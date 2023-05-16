Домашний арест Елены Блиновской обернулся грандиозным скандалом

Блогер Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

«Королева марафонов» Елена Блиновская с 28 апреля находится под домашним арестом из-за обвинений в неуплате налогов на сумму почти в 1 млрд рублей и отмывании денег. Ей строго запрещено пользоваться интернетом и средствами связи. Однако 16 мая этот запрет суда был грубо нарушен.

Так, вечером в телеграм-канале Блиновской неожиданно появилось сообщение: «Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго…». Далее постинг продолжился уже от имени блогерши.

- У меня столько новостей… Спасибо тем, кто поддерживает меня, - сообщила автор. - Я очень сильно рискую тем, что вышла на связь. Но у меня есть, что вам рассказать.

Фото: социальные сети

Далее появилась ссылка с призывом подписываться в другой канал «Секреты Блиновской»: за первые 40 минут туда перешли более 15 тысяч человек, что для Телеграма - более, чем приличные цифры. Вот только никакой ценной информации подписчикам на момент написания заметки так и не предоставили.

Фото: социальные сети

Вероятнее всего Елену Блиновскую взломали, чтобы сделать трафик или реализовать мошенническую схему, пользуясь горячим инфоповодом. Как пишут СМИ, ФСИН уже начала проверку: если выяснится, что Блиновская все-таки нарушила условия ареста, ее могут отправить в СИЗО.

Между тем, у экспертов вся эта ситуация с марафонщицей и её мужем, которому накануне предъявили аналогичные обвинения и при этом оставили на свободе, вызывает массу вопросов. Ранее юристы высказывали догадки, что супруга, который якобы и придумал нелегальную схему с дроблением бизнеса, скорее всего, отправят в СИЗО: все-таки он обвиняется в тяжком преступлении.

- Чувствуется, что здесь идет какая-то своя игра, особенно после вчерашней истории с Алексеем Блиновским, - комментирует KP.RU юрист Михаил Алексеев. - Человек не признал свою вину, не дал признательные показания. И его отпускают домой к жене, которая вообще-то является соучастником. Возникает резонный вопрос, зачем его отпустили - бегать собирать деньги? А может, уже собрали и дали..?

Тем временем, на 22 мая назначена апелляция на меру пресечения по делу Елены Блиновской: марафонщица пытается оспорить домашний арест, считая его слишком суровым наказанием. Из 918 миллионов рублей неуплаченных налогов она пока погасила лишь 10 миллионов.