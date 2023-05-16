Новые фото разбитого инсультом актера Алексея Янина довели россиян до слез

Алексей Янин в сериале «Сильнее судьбы» Фото: кадр из фильма.

Алексей Янин в 2015 году пережил обширный инсульт. Ему провели сложную операцию по удалению гематомы головного мозга. Полтора года он провел в коме. Артист восемь лет прикован к инвалидной коляске. Он не может говорить, у него частично пропала память. За некогда одним из самых привлекательных актеров ухаживает мама-пенсионерка Ольга и отчим Николай.

Новые фото пережившего обширный инсульт Алексея Янина довели россиян до слез. Судя по снимкам, парализованный актер не может обходиться без помощи близких. Родные кормят 40-летнего Алексея с ложечки, помогают ему заниматься на тренажере и ежедневно вывозят на прогулку.

Кадры из шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1»

Мама и отчим Янина рассказали Андрею Малахову, что актер редко бывает в хорошем настроении и почти не улыбается. Отчим отметил, что после комы у Янина сильнее всего пострадало правовое полушарие.

Телевизор актер не смотрит из-за проблем с глазами. У него частично стерлась память. "Он не всегда понимает, что мы с Ольгой давно муж и жена, больше 20 лет. Леша считает, что я вмешался в его семью. Иногда сердится, что рядом с ним я, а не папа", - вздыхает отчим.

Кадры из шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1»

Ходили слухи, что жена Дарья Клюшникова бросила тяжелобольного актера, но близкие говорят, что это не так. Женщина постоянно навещает Алексея. "Она с нами всегда. Если с Лешей вдруг что, то она всегда включается. Она не бросила Лешу", - заявили родные актера в эфире шоу "Малахов" на канале Россия-1.

Из-за проблем с памятью Алексей перестал узнавать сына, который был совсем маленький, когда в жизни его отца случилась трагедия. "Андрею без папы тяжело и с папой не может. Сейчас Андрюша видит его беспомощным и общаться тяжело им. У меня такое впечатление, что Алеша запомнил сына маленьким. Сейчас он уже большой парень. Поэтому Леша тяжело его воспринимает", - рассказала мама актера.

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