12 мая рвануло. Рвануло так, что вырос гигантский гриб (жутко напоминающий ядерный, только поменьше) Фото: скриншот видео

СТРАННЫЙ СКАЧОК РАДИАЦИИ

Пока жители Тернополя и Хмельницкого собирают вещи, чтобы подальше бежать из городов, и сметают последние витамины с йодом в аптеках, украинские власти продолжают молчать. Ничего не было. Видимо, десятки видео мощнейших взрывов, расползающиеся по телеграм-каналам - постановка.

Напомним, 12 мая в обоих городах рвануло. Рвануло так, что вырос гигантский гриб (жутко напоминающий ядерный, только поменьше). Сравнить такое можно разве что со взрывом в порту Бейрута, когда взлетел на воздух склад с селитрой. На Украине в свою очередь взорвались оружейные склады.

Российские эксперты предположили: взрыв был такой силы, либо потому что на этих складах хранилось ракетное топливо, либо потому что там лежали снаряды с обедненным ураном, которые Британия поставила для танков Челленджер-2. Их слова косвенно подтверждают и украинские сервисы, которые мониторят радиационную обстановку: 12-го мая произошел всплеск с 60-80 нанозивертов (обычный фон) до 140-160. Это не очень-то и много, но такой скачок, да такой резкий…

ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Чтобы понять что же произошло на самом деле, Радио «Комсомольская правда» обратилось к эксперту центра военно-политической журналистики, автору телеграм-канала Colonellcassad Борису Рожину.

- Что вообще такое снаряды с обедненным ураном?

- Это противотанковые снаряды, предназначенные для пробития брони тяжелой бронетехники.

- Что будет, если частицы этого урана попадут в окружающую среду?

- Это как раз и могло вызвать странный всплеск на показаниях мониторинга. Но эффекта, как от взрыва Чернобыля не будет. Еще по опыту конфликтов в Ираке и Югославии было известно, что применение снарядов с обедненным ураном не ведет к всплеску радиации здесь и сейчас, но в долгосрочной перспективе служит основой для всплеска раковых заболеваний. В том числе, у детей.

- Поэтому возникла паника?

- Скорее всего. Власти Украины через подконтрольные каналы, конечно, это опровергают, но они, собственно, ничего и не говорят, что именно находилось на том складе. Поэтому, естественно, к ним доверия особого нет, поэтому жители Украины идут в российские каналы, чтобы читать, что в Хмельницком действительно что-то произошло.

Взрывы в Тернополе и Хмельницком: были ли на складах британские боеприпасы с обедненным ураном

- А что наше Минобороны?

- Сам удар – уничтожение крупной партии боеприпасов – был подтвержден министром. Но минобороны не раскрывало номенклатуру боеприпасов, которая там могла находиться. Конечно же, там были какие-то ракеты, какие-то артиллерийские снаряды, пороха и тому подобное. Гуляют оценки, что там было уничтожено боеприпасов на 200-250 миллионов долларов плюс различное радиотехническое оборудование, которое завозилось из стран НАТО на территорию Украины. Естественно, что эти перемещения, скорее всего, отслеживались российской разведкой и после накопления этих грузов на одном складе по ним и ударили, уничтожив все оптом.

- Хмельницкий – это далеко от линии фронта.

- Склады бывают оперативные и стратегические. Это может быть распределительный склад, куда свозится ценный груз, а потом уже распределяется по складам на различные направления. Кроме того, чем дальше от линии соприкосновения, тем с точки зрения логики больше шансов, что склад не подвергнется ударам. По складам в Николаеве, в районе Харькова, в Краматорске, в Павлограде регулярно прилетают наши ракеты. Поэтому, естественно, что-то они стараются хранить все подальше. Но у России есть средства огневого поражения, которые покрывают всю территорию Украины. Вот история со складами в Тернополе и в Хмельницком показывают, что туда Россия вполне себе достает.

ЗАПАДЕНЦЫ ПОД УДАРОМ

- Важный момент: пожары на месте ракетного удара по складу в Хмельницком тушат роботами. Дистанционно. Это потому что там радиация?

- Это вызывает подозрения, что там могут быть элементы какого-то радиационного поражения и люди действительно опасаются, что есть какая-то взвесь или частицы обедненного урана. Но понятно, что всю территорию несколькими роботами зачистить нереально. Так или иначе люди там должны работать по ликвидации последствий.

- Тернополь в 1372 километрах от нашей границы. Этот выброс угрожает приграничным территориям России?

- Тут важно понимать, что это не ядерный взрыв, это взвесь из частиц обедненного урана. Она будет локализована в этих областях. Плюс карта ветров показывала, что в момент взрыва и в последующие дни ветер дул в западном направлении. То есть если риски и есть, то для регионов западной Украины.