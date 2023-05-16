Фото: СК РФ

В Москве суд вынес очередной приговор по уголовному делу о распространении ложной информации о проведении специальной военной операции. Согласно приговора, выявленный ранее сотрудниками Службы контрразведки ФСБ России гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике проведет ближайшие пять лет и два месяцев в колонии общего режима.

Если только его раньше не обменяют американские власти. Ведь если верить собранным Следственным комитетом доказательств Хиральдо Сарай распространял заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции точно по той же схеме, что была использована для провокаций во время выборов в США в 2020 году.

«В период с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в России, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. С использованием этих средств связи удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных Сил России, в том числе убийствах мирного населения», - говорится в материалах суда.

Программное обеспечение на изъятых мобильных устройствах позволяло соучастникам Хиральдо Сарая удаленно рассылать текстовые сообщений якобы от реальных пользователей – граждан России. Следствию удалось даже вскрыть всю цепочку финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты.

"На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается", - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Но самое удивительное, что изъятые из тайника осужденного документы, компьютерная, мобильная и иная техника, рассказала следствию, что Сарай поддерживал контакты с подельниками в одной из южноамериканских стран, что работали в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию.

«Получены данные об использовании этой же группой лиц аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании», - говорится в материалах дела.

СК России передал эти и другие факты для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства. Уже не нашего государства, а американского.

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