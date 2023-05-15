Голод придет, а украинцев не осталось: Над страной нависла серьезная угроза

Производство пшеницы на Украине упадет в 2023 году на 21% Фото: Иван МАКЕЕВ

Минсельхоз США озвучил, как многие расценили, тревожный прогноз по производству аграрной продукции на Украине в нынешнем году. По нему производство пшеницы в Украине упадет в 2023 году на 21%, если говорить в абсолютных цифрах, то до 16,5 млн тонн. То есть по сравнению с прошлым годом на 21%, когда собрали почти 21 млн тонн, а если взять последний относительно спокойный год в Незалежной, то и на все 50%, поскольку в 2021-м на Украине собрали более 33 млн тонн пшеницы. В связи с этим Минсельхоз США прогнозирует и падение экспорта пшеницы до 10 млн тонн с нынешних 15 миллионов.

Аналогичные цифры и по кукурузе: 2021-й – 40 млн тонн, 2022-й – 27, а прогноз на нынешний – всего 22 млн тонн этой культуры. Упадет и сбор других зерновых, хотя и меньше – на 16% по сравнению с прошлым годом.

На самом деле цифры могут быть еще ниже, потому что удобрения дороги, фермеры на поля предпочитают выезжать только после разминирования, а это - также дорогое удовольствие, за которое они платят собственными деньгами. Кредиты на посевную не давали, и никто не знает, кто будет собирать урожай с засеянного поля. Если, вообще, будет кому это делать. Так что даже засеянные поля могут остаться неубранными. А есть еще и засуха или затянувшиеся дожди, которые все труды агрария в любой стране сводят на ноль, несмотря на все мольбы и проклятия.

Некоторые эксперты уже начали бить, кто во что горазд: в колокола, барабаны, гонги и даже кухонные сковородки – дескать, над Украиной навис призрак голода. Другие их успокаивают, мол, не стоит беспокоиться, потому что просто экспорт станет меньше, а украинцам зерна и муки хватит. Что не так уж страшно, потому что Украина сама для своего проживания почти ничего не зарабатывает, во всяком случае, западное финансирование в разы превышает собственные доходы Незалежной.

Э-э, отвечают им первые, вы забыли, что украинская нива уже чуть ли не на треть, если не больше, принадлежит не украинским фермерам, а транснациональным корпорациям, которых совершенно не волнует, пусты или полны желудки местного населения. И, приглушая голос, говорят, что даже "зерновую сделку" по вывозу украинского зерна из портов Незалежной продавили именно эти ТНК. А если они решают такие вопросы и на таком уровне, то что им новый "голодомор от Зеленского".

Но, скажу я вам по секрету, совершенно зря все они беспокоятся. Потому что украинцы х-и-итрые, и все заранее продумали. Вот эти цифры, они же критические для той Украины, что была в прошлом. А на этот нынешний случай украинцы заранее эвакуировались из страны. Приходит голод к украинцам, а их нет – они в России, Польше, Германии и так далее.

Вот смотрите, по данным Всемирного банка (или МВФ), за последние пару лет количество населения, живущего на Украине за чертой уровня бедности, увеличилось с 5% до почти 25%. А в абсолютных цифрах доходы ниже этого уровня на Украине имеют более 7 миллионов человек. То есть путем нехитрых математических вычислений мы приходим к цифре в примерно 28 миллионов человек. Именно столько людей сейчас проживает на Украине, причем, по самым оптимистичным подсчетам. Не 52 миллиона на момент развала СССР, не 48 миллионов по данным последней переписи в 2001-м (в результаты которой на самой Украине специалисты не очень верят, справедливо полагая, что приписали около 6 млн человек). А 28 миллионов, а в реальности - и того меньше.

Зерна меньше в 2 раза, хлеба меньше, но так и едоков-то стало во столько же раз меньше. Как минимум.

- Единственное, что спасает у нас – у нас, вообще, может быть, возможен был бы продуктовый кризис, чего реально я опасаюсь, но тут позитивной ролью, как бы ни грустно было признавать, играет эмиграция за границы Украины нашего населения. Существенное сокращение населения, существенное снижение спроса потребления в этом плане нас обеспечит, - заявил глава украинского общественного движения «SaveФОП» Сергей Доротич.

Так что обломается голод на Украине. Еще искать придется, кто сможет съесть этот хлеб. Это как с электричеством, что как бы его выработка сейчас ни падала, а потребителей на самой Украине днем с огнем не могут найти даже на упавшие объемы – не осталось своей промышленности, закончилась.

Правда, для самой Украины эти цифры по населению смотрятся так, чтобы уж лучше бы голод, чем такое обезлюживание, не оставляющее стране ни одного шанса на выживание. Но это уже совсем другой вопрос.