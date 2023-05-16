В Казахстане проходит конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов

Фото: Международная детско-юношеская премия Росприроднадзора «Экология - дело каждого»

Как вы думаете, что общего у зоопарков и Росприроднадзора? На первый взгляд, казалось бы, ничего. Но по мнению руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, эти структуры объединяет важная миссия – сохранение краснокнижныхживотных.

- Мы в ответе за судьбу редких и исчезающих видов животных так же, как и вы. И вместе мы боремся за сохранение биоразнообразия, - подчеркнула Радионова во время выступления на ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). - Именно с этой благой целью Росприроднадзор вместе с Союзом зоопарков и аквариумов России и Московским зоопарком провели уникальное мероприятие – такого еще никто в мире не делал – мы впервые провели в Красноярском крае выездной обучающий семинар по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем.

ЕАРАЗА проходит в эти дни в Алма-Ате (Республика Казахстан) и в ней принимают участие делегации из 21 страны, включая Китай, Турцию, Германию, Чехию, Швецию, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Армению, Израиль, ОАЭ, Северную Корею, Индонезию, Малайзию и другие. Глава Росприроднадзора, выступая на пленарном заседании конференции в режиме видеосвязи, объявила о новой инициативе в рамках премии «Экология – дело каждого», а также пригласила зоопарки других стран и делегатов встречи к партнерству и участию в проекте.

- Вовлекать молодежь в решение экологических проблем – первостепенная задача. Этим и занимается международная премия «Экология – дело каждого», которую мы инициировали в два года назад, – сказала Светлана Радионова. - Сейчас идет уже третий сезон. Белый медведь – талисман нашей премии. Чтобы привлечь внимание к теме сохранения живого символа Арктики, я объявляю конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя. Мы выберем самые лучшие работы и объявим их авторов в ноябре, когда станут известны имена победителей и призеров Премии.

СЕМИНАР НА ДИКСОНЕ

В свою очередь, генеральный директор Московского зоопарка и президент ЕАРАЗА Светлана Акулова поблагодарила главу Росприроднадзора Светлану Радионову за участие в конференции и всестороннюю поддержку природоохранных программ Московского зоопарка. Она также рассказала о том, какую работу провели специалисты Московского зоопарка и Росприроднадзора в рамках обучающего семинара в Красноярском крае.

- Наши сотрудники, в частности, летали на Диксон для работы с местным населением: общались с людьми, разъясняли правила поведения при встрече с белым медведем, обсуждали необходимость создания мобильных бригад в арктических поселках, а также необходимость набора волонтеров для работы в этих бригадах, снабжение населения предупредительными отпугивающими средствами и правильное их использование. Вся эта работа направлена на то, чтобы минимизировать несчастные случаи, подобные тем, что произошли в Красноярском крае с Хатангой, Монеточкой и Диксоном, – пояснила Светлана Акулова.

ПОЛВЕКА ПРИСУТСТВИЯ

Кроме того, Радионова отметила, что в этом году отмечается 50-летие со дня подписания Конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС), в июне пройдут заседания Комитета по животным и Комитета по растениям.

- Мы активно говорим про эндемики и про защиту той флоры и фауны, которая нуждается в защите в Российской Федерации, - отметила Светлана Радионова. - Мы говорим про свои победы, про спасение леопарда и тигра, но всем нам есть чем заниматься и куда стремиться.

Отмечая значимость конференции ЕАРАЗА, Светлана Акулова подчеркнула, что это всегда большое событие для зоологического сообщества.

- Одна из первостепенных задач современных зоопарков –сберечь биоразнообразие нашей планеты, – заявила президент ЕАРАЗА. - Каждый из участников конференции представляет свой регион, глубинно понимает его проблемы, заботится о пострадавших животных. Объединив свои усилия, мы уже смогли решить немало задач по спасению и сохранению редких видов животных. И я уверена, в будущем мы сможем сделать еще больше.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

Для понимания важности работы конференции расскажем, что на базе ЕАРАЗА создано несколько профильных рабочих групп, в том числе по научно-просветительской работе и ветеринарным проблемам в зоопарках, а также разработаны комплексные международные природоохранные программы, которые реализуются совместно с СОЗАР. В рамках конференции кураторы этих программ презентовали свои наблюдения и результаты исследований, представили отчеты о работе за прошедшие годы и поделились планами на будущее.

В этом году одним из важнейших пунктов в повестке конференции стало принятие новых членов в состав Ассоциации: Океанариум Nanjing, Океанариум Hefei, Океанариум Chongqing, Океанариум Fuyang (Китай), Зоопарк Дессау (Германия), Зоопарк Эскишехир (Турция), Зоопарк Аль Айн (ОАЭ) и Сафари-парк Шемаха (Азербайджан). Таким образом, на сегодняшний день ЕАРАЗА насчитывает 99 учреждений.

СПРАВКА «КП»

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Это ежегодный конкурс, цель которого вовлечь детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку и поощрить их активность в борьбе за чистую планету.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Более 55 тысяч заявок за два года премии поступило от участников из всех регионов России и еще 38 стран ближнего и дальнего зарубежья (Абхазия, Австрия, Алжир, Армения, Белоруссия, Бельгия, Боливия, Великобритания, Венесуэла, Гватемала, Германия, Греция, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Катар, Киргизия, Китай, Колумбия, Ливан, Мексика, Молдавия, Монголия, ОАЭ, Панама, Перу, Польша, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Эквадор, Эстония, Южная Корея).

- География проекта охватила 4 континента – Евразию, Африку, Северную и Южную Америку.

ВНИМАНИЕ!

Участие в Премии бесплатное. Победителей и призеров ждут подарки – умные колонки, смартфоны, планшеты, ноутбуки, поездка на море, путевка во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и другие. Все участники Премии получат грамоты, победители – дипломы, наставники активных участников – благодарность от главы Росприроднадзора.

ВАЖНО

Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.ecologyiseveryone.ru.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, НИУ ВШЭ, медиахолдинг «Русская медиагруппа», Почта России, Российский футбольный союз, МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», «Российская газета», газета «Ведомости», ИД «Аргументы и факты» и другие.