«Новых высот на благо Казахстана и его народа»

Касым-Жомарт Токаев (слева) в алма-атинской школе №25. Здесь и далее фото из книги «Преодоление» Фото: Личный архив

17 мая президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 70 лет. Глава республики только что вернулся из России, где был с насыщенным рабочим визитом, впереди – плотный график новых поездок (в том числе в Китай), встреч, переговоров, то есть он полон сил, энергии и уверенности в успехе начатых в Казахстане реформ. В преддверии юбилея лидера страны «Комсомолка» встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ (этот дипломатический ранг даётся пожизненно без приставки «экс») Константином Внуковым, который знал Токаева ещё начинающим дипломатом. Он поделился воспоминаниями о своих встречах почти 40-летней давности, а также мнением о том, за счёт каких своих качеств нынешний юбиляр достиг таких выдающихся высот.

«Токаев стоял у истоков нынешней дружбы с Китаем»

– Константин Васильевич, расскажите, как вы познакомились с Токаевым?

– Мы же примерно в одно время учились в МГИМО, и, конечно, я знал, что есть такой студент и будущий китаист. В 1980 году я уехал во вторую свою командировку в наше посольство в Пекине и проработал там по осень 1985 года. В те годы отношения СССР с Китаем были очень непростыми, и, чтобы их нормализовать, советское руководство избрало тактику «малых шагов» навстречу друг другу. Это касалось, например, торговли и обмена делегациями. Ведь самая большая общая проблема была связана с незнанием языков, что отражалось на работе МИДа. Поэтому наше руководство договорилось с китайской стороной возобновить обмен слушателями из числа молодых дипломатов. В первую группу как раз попал Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и сразу начал осовременивать знание китайского языка.

– Что значит – «осовременивать»?

– Дело в том, что языку нас хорошо учили в МГИМО, но это всё-таки был классический язык, заметно отличавшийся от того, на котором в 1980-е говорили в Китае. И надо признать, Токаев очень хорошо продвинулся в изучении современного китайского языка. Поэтому когда в 1985 году он приехал в Пекин работать, он уже прекрасно говорил на родном языке страны пребывания.

В 1985 году я, будучи 2-м секретарем Посольства СССР в Пекине, поступил в Дипломатическую Академию. И так получилось, что моей непосредственной заменой стал именно Токаев. То есть я ему передавал дела, оказывал всяческое содействие, включая установление деловых связей с нашими китайскими коллегами. И я знаю, что он очень успешно продолжил начатое, тем более, что дело уже шло к 1989 году – к полной нормализации советско-китайских отношений, к историческому визиту Михаила Сергеевича Горбачёва в Китай, когда, выражаясь словами Дэн Сяопина, «закрыли глаза на прошлое, открыли будущее». То есть Токаев стоял у истоков полной нормализации отношений с современным Китаем, которые потом развились в успешные российско-китайские и казахстано-китайские отношения.

Студент МГИМО Касым-Жомарт Токаев Фото: Личный архив

«Был прекрасным дипломатом и интересным собеседником»

– Можете нарисовать портрет Токаева той поры – молодого дипломата и человека?

– Меня тогда приятно порадовало, что он впитывал всё, что я мог дать. Он сразу показал, что умеет правильно воспринимать всё, что видит и слышит, и обращать себе на пользу. Вот это – очень хорошее качество, которое, я думаю, помогло ему в будущем достичь таких высочайших вершин, каких он достиг сегодня.

– У дипломатов есть особый ритуал посвящения молодого коллеги?

– Конечно, когда присваивают какие-то ранги или повышают в должности, дипломаты это традиционным способом отмечают – собираются на дружеские встречи или вечеринки. Но какого-то специального ритуала посвящения нет. Раньше, когда на работу в посольство приезжал молодой дипломат, была прекрасная традиция – сотрудники посольства выезжали в какой-нибудь китайский ресторан, где старшие товарищи приобщали его не только к китайской кухне, но и рассказывали важные нюансы и особенности работы в Китае. Так было и со мной, и с Токаевым, насколько я знаю.

Я ведь передавал Касым-Жомарту Кемелевичу не только свои знания. В те годы в китайских магазинах не было такого изобилия товаров, как сейчас, поэтому многие бытовые вещи приходилось привозить из Москвы. И когда мы с женой уезжали, многие вещи оставили семье Токаева. Дело в том, что у него родился сын, а манежик, коляску и другие повседневные для молодой семьи вещи в Китае тогда было не купить. И я знаю, что всё это пригодилось.

Вспомнил забавный случай. Среди вещей, которые мы оставили, была большая советская железная стиральная машина «Урал» весом около 60 кг. Она работала как советский танк – безотказно. И когда лет шесть спустя я приехал в Пекин (Токаев к тому времени давно уехал из Китая), то с большим удивлением увидел эту стиральную машину в нашем посольском гараже. То есть она послужила не только Токаеву, но и многим сотрудникам посольства.

– На ваш взгляд, какие качества необходимы дипломату, тем более на таком сложном участке как Китай?

– Во-первых, нужно любить и уважать страну, которой занимаешься. Изучать её народ, её культуру, историю, традиции, обычаи, нравы. Во-вторых (а может, и в-первых), нужно любить свою родную страну, ощущать, что ты представитель великой страны и защищаешь её интересы. В-третьих, учиться, совершенствовать свои знания и профессиональные навыки. И, в конце концов, быть просто интересным собеседником – в дипломатии это крайне важно. А для этого нужно обладать широким кругозором и знаниями. Как раз у Токаева все эти качества присутствовали. У него всегда был очень большой и хороший багаж знаний, поэтому с ним было интересно разговаривать. Наверное, в том числе благодаря этому, он продвинулся так далеко вперёд. Ещё у него сильно развито чувство уважения и любви к Казахстану, казахскому народу, к языку и очень богатой истории страны. Это и в те годы, когда мы познакомились, чувствовалось.

С распадом страны наши пути разошлись, но я всё равно с большим интересом наблюдал за его, что называется, стремительным ростом. И очень радовался, что достойному человеку достойные места были уготованы.

Молодой сотрудник МИД СССР Касым-Жомарт Токаев в Сингапуре, 1978 год Фото: Личный архив

«Желаю, чтобы имя Токаева было вписано в историю Казахстана»

– Как вы отреагировали на известие, что Токаев избран президентом Казахстана?

– Мы в тот же день с группой дипломатов, с кем Касым-Жомарт Кемелевич работал в Пекине и Москве, направили ему поздравление, где выразили надежду, что в один из его визитов в российскую столицу мы встретимся с ним в каком-нибудь китайском ресторане.

– Вы следите за происходящим сегодня в Казахстане?

– Конечно, с большим интересом. Когда случились известные трагические события в республике, у меня очень тяжело было на душе. И когда всё, слава Богу, разрешилось, и Россия тоже сыграла в этом свою важную роль, я посчитал, что это – воля неба и заслужено. Надо отдать должное президенту Казахстана: он проявил в трудный момент свой характер и все свои лучшие качества, в том числе те, о которых мы говорили.

– А как вам его реформы?

– Если честно, я же в этом не профессионал, всех подробностей и подоплёки не знаю. Вижу, что у страны многовекторная внешняя политика. И самое главное, что внимание к нашей стране и отношениям с Москвой уделяется очень большое, даже я бы сказал, первостепенное. Вот это радует. Дай Бог, чтобы в нашем таком неспокойном мире всё это сохранялось и только приумножалось.

– Что бы вы ему пожелали в канун юбилея?

– И 60, и 70 лет у китайцев (да и вообще на Востоке) – это очень важный возраст. Как говорил Конфуций, «редко кто доживает до такого возраста». Это, правда, в те далёкие времена. Я бы пожелал Касым-Жомарту Кемелевичу долгих-долгих лет жизни, крепкого здоровья (это очень важно на таком посту с такими нагрузками). И, конечно, новых высот на благо Казахстана и его народа. Чтобы его имя было вписано золотыми буквами в современную историю республики.

Атташе советского посольства Касым-Жомарт Токаев (в центре). Справа от него —посол СССР в Сингапуре Юрий Раздухов Фото: Личный архив

«Вань шоу у цзян, вань ши жу и!»

А вот что рассказал «Комсомолке» ещё один коллега Токаева по советскому МИДу – Валерий Ткачёв (дипломат, сотрудник МИД СССР и РФ в 1980–2000 гг.):

«В 1980-е мы с Касым-Жомартом Токаевым работали в 1-ом Дальневосточном отделе Министерства иностранных дел СССР, причём одно время даже сидели в одном кабинете. Помню, что на меня, молодого дипломата, в ту пору особое впечатление произвели такие его качества, как усидчивость, внимательность, скрупулезность в работе с документами. Сдержанный, скромный, доброжелательный и отзывчивый, Касым-Жомарт Кемелевич был частью нашего коллектива и прекрасным товарищем. Человеком он был очень открытым, а дом его – очень гостеприимным.

Не могу не отметить, бесспорно, высокий уровень его профессиональных качеств как дипломата-китаиста. Начиная, конечно же, с прекрасного знания китайского языка и умения работать с материалами на китайском языке. Безупречно владея китайским, Токаев скрупулёзно прорабатывал огромные пласты информации, умел находить то «зернышко», которого как раз не хватало для полноты картины. В результате из-под его пера выходили глубокие аналитические материалы по китайской проблематике и разным аспектам советско-китайских отношений. Другими словами, он очень хорошо разбирался в происходящем, понимал суть идущих в Китае процессов.

В результате Касым-Жомарт Кемелевич, насколько я помню, один из немногих дипломатов, который в течение периода одной командировки получил два должностных повышения, начав командировку вторым секретарем и завершив её советником Посольства СССР в КНР.

Хочу пожелать Касым-Жомарту Кемелевичу крепкого здоровья и долголетия, реализации всех планов, замыслов, задумок. Удачи во всём! Или, как об этом говорят китайцы, «Вань шоу у цзян, вань ши жу и!»

«Токаев принесёт много пользы Казахстану»

К поздравлениям присоединился ещё один бывший коллега, экс-заместитель Генерального секретаря ШОС, а ныне руководитель Управления международного сотрудничества и внешних связей Института Китая и Современной Азии РАН Владимир Потапенко:

«Мы познакомились почти 40 лет назад, потом встретились в Посольстве СССР в Пекине. К сожалению, мне не удалось поработать с Токаевым плотно, поскольку наши командировки в Китай не совпадали по времени, но, тем не менее, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем сразу нашли общий язык, прекрасно обменивались опытом и знаниями. На меня большое впечатление произвело, когда в начале 1990-х группа его друзей решила встретить его из Пекина. Тогда поезд, прибывающий на Ярославский вокзал, очень сильно опаздывал, и эти его друзья собрались у меня в квартире и всё это время обсуждали его человеческие и профессиональные качества: какой он прекрасный человек и товарищ, как с ним легко работается. Потом мы встретили Токаева на вокзале, и это была незабываемая встреча, скажу вам честно!

Когда я стал начальником отдела Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а Токаев был министром иностранных дел РК, мы часто встречались на мероприятиях по линии МИДа. Он был всегда открыт для общения и его прекрасные человеческие качества оставались неизменными. Так что когда Касым-Жомарта Кемелевича избрали президентом Казахстана, я от всей души порадовался и за него, и за казахстанцев.

Что такое 70 лет? По нынешним временам Токаев ещё молодой президент. И выглядит он прекрасно – видно, что он может ещё много принести пользы для своего народа. Поэтому хочу пожелать, чтобы все его инициативы и реформы воплотились в жизнь и поспособствовали процветанию Казахстана».