Я лично видела видеофрагменты его выступлений, где он поливал грязью нашу страну», - рассказала Тарасова в беседе с «МК».

Версия Тарасовой имеет под собой все основания: наверняка Галкин скучает по большим гонорарам, которые он получал в России. Сейчас комик колесит по миру, пытаясь заработать на достойную жизнь в Израиле себе и своей семье. Но интерес к его выступлениям падает, и вряд ли Максим сможет и дальше собирать залы. Недавно концерт шоумена в Торонто обернулся грандиозным скандалом. Зрители были настолько разочарованы его плоскими шутками, что прямо во время выступления встали с мест и направились к выходу. Некоторые из них потребовали вернуть им деньги за билеты.

Впрочем, желание Галкина избавиться от статуса иноагента может объясняться еще одной причиной. По закону граждане, признанные иноагентами, обязаны раз в шесть месяцев представлять финансовый отчет о своей деятельности, расписывая по пунктам все доходы и расходы. Эту информацию они должны опубликовать в СМИ или на своих страницах в социальных сетях. Вполне возможно, что Галкин хочет снять с себя статус иноагента вовсе не из-за тоски по родине, а из-за нежелания публично раскрывать свои доходы.

Напомним, Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехали из России после начала спецоперации. После этого Максим ни разу не был на родине. Пугачева возвращалась в Москву из Израиля два раза. Первый - осенью, чтобы решить вопрос со школой своих девятилетних детей Гарри и Лизы (и, как говорят, попытаться вернуть Максима Галкина на российское ТВ). Второй – в мае, чтобы проститься со скончавшимся модельером Валентином Юдашкиным. Через несколько дней после похорон артистка спешно отбыла обратно в Израиль.

*Признан в России иноагентом.