Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в 3 млн долларов: Это был сигнал Зеленскому от "хозяев"

Главу Верховного суда Незалежной Всеволода Князева задержали с поличным при поучении взятки. Фото: wikimedia.org

На Украине новый скандал. Даже не скандал, а скандалище! Главу Верховного суда Незалежной Всеволода Князева задержали с поличным при поучении взятки. Размер мзды впечатляет – 3 миллиона долларов. Пост главного взяточника в этой сделке - тоже. Задерживали руководителя Верховного суда Национальное Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП). И не просто так, не счастливая случайность тут сыграла, Князева разрабатывали достаточно долго, озаботились переговорами фигурантов дела, прочей доказательной базой.

По версии антикоррупционных структур, взяткодателем был украинский олигарх Константин Жеваго, который сейчас находится во Франции, где просит убежища от украинских властей, которые, в свою. очередь, требуют выдачи Жеваго Киеву. По данным борцов с коррупцией, Жеваго через свои структуры передал взятку за то, чтобы суд решил в его пользу тяжбу вокруг Полтавского горно-обогатительного комбината, на который претендуют и структуры, близкие к российскому бизнесмену Александру Бабакову. Интрига там крутится еще та, потому что все активы Бабакова, по идее, на Украине должны быть конфискованы. И потому для всех удивительно, что есть у нег еще не просто защитники, а те, кто обеспечил выигрыш суда первой инстанции. Говорят, что это бывший "крестный" Зеленского, давший ему зеленый свет на поход в политику Игорь Коломойский, и, якобы, этот самый злосчастный ГОК должен после решения суда быть передан этому известнейшему, как он сам себя называет, "жидобандеровцу". Вот только Жеваго был против. Хотя сейчас утверждает, что он к этой взятке не имеет отношения ни сном, ни духом.

Впрочем, все эти извилистые интриги хозяйственных споров на Украине нам сейчас неинтересны. Главное другое. Володымыр Зеленский, президент Украины, наверное, уже себе мозоль на языке натер, доказывая, что коррупции в Незалежной нет. Она, мол, осталась, в глубоком прошлом, была при Януковиче и при Порошенко, но вот при нем ушла в историю. И говорит не просто так, а отбиваясь от постоянных упреков и обвинений в гигантской коррупции на Украине. И вот теперь – бабах! – не кто-нибудь, не рядовой военком из Одессы, наворовавший себе на особняк в Италии, на элитную иномарку и на безбедную жизнь на взятках от откашивающих от мобилизации, не начальник департамента в министерстве, а целый глава Верховного суда! И это после того, как прошла реформа судов Незалежной. Иначе, как насмешку над Зеленским и потугами его команды в этой сфере, случившееся расценить трудно.

Сразу после задержания у Князева и еще у 18-ти судей Верховного суда были проведены обыски, в ходе которых, как заявили в САП, изъяты крупные суммы денежной наличности, происхождение которой сейчас также является предметом расследования.

Во вторник Верховный суд Украины собрался на внеочередное заседание по факту случившегося, и 138 из 142-х присутствовавших на нем судей Верховного суда Украины выразили своему руководителю Всеволоду Князеву, которого взяли под стражу, недоверие.

Но для сведущих в теме не секрет, что это "ж-ж-ж" раздалось неспроста. Таким нехитрым способом США показывают Зеленскому, что он и вся нынешняя украинская номенклатура прочно сидят на американском крючке и с него не соскочат. Ведь то же самое НАБУ было создано американцами на Украине именно для этих целей. И сейчас показывает подобными действиями, что слушаться надо хозяина, а не то, будет как с Князевым, который мнил себя слишком самостоятельным. Правда, был при этом и небезгрешным. Потому что сейчас любого в украинской власти можно посадить. Было бы желание, а уж преступления найдутся, они там насовершали на половину составов УК.

Но все же каков цинизм у авторов этого спектакля: за коррупцию задержали человека, который был призван по должности карать преступников.

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