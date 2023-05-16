Авиация РФ разрушила дорогу, по которой ВСУ перебрасывали подкрепление в Артемовск

Кроме ликвидации более 500 наемников киевского режима, наши воины ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ.

Минобороны России сообщает о ночном массированном сосредоточенном ударе Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

По информации военного ведомства удары пришлись точно по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс PATRIOT производства США», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил о потерях ВСУ на линии соприкосновения за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Южно-Донецком и Запорожском до 135, на Херсонском до 25, на Донецком до 215.

Кроме ликвидации более 500 наемников киевского режима, наши воины ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ.

По словам Конашенков в Артемовске штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия в западных кварталах, а подразделения «Южной» группировки войск сдерживают противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ. Только в ходе этих ожесточенных боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера», - отметил героическую боевую работу наших воинов генерал.

Отметим, что за сутки нашей оперативно-тактической и армейской авиацией разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск, сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины, огнем артиллерии поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений сил противовоздушной обороны, что в течение суток перехватили семь крылатых ракет большой дальности STORM SHADOW, три противорадиолокационные ракеты HARM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 22 украинских беспилотника.

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БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

427 - самолетов.

233 - вертолета.

4178 - беспилотных летательных аппаратов.

422 - зенитных ракетных комплекса.

9176 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4828 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10233 - единицы специальной военной автомобильной техники.