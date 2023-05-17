Пахнет грибами - рак, ацетоном - диабет: о каких болезнях говорит запах тела

у здорового человека запах не бывает зловонным или отталкивающим Фото: Shutterstock

С наступлением жары ездить в общественном транспорте становится все сложнее: кажется, что количество немытых людей на квадратный метр слишком велико. Но иногда, если от человека неприятно пахнет, это не означает, что он не любит гигиену.

- Запах тела человека является результатом работы апокринных потовых желез, которые расположены в области подмышек и половых органов, - объясняет в своем телеграм-канале профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана Драпкина. - Бактерии, живущие на коже, расщепляют жиры с образованием пахучих веществ, из-за чего и появляется характерный запах пота. На его интенсивность также влияет генетика, питание, одежда, гигиенические привычки, уровень физической активности и психическая устойчивость. У здорового, не пренебрегающего правилами гигиены человека, он не бывает зловонным или отталкивающим.

АНТИЗАПАХИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ

Более того, запах играет очень важную роль в выживании и размножении. Ученые утверждают, что запах помогает выбрать партнера, наиболее подходящего нам для воспроизведения здорового потомства. За это ответственны молекулы главного комплекса гистосовместимости (ГКГ), который играет важную роль в работе иммунной системы.

И чем более «не так», как вы, пахнет человек противоположного пола, тем больше он для вас привлекателен. Это предотвращает близкородственное спаривание, а значит делает потомство более устойчивым к заболеваниям.

Другие исследования показали, что запах позволяет людям определять пригодность партнера, исходя из его возраста. Считается, что за запах пожилого человека ответственно вещество 2-ноненаль. Оно появляется при активном выделении и окислении кожного сала в тот момент, когда снижается выработка защитных антиоксидантов. Запускается процесс пероксидного окисления липидов, часто его называют оксидативный стресс. Продуктом этого процесса и являются молекулы 2-ноненаль. Это возрастной процесс и поделать с ним ничего нельзя.

ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ НОС?

- Обоняние — это способность улавливать и интерпретировать пахучие вещества в воздухе, - объясняет Владислав Мушенко, врач отделения оториноларингологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. - Его основная функция — защита. Человеку это чувство необходимо для полноценной оценки мира: оно играет важнейшую роль не только при выборе качественной пищи, но и в социальной адаптации. Снижение обоняния у ребенка в раннем возрасте может быть обусловлено рядом причин: врожденными аномалиями развития полости носа, головы, наличием воспалительных и даже таким редким заболеванием, как врожденная аносмия.

К нарушению обоняния у взрослых могут привести синуситы, инфекционные заболевания и их последствия, аллергия, неврологические патологии, воздействие токсических веществ, отравления, образования в полости носа, последствия травм и оперативных вмешательств, врожденные аномалии развития, заболевания головного мозга и многие другие. Иногда выявить причину невозможно, и врачи говорят о потере обоняния без видимой причины. Поскольку нарушение обоняния может являться проявлением тех или иных заболевания, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. При возникновении любых симптомов необходимо обратиться к врачу, чтобы получить квалифицированную помощь.

ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК СТАЛ ПАХНУТЬ НЕ ТАК? СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

В прошлом врачи часто полагались на свое обоняние при постановке диагноза, ведь специфический, неприятный запах может быть признаком некоторых заболеваний. Поэтому, если вы чувствуете, что произошли изменения в запахе близкого человека – возможно, не стоит тянуть с визитом к врачу.

Инфекционные заболевания:

Запах ржаного хлеба - брюшной тиф.

Сладковатый приторный запах (напоминающий жасмин, карамель или мед) – инфицирование синегнойной палочкой.

Резкий пивной запах (хотя человек не пил) – открытая форма туберкулеза.

Запах гниющих яблок (сладковато-приторный, слегка тошнотворный) – дифтерия.

Неинфекционный заболевания:

Запах грибов, плесени, гниющего мяса – запущенная стадия рака.

Запах ацетона или прелых яблок – сахарный диабет.

Запах мочи от кожи или изо рта – заболевания почек.

Тухлый, приторный запах, запах сырой печени изо рта – тяжелое поражение печени.

Генетические заболевания:

Как правило, все тяжелые генетические, то есть наследственные, заболевания, которые сигналят о себе резким запахом, проявляются в раннем возрасте. Их можно определить даже у новорожденных с помощью специального скрининга (введен во всех роддомах России). Все заболевания связаны с поломкой определенного гена, который влияет на метаболизм (обмен или усвоение в тканях) какого-либо редкого вещества. Из-за этого в организме (центральной нервной системе, почках, печени и так далее) начинают накапливаться токсические вещества. Они не только нарушают работу органов, но и дают специфический запах. К сожалению, нередко генетические заболевания плохо поддаются лечению и заканчиваются летальным исходом.

+ «Мышиный» запах от тела – фенилкетонурия (нарушение метаболизма фенилаланина, запах появляется при нарушении низкобелковой диеты). Одно из немногих генетических заболеваний, которое можно контролировать при соблюдении правильной диеты.

+ Рыбный запах от тела – триметиламинурия (неспособность к усвоению триметиламина из пищи). Запах изо рта и от тела усиливается после того, как съесть «неправильный» продукт - в основном субпродукты и яйца. Как правило, при соблюдении правильной диеты болезнь можно держать под контролем.

+ Запах вареной капусты от тела – тирозинемия (нарушение метаболизма тирозина с тяжелым токсическим поражением печени вплоть до цирроза). В зависимости от типа болезни, ее можно контролировать с помощью специальной диеты и следить за состоянием печени.

+ Моча с запахом потных ног, запах сыра от тела - изовалериановая ацидемия (связана с мутацией в генах, когда блокируется обмен лейцина, из-за чего накапливаются вещества, оказывающие токсическое воздействие на весь организм и вызывающие неприятный запах). Бывает бессимптомным до определенных тригеров (высокобелковая или низкокалорийная диета, стрессы, инфекции ЖКТ). При быстрой диагностике поддается контролю и лечению.

+ Запах кленового сиропа от мочи – лейциноз или ферментопатия (врожденное нарушение обмена определенных веществ). Тяжелое заболевание часто с летальным исходом.

КСТАТИ

Продукты, которые могут изменить запах тела

Помимо болезней на запах тела (вернее, неприятный запах пота) влияют и некоторые продукты. И привычки. И речь опять же не о дУше!

- Курение и алкоголь. И кофе (при его избыточном потреблении).

- Красное мясо и продукты переработки (колбасы, сосиски), рыба, особенно соленая и копченая (обезвоживает организм, из-за чего запах пота становится более концентрированным). Избыточная любовь к молочным продуктам

- Лук, чеснок, капуста, спаржа. Также в списке сырые редька, редис и репа.

- Некоторые специи (карри, кумин, тмин).

Помогают нам приятно пахнуть листовая зелень (петрушка, укроп и т.д.), цитрусовые, ананасы, травяные чаи с жасмином и без. А также запах пота нейтрализует большое количество воды.

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