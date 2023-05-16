Миллиард долларов выброшен американцами в киевскую трубу: На Украине придумывают фейки про российский "Кинжал", чтобы оправдаться перед США

Российской ракетой "Кинжал" был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс "Патриот" в Киеве. Фото: REUTERS

В ночь на вторник Россия нанесла сокрушительный удар по военным объектам Киева, уничтожив «непобедимый» американский зенитно-ракетный комплекс «Патриот». Видео хаотичной пальбы американского ЗРК и последовавшего взрыва попало в сеть, его выложила украинская певица Инна Воронова. О том, что именно произошло, поговорили с Юрием Кнутовым, военным экспертом, директором музея войск ПВО.

- Чем удалось уничтожить хвалёную американскую систему ПВО?

- Во время налёта на Киев уничтожались военные объекты, в том числе места базирования зенитно-ракетных комплексов IRIS-T (Германия) и «Патриот» (США). Была заранее разведана позиция расположения комплекса «Патриот» и по нему нанесли смертельный удар ракетой «Кинжал». У неё огромная скорость – от 6 до 8 махов, поэтому она неуязвима. И высокая точность поражения, на испытаниях ракета поразила легковой автомобиль. За счёт высокой кинетической энергии может попасть даже в убежище, находящееся на большой глубине. Любой объект на пути этой ракеты, превращается в труху и пыль.

- Как именно проводилась воздушная атака?

- Это была комплексная атака с разных сторон. Применялись дроны, ракеты «Калибр», крылатые Х-101 и, скорее всего, даже высокоточные Х-555. Атака поставила украинскую ПВО в тяжелое положение. Если посмотреть на опубликованные кадры, идет паническая стрельба ракетами. Такой расход ракет говорит о низкой технической выучке и панике на командном пункте украинской ПВО.

- Почему комплекс «Патриот» не отразил атаку нашей ракеты?

- Если бы мог, то в компании «Рэйтеон», которая его производит, не занимались бы разработкой нового радара, не работали над новыми ракетами. А они активно работают, создают системы против гиперзвука. Но пока «Патриот» не в состоянии поражать такого рода цели. Были позорные случаи, когда «Патриоты» даже не могли сбить баллистические ракеты и другие цели. В Саудовской Аравии не сработали по дронам, был выведен из строя нефтеперерабатывающий завод.

- А, хотя бы теоретически, может «Патриот» сбить «Кинжал»?

- Я уверен, что нет. Возможно, комплекс «Патриот Пак-3» в противоракетной версии мог бы отработать по «Кинжалу», но при скорости от 6 до 8 махов, нужно, чтобы у противоракеты была скорость 4 маха, не меньше, плюс манёвренные характеристики. У американцев таких ракет нет. И думаю, что «Пак-3» они не поставляли на Украину, а скорее – более ранние версии, которые вряд ли даже видят ракеты «Кинжал».

- Как вы относитесь к заявлениям украинцев о том, что они всё-таки сбили «Кинжал»?

- Это фейк. Головная часть на снимках другая. Возможно, от ракеты «Искандер», предшественницы «Кинжала», причём не сбитой, а поразившей цель. Что теоретически могли бы сделать украинцы, чтобы показать фотографии обломков «Кинжала»? Не так давно был уничтожен украинско-натовский командный пункт, находившийся на глубине 30 метров. Погибло до 300 военнослужащих Украины и НАТО. Нужно было разбирать завалы и доставать тела, отправляя их в страны, откуда прибыли эти офицеры. Могли найти и обломки. Головка ракеты делается из особо прочного сплава, и взрыв произошёл под землёй, что-то могло сохраниться. Остатки головной части и других деталей нам продемонстрировали. Детали мятые, покорёженные, при попадании противоракеты эти обломки выглядели бы иначе, были бы в лучшем состоянии.

- Сколько всего было выпущено «Кинжалов» во время атаки: один или шесть, как пишут украинские источники?

- У нас нет официальной информации. А Украина может выдавать желаемое за действительное, чтобы показать эффективность американской системы ПВО. Свои серьезные поражения они не признают.

- Как вы считаете, насколько значительна эта победа?

Представьте себе комплекс, стоящий более миллиарда долларов! Пока нет информации, был он полностью выведен из строя или его можно восстановить, но в любом случае это мощнейший удар. Миллиард долларов вылетел в трубу, а Украина понесла тяжелейшие потери.

КСТАТИ

Певицу Инну Воронову, выложившую видео бесславной кончины американского «Патриота», украинские патриоты уже заставили публично извиниться за «необдуманный поступок». Пришлось девушке удалить видео. Воронова – бывшая жена украинского дельца Юрия Чернецкого, осужденного на 5 лет. До своего ареста Чернецкий снабжал наркотиками украинских чиновников, депутатов Верховной Рады и чуть ли не самого Зеленского.

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