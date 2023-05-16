«Возвращение блудного Ростикса»: Американская сеть KFC получила новое-старое название

Бренд KFC уходит из страны, его заменит Rostic's Фото: Алексей БУЛАТОВ

Польский холдинг AmRest передал российской компании «Смарт Сервис» свои 215 ресторанов. Они работали под брендом KFC. Теперь в обиход вернется название, знакомое многим с 90-х годов, - Rostic's. В отличие от других подобных сделок, в данном случае сумму раскрыли. Она составила 100 млн евро.

Покупателями стали предприниматели из Удмуртии - Константин Котов и Андрей Осколков. Как и владелец «Вкусно и точки», они были франчайзи. То есть, в свое время купили право на использование бренда. И открыли 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. Теперь они будут развивать больше 300 точек (до этого под их управление перешли 70 ресторанов KFC – от другого иностранного владельца).

Всего в России работает около тысячи заведений, предлагающих жареную курочки от дедушки из Кентукки (KFC расшифровывается как Kentucky Fried Chicken). В ближайшие месяцы все они будут постепенно менять бренд на Rostic's. Первый ресторан с новым названием открылся 25 апреля в Москве у метро «Маяковская». Это такое же историческое место, как и помещение бывшего «Макдоналдс» на Пушкинской. Именно на Маяковке всегда было флагманское заведение прежнего «Ростикса».

Особых ограничений зарубежный владелец бренда KFC не наложил. Нельзя разве что использовать название «Твистер» и «Боксмастер». Но клиенты это наверняка переживут.

- Все рецепты в нашем меню сохранены. Технология и те блюда, которые мы готовим, полностью повторяют меню KFC. И это большой плюс, — сказал совладелец группы компаний «Смарт Сервис» Константин Котов.

Все рестораны будут работать и дальше. Никого увольнять новые владельцы не собираются. Бизнес налажен. А в кризис именно фастфуд в сфере общепита чувствует себя лучше всего. Что касается цен, то на первом этапе владельцы менять их точно не собираются. А дальше все будет решать конкуренция. В том числе с «Вкусно и точка» и BurgerKing, который менять название пока не собирается.

КСТАТИ

«Абсолютно» без Арарата

Владелец многих брендов спиртных напитков - французская Pernod Ricard - прекратила поставки продукции в Россию с конца апреля 2023 года. Об этом говорится в официальном заявления на официальном сайте компании. Напомним, концерн владеет брендами Absolut, Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat, Martell, Olmeca, Havana Club и другими.

Как заявили в компании, операции будут свернуты в течение ближайших месяцев. За это время в магазинах будут распродаваться остатки продукции. В списке товаров для параллельного импорта этих товаров пока не было. Но это дело техники. В Минпромторге время от времени дополняют список. Так что без текилы и виски точно не останемся.