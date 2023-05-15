«Позитивный социально значимый контент может быть популярен»: Институт развития интернета объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента

В 2023 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете пройдет во второй раз. Сегодня Институт развития интернета анонсировал шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок.

ЧЕСТНЫЕ ВЕЩИ

«Позитивный социально значимый контент может быть популярен, - сообщил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский. - Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории. Номинанты и будущие победители – это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный. Помимо так называемого «теплого» контента, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, телеграм-каналов, блогеров и журналистов. Это люди, которые занимаются честной журналистикой, то есть не боятся нести правду о том, что происходит сейчас в России, на Донбассе, в мире. Это ценно для нас и для зрителя».

Среди финалистов этого года – проект медиагруппы «Комсомольская правда» «Живая наука или Научный стендап», в котором лучшие ученые и исследователи России в легкой и увлекательной форме рассказывают о своих разработках, технических достижениях и научных открытиях современности.

К роме того, в финальную часть Премии ИРИ вышли сериал «Елизавета», художественный фильм «Чемпион мира», мультфильм «Три кота и море приключений», короткометражный фильм «Выход», номинированный на Оскар, «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса, социальный проект «Женщины Донбасса» Юлии Барановской, образовательный «Проект 1812», всероссийский «Культурный марафон» от Яндекса и другие проекты (полный список смотрите в конце текста).

«Главный критерий, по которому отбираются финалисты Премии – социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листе значительная часть – это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас. И в России тоже снимают глубокие, честные документальные вещи – и новостные, и образовательные, и просто человеческие истории, - отметил генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн. - Лично меня это радует».

МАРКЕР КАЧЕСТВА

На пресс-конференции дизайнер Денис Симачев представил лимитированную коллекцию, созданную специально для Национальной премии интернет-контента. В линейку вошли темно-фиолетовая олимпийка с подкладкой в виде неоновой хохломы, подарочная коробка и шоппер.

«Будучи одним из первых, кто начал использовать народные мотивы в дизайне, я поддерживаю идею обращения к собственным истокам, но переосмысляя их, оценивая новым взглядом, возвращая их в моду. И мое творчество, и премия ИРИ – во многом про это», - пояснил известный дизайнер.

Всего победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в Центре «Зотов» – первом в России культурном центре, полностью посвященном исследованию истории и наследию конструктивизма.

Одной из ведущих вечера станет Тутта Ларсен.

«Главный предмет моего журналистского исследования сейчас – это семья, воспитание детей, женская реализация, - пояснила ведущая. - Мне приятно, что среди финалистов – много проектов на эти темы, много интересного образовательного контента для детей. Контент ведь должен не только развлекать, но и просвещать – и детей, и взрослых. На Премии ИРИ отмечают именно такие проекты».

Вторая часть – торжественная церемония награждения – пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди ведущих – поэтесса, чтец стихов, блогер-миллионник Анна Егоян.

«Премия – маркер качества того, что делают авторы контента в интернете. Именно от них зависит очень многое, зависит, чем «питается» молодая аудитория в сети. Я очень рада быть частью проекта», - отметила на пресс-конференции поэтесса Анна Егоян.

Финалисты II Национальной премии интернет-контента:

Номинация «Лучший сериал»: «Стая», «Елизавета», «Нулевой пациент»;

Номинация «Лучший художественный фильм»: «1941. Крылья над Берлином», «Аманат», «Чемпион мира»;

Номинация «Лучший документальный проект»: «История финансов России», «Найти себя», «Уроки войны с Сергеем Минаевым»;

Номинация «Дебют года»: «Малькевич LIVE. Стрим новых регионов», «Голоса Олерона», «Донбасский дневник. Как я побывал на войне»;

Номинация «Лучший анимационный проект»: «Про Миру и Гошу», «Три кота и море приключений», «Бодо Бородо»;

Номинация «Лучший блог»: «Баба Нина едет», «Куда глаза не глядят», «Походы Кадырова»;

Номинация «Лучший спецпроект интернет-СМИ»: «100 семей 800 детей», «Крах однополярного мира», «Научный стендап или живая наука»;

Номинация «Лучший журналистский проект в интернете»: Павел Зарубин «Москва. Кремль. Путин», «Сама Меньшова», «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе»;

Номинация «Социальный интернет-триггер»: «За работу!», ««Я Русский». Всероссийская хоровая акция», «VK под шубой. Место встречи Нового года»;

Номинация «Лучший Телеграм-канал»: «Крупнокалиберный переполох», «Красный конь». Институт воспитания, Readovka;

Номинация «Лучший видеоконтент до 3х минут»: «Такие места. Камчатка», «Это не детство, если нет семьи», «Услышать снова»;

Номинация «Лучший вирусный контент»: «Время переезжать в Россию», «Девочка и военный», «Ролики Макса Комикадзe с главой Чечни Р.А. Кадыровым»;

Номинация «Лучший проект в вертикальном формате»: «Азбука российской культуры», «Учитель года», «Политолог Марк Аркадьевич»;

Номинация «Международный успех»: «Выход», «Вставай, страна!», «Шоу ВиЛ»;

Номинация «Лучший музыкальный трек»: «Встанем» (Shaman), «Ничего не бойся, я с тобой» (Ваня Дмитриенко, Асия), «Я тебя найду» - из м/ф «Мальчик- Дельфин» (Клава Кока);

Номинация «Лучший музыкальный клип»: «Я остаюсь» (Гарик Сукачев feat. рок-музыканты), «Верю в тебя» (Баста), «ДНК» (Леонид Агутин, Владимир Пресняков);

Номинация «Лучший короткометражный фильм»: «Отель Браун» (из проекта «Киномолодость»), «Чернильное море», «Как последний»;

Номинация «Лучший подкаст»: «Ты - это важно», «Время и деньги», «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем»;

Тематические номинации:

Номинация «Делая мир лучше»: «ДедСад», «#невсёравно», «Справиться проще»;

Номинация «Герои нашего времени»: «Военкоры», «Женщины Донбасса», «#непровинция»;

Номинация «Просвещение и образование»: «Культурный марафон», «Киберэтика», «Хочу все знать» (2 сезон);

Номинация «Сохраняя историческую память»: «Проект 1812», «Петр I. Последний царь и первый император», «Новороссия: наследие императоров».