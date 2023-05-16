Куда этим летом отправить ребенка на отдых и не пожалеть: какие справки взять и как попасть в лагерь без денег

Геннадий Онищенко дал советы родителям, как отправить ребенка в летний лагерь Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Куда этим летом «сдать на отдых» ребенка, и не пожалеть? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, до лета - всего две недели. Оздоровительные лагеря для ребят в России готовы?

- Вообще, оздоровление подрастающего поколения идет постоянно, круглый год. Именно такую задачу ставил президент.

И многие регионы на это откликнулись, но, к сожалению, еще не все.

- Почему?

- Здесь есть и объективные причины.

Ну, допустим, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа имеют в «Орленке» свой огромный современный корпус, где дети почти круглый год бывают.

Но есть дети, которым, по состоянию здоровья, нельзя выезжать в другую климатическую зону. Представьте, мы взяли ребенка в Якутии, привезли самолетом в Москву, затем в Крым… Он там побыл, только адаптировался, а ему надо уже назад.

- Какой же выход?

- Нужны - в каждой климатической зоне - свои круглогодичные лагеря. Чтобы зимой они нормально отапливались. Чтобы ребята там могли продолжать учебу. И здоровье поправлять.

5 МИЛЛИОНОВ РЕБЯТ ПАКУЮТ РЮКЗАКИ

- Ну а этим летом?

- Первые заезды в летние лагеря начнутся уже 20-25 мая, когда заканчивают учебу младшие классы.

Путин уже дважды спрашивал с вице-премьера Голиковой, о планах по этому поводу. Прозвучала цифра: за лето у нас будет оздоровлено 5,1 миллиона детей. Для этого откроют почти 40 тысяч лагерей.

Регионы запланировали потратить на них 68,8 миллиарда рублей.

- Это больше, чем в прошлом году?

- Ну, предыдущие три года мы же боролись с ковидом и даже были запреты на детские лагеря. Но если сравнивать, допустим, с 2012-м, то сегодняшние цифры - вполне добротные…

- Что-то на вас это не похоже - вы обычно критикуете затраты государства на детей. Вам всегда мало.

- Я и сейчас скажу - школьников-то у нас 17,4 миллиона. А лагеря могут принять втрое меньше. На юг же мы вывозим около 500 тысяч детей. Это очень мало…

«СОРТА» РЕБЯТИШЕК

- А как детей «сортируют» для летнего отдыха?

- Набирают в группы по состоянию здоровья.

- Что это за группы?

- Первая группа – без ограничений.

Вторая – незначительные изменения, лишний вес или, наоборот, недобор веса.

Третья – есть функциональные отклонения: избыток массы тела, дефицит массы тела, низкий рост, незначительное отставание в нервно-психическом развитии.

Четвертая – функциональные поражения органов (как такого ребёнка повезешь в «Артек»?), выраженные проявления заболеваний.

И пятая группа – это выраженные изменения, дисфункции и так далее. У нас примерно 90 тысяч детей-инвалидов.

- Но с ними же надо работать.

- Им надо создавать доступную среду. Вот мы колясочников, например, никуда не вывозим, да. Куда его повезешь? Вот такого отдыха у нас практически нет – специализированного.

- Это невозможно?

- Возможно. Если поставить цель и дать деньги – можно сделать все. Особенно - для детей.

Куда этим летом «сдать на отдых» ребенка, и не пожалеть? Фото: Евгения ГУСЕВА

КТО ОТЖАЛ ЛЕСОК У РЕЧКИ

- Но ведь не всем детям и их родителям нравятся наши детские лагеря. Ну, там же ведь дочек и сыночков строем заставляют ходить, свободу самовыражения, понимаете, ограничивают…

- Вот эта демагогия и сыграла роль в сокращении мест в детских лагерях. Я всегда иронизирую, что большевики сделали большую «ошибку» - отдали детям самые хорошие места в регионах. Лесок у озера, реки. А сейчас мы только читая книжку Гайдара про Чука и Гека знаем, что были у нас даже детские дачи при детсадах!

И вот когда началась вакханалия против детских лагерей, там отдельная группа людей понастроила себе краснокирпичные замки, а лагеря – закрывали. Их осталось меньше двух тысяч.

Потому и возможности приема детей - такие низкие.

- Ага! А остальные дети, получается, по улицам шататься будут?

- Есть еще, так называемые, городских лагеря — их 31600. Это та же школа, днем ребенок под надзором педагогов, а ночевать – домой. Ему, конечно, школьные стены надоели, зато маме на душе спокойнее…

- Мама же - работает.

- Да, она его привела, она знает, что его там накормят, развлекут как-нибудь…

ПЛЮНЬ НА ШОПИНГ! ДЕТИ — ВАШ ДОПИНГ!

- Что же делать родителям, если на всех детей мест в лагерях нет?

- Слава Богу, все больше детей получают возможность отдыха в семье. А самый хороший отдых — именно семейный. И мест – уйма: хочешь, на Черном море, хочешь — на Белом! Страна у нас огромная, природа - уникальная – смотреть не пересмотреть!

Вот такую структуру туризма нам надо развивать - семейный отдых родителей с детьми: чтобы там и за ребятами присмотр был, и папам с мамами - больше свободы.

Если у вас есть возможность отдохнуть со своими чадами, плюньте вы на шопинги, на переработки, поезжайте вместе по интересным местам!

Вот я против поездок за рубеж. Но давайте честно - они там выстроили такую систему. И мы едем к туркам или арабам потому, что у них созданы условия.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Если у вас нет денег

- А если у родителей нет денег на отдых? Даже в советском детстве многие ребята пахать все лето в саду, огороде…

- Да это счастье! Когда ребенок помогает по дому, огороду, ухаживает за домашними животными, это хорошо.

Он не лежит на боку и не смотрит в эту мыльницу (смартфон. - Авт.), обездвиженный.

Главное - чтобы не тонули и не травились…

- А ведь случались и ЧП, обычно - в самодеятельных палаточных лагерях. Когда дети тонули или сгорали в пожарах. Как гарантировать их безопасность?

- Для любого оздоровительного учреждения есть жесткие требования: санитарные, пожарные и так далее. Например, много сейчас говорят о клещах. Все детские загородные лагеря должны быть отработаны против насекомых.

- Во всей стране?

- Во всей стране! Должна быть дезинсекция всей их территории. Никаких там послаблений не может быть. Более того, дети ходят в походы. Значит, и все их маршруты тоже должны быть обработаны.

Ни один лагерь не может быть открыт без санкции санитарного надзора, пожарного…

Проверки сейчас проводятся и будут все лето в лагерях.

- А за питанием детей как следят? В прежние годы случались и отравления…

- Это, конечно, ЧП. Контроль за пищеблоком должен быть постоянным. Но - мало иметь чистые современные помещения, должен быть и отличный персонал. А это - самое трудное. Ну, хорошего повара кто отдаст? Кто пойдет на 3 месяца работать?

Эту проблему тоже надо решать.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

На отдых - только здоровым!

- Многие родители волнуются по поводу эпидемобстановки в самих лагерях.

- Ребенок, прежде чем попасть лагерь, должен получить справку об эпидокружении.

Дети должны быть проверены: нет ли сыпи, температуры и так далее.

Это всё - отработанные схемы. И они дают эффект..

В каждом лагере есть медпункт, а в крупных - врачи. Там должны быть и места для заболевших.

ВОПРОС - НАБАТ

Почему укронацисты истребляют наших детей?

- Геннадий Григорьевич, вы после Иосифа Кобзона возглавили Землячество донбассовцев Москвы. Вы - Герой Труда ДНР. У вас прямые контакты с республиками Донбасса. Мы же перед началом СВО много народу оттуда вывезли, мам с детьми… А дети там все равно гибнут.

- Мы вывозили людей из прифронтовой полосы. Ваш намек - вывезти всех детей с Донбасса - неправильный. Неизвестно, отчего ребенок больше потеряет, если его оторвать от мамы.

- Так вывезти вместе с мамой.

- Другое дело, если бы это «демократическое мировое отребье», обратили внимание на то, что творит режим Зеленского. Что бомбить английскими ракетами тот же Луганск, центр города, не надо, там нет военных объектов. Или - Донецк. А они - бомбят специально.

- Россия же может обратиться в какие-то международные организации?

- Поверьте, все это делается, и по линии МИДа, и наш детский омбудсмен Мария Львова-Белова поднимает эти кричащие проблемы.

- Как будет организован отдых детей с новых территорий?

- Важный вопрос. И очень непростой. Нынешним летом полноценный отдых ребятишек с Херсонщины и Запорожья, ДНР и ЛНР мы организовать не сможем - непосредственно там, на месте.

Но у нас есть прекрасный опыт - донецкие, луганские дети отдыхают в российских лагерях уже не первый год, и даже в «Артеке» бывали. Для Запорожья и Луганщины это всё теперь тоже будет.