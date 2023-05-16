Собчак - 20 млн рублей, а Стас Михайлов – в три раза меньше: Сколько денег заработали звезды на недвижимости в Дубае

Квартира Ксении Собчак за год подорожала на 20 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Дубай – это город для людей, способных мечтать!», - гласят рекламные лозунги агентств недвижимости и туроператоров. Но о чем еще можно мечтать в городе, где по идеально ровным дорогам мимо остановок с кондиционерами одна за другой мчатся дорогие иномарки? О деньгах! Так, скорее всего, думают российские звезды, которые массово вкладываются в элитную заграничную недвижимость. На расспросы о переезде из России многие из них спешат с улыбкой ответить: «Нет, вы что? Я не дачу покупаю, а просто выгодно инвестирую».

«Комсомолка» решила заглянуть к ним в кошельки и узнать, так ли на самом деле выгодно покупать недвижимость в Дубае, и сколько на своих элитных апартаментах могут зарабатать Ксения Собчак, Александр Ревва, Стас Михайлов и другие селебрити.

20 МИЛЛИОНОВ СВЕРХУ

Год назад счастливой или не очень – не нам решать – обладательницей роскошных апартаментов в Дубае стала телеведущая Ксения Собчак. Квартира площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences. Самое сердце Дубая! Две спальни, вид на башню Бурдж-Халиф. Дубай Молл, опера, парк, фонтаны, можно сказать, во дворе. Это вам не осуждающие бабушки у подъезда, детская площадка и метро под боком, но тоже неплохо. Из самого ЖК при желании можно и годами не выходить – внутри есть рестораны, СПА-центр, фитнес, игровые пространства для детей.

Ксения Собчак стала обладательницей шикарной квартиры ФОТО: соцсети

За всю эту красоту, по оценкам риелторов, в недалеком 2022 году российская дива отдала примерно 60 миллионов рублей. Сама Ксения Собчак, как известно, на постоянной основе живет в России, хотя и активно рекламирует в соцсетях заграничное обучение для детей, недвижимость и бизнес в Дубае и прочее-прочее «забугорное». Но, как выяснила «КП», это совершенно не мешает ей зарабатывать на квартире.

- Теперь средняя цена этой квартиры 83-84 миллиона рублей. Она выросла на 20 миллионов рублей, это можно назвать пассивным доходом. Если же эту недвижимость сдавать в аренду, то можно получать около 5 миллионов рублей в год. Но это не очень хорошая инвестиция. Подобные дорогущие квартиры покупают скорее из-за того, что просто нравится, то есть, чтобы самому там жить. Продать ее потом достаточно сложно, - рассказал «Комсомолке» основатель одного из дубайских агентств недвижимости Дмитрий Сибилев.

Такое же мнение у риэлторов и о других звездных апартаментах. Так, Александр Ревва прикупил квартиру в небоскребе Address Beach Residences, который, на минутку, внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Здание в 77 этажей находится в элитном районе, а на его крыше располагается бассейн площадью 560 квадратных метров. Примерно год назад такая квартира обошлась звезде больше, чем в 100 миллионов рублей.

Ревва купил квартиру в доме из Книги рекордов Гиннеса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Средняя цена этой квартиры сейчас – 150 миллионов рублей. За год на аренде можно заработать примерно 7,5 миллионов рублей, - отмечает эксперт.

ИЗ ШОУ-БИЗНЕСА В ПЛОХИЕ ИНВЕСТОРЫ

Еще один из частых посетителей Дубая Стас Михайлов и вовсе не стал мелочиться – купил в «райском уголке» сразу несколько двухкомнатных апартаментов (по слухам, больше трех). Все он находятся в комплексе The Palm Tower.

- Стоимость одной такой квартиры сейчас около 94 миллионов рублей. За год на ней можно заработать больше 5 миллионов, сдавая в аренду. Многие покупают недвижимость в Дубае с этой целью. Если приобрести квартиру за эту же стоимость, к примеру, в Москве или Петербурге, то заработаешь на аренде, как минимум, в три раза меньше, - уверяет Дмитрий Сибилев.

Но сдача жилья – дело непростое. Тут нужно раскошелиться и на клининг, и на услуги риэлтора, который будет за твоей недвижимостью присматривать и, собственно, сдавать. Второй вариант (для ленивых) – это перепродажа. Но оказывается, что избавиться от таких роскошных квартир не так просто.

Стас Михайлов обзавелся сразу несколькими апартаментами Фото: Даниил ОПАРИН

- Это уже вторичное жилье и при этом достаточно дорогое. Сейчас рядом строятся дома, которые будут лучше по наполнению и скоро перебьют ценник вышеперечисленных. Для инвестиций лучше покупать то, что дешево – это сегмент «эконом» или «комфорт». Такие квартиры очень хорошо растут в цене, поэтому покупают их практически вслепую. В них, как правило, не живут, на них зарабатывают, перепродавая. Поэтому выгоднее всего вкладываться в еще строящиеся дома. Они будут новее и выигрышнее по наполнению, чем то, что купили эти звезды, - поясняет Дмитрий.

В таких дорогих домах, которые предпочитают российские звезды, ценник себя зачастую не оправдывает. Спасти ситуацию при продаже могут только панорамные окна с видом на залив или идеальная планировка, чтобы другой такой же богач ахнул и купил «дачу» за сотни миллионов.

- Чем дороже объект, тем меньше покупателей, потому что за такую стоимость запросы выше, - дополняет основатель местного агентства недвижимости.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почему Дубай?

Тем не менее, красиво жить не запретишь. Поэтому в Дубае уже давно успела обосноваться блогер Александра Митрошина. Девушка купила жилье поскромнее – квартиру в 50 квадратных метров больше чем за 20 миллионов рублей. Ждет, пока достроится ее уютное гнездышко и Ксения Бородина. За такую же стоимость она приобрела апартаменты в более скромном районе Downtown Dubai. Резидентством в Эмиратах (которое можно получить при покупке недвижимости стоимостью от 15 миллионов рублей, - прим. Ред.) хвасталась и не так давно арестованная за неуплату налогов блогер Елена Блиновская. Этим же красовался когда-то и певец Егор Крид. Возникает вопрос – им там медом намазано?

Российских звезд так и влечет на заграничный берег ФОТО: соцсети

- У Дубая есть программа по развитию на 20 лет вперед. Недвижимость в это время там будет только дорожать, причем стремительно. Это придает уверенности в инвестициях. Плюс эти квартиры всегда можно продать, получив деньги сразу наличными. Вывести их в любую другую страну – вообще не проблема, - говорит Дмитрий Сибилев. – Сейчас в этом городе очень много русских, есть даже отдельные районы русскоговорящих. Ты просто чувствуешь себя как дома.

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