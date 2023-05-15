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Политика15 мая 2023 18:12

Гигантские «грибы» выросли после взрывов над двумя городами Украины: Резкий скачок радиационного фона, паника и обедненный уран

Военный эксперт Рожин считает, что на пораженных Россией складах оружия в Тернополе и Хмельницком могли находится снаряды с обеденным ураном
Авторы (2):
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Мария БАЧЕНИНА
Мария БАЧЕНИНА
12 мая рвануло. Рвануло так, что вырос гигантский гриб (жутко напоминающий ядерный, только поменьше)

12 мая рвануло. Рвануло так, что вырос гигантский гриб (жутко напоминающий ядерный, только поменьше)

Фото: скриншот видео

СТРАННЫЙ СКАЧОК РАДИАЦИИ

Пока жители Тернополя и Хмельницкого собирают вещи, чтобы подальше бежать из городов, и сметают последние витамины с йодом в аптеках, украинские власти продолжают молчать. Ничего не было. Видимо, десятки видео мощнейших взрывов, расползающиеся по телеграм-каналам - постановка.

Напомним, 12 мая в обоих городах рвануло. Рвануло так, что вырос гигантский гриб (жутко напоминающий ядерный, только поменьше). Сравнить такое можно разве что со взрывом в порту Бейрута, когда взлетел на воздух склад с селитрой. На Украине в свою очередь взорвались оружейные склады.

Российские эксперты предположили: взрыв был такой силы, либо потому что на этих складах хранилось ракетное топливо, либо потому что там лежали снаряды с обедненным ураном, которые Британия поставила для танков Челленджер-2. Их слова косвенно подтверждают и украинские сервисы, которые мониторят радиационную обстановку: 12-го мая произошел всплеск с 60-80 нанозивертов (обычный фон) до 140-160. Это не очень-то и много, но такой скачок, да такой резкий…

ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Чтобы понять что же произошло на самом деле, Радио «Комсомольская правда» обратилось к эксперту центра военно-политической журналистики, автору телеграм-канала Colonellcassad Борису Рожину.

- Что вообще такое снаряды с обедненным ураном?

- Это противотанковые снаряды, предназначенные для пробития брони тяжелой бронетехники.

- Что будет, если частицы этого урана попадут в окружающую среду?

- Это как раз и могло вызвать странный всплеск на показаниях мониторинга. Но эффекта, как от взрыва Чернобыля не будет. Еще по опыту конфликтов в Ираке и Югославии было известно, что применение снарядов с обедненным ураном не ведет к всплеску радиации здесь и сейчас, но в долгосрочной перспективе служит основой для всплеска раковых заболеваний. В том числе, у детей.

- Поэтому возникла паника?

- Скорее всего. Власти Украины через подконтрольные каналы, конечно, это опровергают, но они, собственно, ничего и не говорят, что именно находилось на том складе. Поэтому, естественно, к ним доверия особого нет, поэтому жители Украины идут в российские каналы, чтобы читать, что в Хмельницком действительно что-то произошло.

Взрывы в Тернополе и Хмельницком: были ли на складах британские боеприпасы с обедненным ураном

- А что наше Минобороны?

- Сам удар – уничтожение крупной партии боеприпасов – был подтвержден министром. Но минобороны не раскрывало номенклатуру боеприпасов, которая там могла находиться. Конечно же, там были какие-то ракеты, какие-то артиллерийские снаряды, пороха и тому подобное. Гуляют оценки, что там было уничтожено боеприпасов на 200-250 миллионов долларов плюс различное радиотехническое оборудование, которое завозилось из стран НАТО на территорию Украины. Естественно, что эти перемещения, скорее всего, отслеживались российской разведкой и после накопления этих грузов на одном складе по ним и ударили, уничтожив все оптом.

- Хмельницкий – это далеко от линии фронта.

- Склады бывают оперативные и стратегические. Это может быть распределительный склад, куда свозится ценный груз, а потом уже распределяется по складам на различные направления. Кроме того, чем дальше от линии соприкосновения, тем с точки зрения логики больше шансов, что склад не подвергнется ударам. По складам в Николаеве, в районе Харькова, в Краматорске, в Павлограде регулярно прилетают наши ракеты. Поэтому, естественно, что-то они стараются хранить все подальше. Но у России есть средства огневого поражения, которые покрывают всю территорию Украины. Вот история со складами в Тернополе и в Хмельницком показывают, что туда Россия вполне себе достает.

ЗАПАДЕНЦЫ ПОД УДАРОМ

- Важный момент: пожары на месте ракетного удара по складу в Хмельницком тушат роботами. Дистанционно. Это потому что там радиация?

- Это вызывает подозрения, что там могут быть элементы какого-то радиационного поражения и люди действительно опасаются, что есть какая-то взвесь или частицы обедненного урана. Но понятно, что всю территорию несколькими роботами зачистить нереально. Так или иначе люди там должны работать по ликвидации последствий.

- Тернополь в 1372 километрах от нашей границы. Этот выброс угрожает приграничным территориям России?

- Тут важно понимать, что это не ядерный взрыв, это взвесь из частиц обедненного урана. Она будет локализована в этих областях. Плюс карта ветров показывала, что в момент взрыва и в последующие дни ветер дул в западном направлении. То есть если риски и есть, то для регионов западной Украины.

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