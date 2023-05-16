Присоединятся ли страны Центральной Азии к санкциям: Что следует из тезисов заместителя главы МИД России на форуме "Валдай"

На третьей Центрально-азиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Томске замглавы МИДа Михаил Галузин не исключил того, что ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

На третьей Центрально-азиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Томске замглавы МИДа Михаил Галузин не исключил того, что ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России.

Почему? Потому, что не готовы брать на себя риски. При том замминистра заявил: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили это с профессором ВШЭ, главой Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андреем Быстрицким.

ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА

- Заявление Галузина вырвано из контекста?

- Речь шла о другом. О том, что ситуации не становится лучше для всех. И западные государства делают шаги к построению всех в свои ряды. И на страны Центральной Азии оказывается беспрецедентное давление.

- От них требуют присоединения к санкциям?

- Всем странам приходится действовать умно. Бороться за свои интересы, проявлять гибкость. Но смысл в том, что как присоединения лобового к санкциям - его нет. И факт визита лидеров стран СНГ в Москву 9 мая, и факт участия экспертов из стран Центральной Азии на той же Валдайской конференции – свидетельство того, что отношения между Россией и Центральной Азией развиваются.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

- Что было после выступления замминистра Галузина?

- Он широко обрисовал перспективы отношений между Россией и странами Центральной Азии. Последовала открытая дискуссия. Прозвучала со стороны экспертов внятная позиция, что страны Центральной Азии заинтересованы в развитии отношений с Россией. Они ищут равноправия. Формулы уверенного успеха в этих отношениях. Ни о каком лобовом следовании западным санкциям речь идти не могла. Речь шла о преодолении давления, о конфигурации современного мира.

- Но давление вряд ли будет снижаться?

- Оно не будет ослабевать до того момента, пока все не осознают, что надо искать компромисс. О чем шла речь там, где выступал Галузин? О том, что западный мир продолжает навязывать свою модель. Он действует директивно. Там есть план. Но позиция других стран, таких как Россия, Китай, в какой-то степени Индия — она иная, мы стремимся к другому.

- К чему?

- Чтобы новый миропорядок стал результатом нашего сотрудничества и согласия. Никто никому не станет навязывать никакой модели. Важно, чтобы каждая страна более или менее комфортно смогла устроиться в новом миропорядке.