В «Пятёрочке» прошли выставки наивного искусства

В течение апреля мероприятия прошли в 15 населённых пунктах (2) по всей стране. Авторами картин выступили художники-любители от 75 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья. Увидеть работы можно было в магазинах торговой сети, в которых реализуется проект «Центры местного сообщества».

Центры местного сообщества – это проект, направленный на создание добрососедских сообществ среди местных жителей. В рамках инициативы в магазинах торговой сети проходят мастер-классы, благотворительные акции, творческие конкурсы и другие социальные активности. В их числе выставка наивного искусства, инициатором которой стала АНО «СПИРО» Творческий Тандем - организация, занимающаяся реализацией проектов в сфере культуры, искусства и кинематографии.

Выставку в магазине размещали в удобных для просмотра местах таким образом, чтобы для посетителей и сотрудников она стала ярким дополнением пространства.

«Благодарим наших партнёров за возможность знакомить широкую аудиторию с творчеством самобытных авторов», — делятся представители АНО «СПИРО» Творческий Тандем.

«Это такое удивительное чувство, когда твои картины отправляются на «гастроли» в разные города и представляются на многотысячную, а то и многомиллионную аудиторию. Рождается ощущение сопричастности и связи с людьми по всей России, а также радость, что искусство становится ближе к людям и доступно буквально на расстоянии шага – просто придя в «Пятёрочку» за хлебом, можно напитаться приятными впечатлениями от живописных репродукций», — отметила Дарина Калявкина, участница выставки из Санкт-Петербурга.

Каждый посетитель мог не только полюбоваться картинами, но и поближе познакомиться с проектом, историями и авторами картин c помощью QR-кода, размещенного на каждом из плакатов.

«Сразу обратила внимание на выставку, очень понравились работы Дарины Калявкиной — настоящая сказка!», — поделилась Ирина Сайкина, покупательница магазина.

В ближайшее время планируется масштабирование проекта с целью охватить ещё большее количество городов России, где реализуется инициатива «Центры местного сообщества».

«Забота о сообществе – одна из основных наших ценностей, поэтому мы стараемся развивать как можно больше социальных проектов, направленных на поддержку творческих инициатив и популяризацию активного образа жизни среди граждан. Организовав выставку в магазине, мы предоставили возможность художникам-любителям делиться творчеством со множеством наших гостей. Доступ к искусству среди повседневного маршрута за продуктами, это радость, которая пусть и немного, но приподнимает нас над бытовой суетой», - отметила Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества».

Стать участником выставки в магазинах со статусом ЦМС может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на сайте и дождаться обратной связи от организаторов. Следить за новостями и новыми возможностями проекта можно на официальной странице «Центров местного сообщества» в социальной сети «ВКонтакте».

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1. Наивное искусство - одно из направлений примитивизма, включающее как самодеятельное искусство, так и изобразительное творчество художников-самоучек.

2. Санкт-Петербург, Люберцы, Павловский-Посад, Орехово-Зуево, Домодедово, Электроугли, Дрездна, Чехов, Серпухов, Ликино-Дулево, д. Губино, п. Авсюнино, Озеры, г. Петергоф (Ленинградская область), г. Ломоносов (Ленинградская область)