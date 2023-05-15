Герой спецоперации «Z» рядовой Зотин прикрыл броней товарищей

Рядовой Сергей Зотин и старший лейтенант Иван Степанов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его ошибкой и брать его всего смело со слабейшей стороны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще восклицал: «Неутомимость солдат и решимость офицера – вот вожди к славе!».

СДЕРЖАЛ НАТИСК ВРАГА

Старший лейтенант Иван Степанов

«Подразделение старшего лейтенанта Степанова получило задачу оборонять одно из танкоопасных направлений, на котором в дальнейшем противник предпринял попытку прорыва. В один из дней украинские националисты после плотной артиллерийской подготовки перешли в наступление превосходящими силами при поддержке боевых бронированных машин, пытаясь окружить с фланга российские подразделения. Иван вместе со своими подчиненными героически сдержал натиск превосходящих сил противника. В ходе боя Степанов огнем из ручного противотанкового гранатомёта лично уничтожил танк противника и спешившуюся вражескую пехоту. Противник, понеся серьезные потери, бежал с поля боя. Грамотно руководя подчиненными, Иван Степанов вместе с подразделением уничтожил 3 вражеских танка, 2 бронетранспортёра, 6 боевых машин пехоты, а также более 50 националистов. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга старший лейтенант Иван Степанов награжден орденом Мужества».

ПРИКРЫЛ БРОНЕЙ ТОВАРИЩЕЙ

Рядовой Сергей Зотин

«Подразделение, в составе которого действовал старший механик-водитель рядовой Сергей Зотин, выполняло боевую задачу по освобождению стратегически значимого населенного пункта, ведя бой с удерживающими оборону националистами. В ходе боя боевая машина Сергея попала под обстрел. Умело маневрируя, рядовой Зотин, используя условия местности, вывел машину из-под огня противника. Продвигаясь далее, Зотин обнаружил укрепленную точку, откуда националисты вели пулеметный огонь. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей занял выгодную огневую позицию для поражения украинских боевиков, обеспечив прикрытие спешившегося личного состава. В результате грамотных действий рядового Зотина, экипажем боевой машины пехоты было уничтожено свыше 15 националистов. Приняв решение об эвакуации боевых товарищей с поле боя, Сергей прикрыл своей боевой машиной товарищей и дал возможность для отвода личного состава, его перегруппировки и дальнейшего развития штурма населённого пункта. Благодаря профессиональным навыкам Сергея Зотина, его грамотному владению обстановкой в сложных условиях ведения боя, умелому управлению вверенной техникой, экипаж боевой машины пехоты нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику».