Доступ к кормушке: Вассерман объяснил, почему Галкин* добивается отмены статуса иноагента

Максим Галкин. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Сбежавший из России в Израиль Максим Галкин пытается оспорить решение Минюста, включившего его в реестр иностранных агентов. Артист подал иск в Замоскворецкий суд столицы с требованием исключить его из списка иноагентов. Ранее в тот же суд обратилась Земфира**. Певица также настаивает на том, чтобы с нее сняли этот статус. Почему осуждающие Россию артисты вдруг озаботились этим вопросом, объяснил известный интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его мнению, отмена статуса иностранного агента для уехавших звезд – это восстановление доступа к кормушке. Избавившись от него, артисты надеются вернуть себе возможность выступать на корпоративах и зарабатывать большие гонорары.

«Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей – это восстановление доступа к кормушке», –подчеркнул Вассерман в беседе с газетой «Взгляд».

Политолог отметил, что речь в данном случае идет не только о «казенной кормушке». Многие крупные компании хорошо зарабатывают на государственных контрактах. Соответственно, они никогда не будут приглашать на корпоративные концерты или снимать в рекламе звезд со статусом иностранного агента.

Вассерман напомнил, что корпоративы приносят артистам гораздо больший доход, чем гастроли. Выступления на частных вечеринках по уровню оплаты несравнимы с концертами, заработок от которых идет со сбора от проданных зрителям билетов. Депутат считает, что Галкин и Земфира правильно поступили, обратившись к правосудию. При этом он сомневается, что суд отменит их статус иностранного агента, поскольку эти звезды делают громкие политические заявления и получают доходы за рубежом.

«Заработок от иностранцев и участие в политике в совокупности как раз и означает, что человек исполняет функции иностранного агента», - отметил Вассерман.

Желание Галкина и Земфиры избавиться от статуса иноагента может объясняться еще одной причиной. По закону граждане, признанные иноагентами, обязаны раз в шесть месяцев представлять финансовый отчет о своей деятельности, расписывая по пунктам все доходы и расходы. Эту информацию они должны опубликовать в СМИ или на своих страницах в социальных сетях. Вполне возможно, что артисты просто не хотят публично раскрывать свои доходы.

*Признан в России иноагентом.

** Признана в России иноагентом.

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