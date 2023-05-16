Главный онколог России рассказал, что происходит с медицинской техникой в условиях санкций

Компьютерные и магнитно-резонансные томографы мы многие годы закупали за рубежом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После введения санкций для российских врачей и пациентов особенно остро встал вопрос: что будет с высокотехнологичным медицинским оборудованием? Компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты для УЗИ, рентгена и т. д. - все это мы многие годы закупали за рубежом, не развивая собственных производств. А что происходит сейчас?

- Действительно, «тяжелая» медицинская техника у нас в основном импортная. Никаких отказов в поставках на сегодня нет. Ее везут дольше, чем раньше, но везут. Заказывая аппаратуру дистибьюторам, мы ее получаем, - рассказал главный онколог Минздрава, директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн на пресс-конференции, посвященной итогам работы Ассоциации онкологов России (АОР).

Быстро решить вопрос импортозамещения в такой области, как высокотехнологичное медицинское оборудование, непросто, говорят эксперты.

- Пока не возникнут сложные условия, мы обычно думаем, что нам хватит денег, чтобы купить технику, - развел руками академик Каприн. - Но сейчас Российская академия наук работает над созданием списков медицинской аппаратуры, производство которой будут развивать в первую очередь. Так что импортозамещение должно начаться.

При этом нет опасений, что в ближайшее время в России может возникнуть дефицит качественной медицинской техники, заверил главный онколог. «Скорее, они (страны Запада. - Ред.) боятся, что столкнутся с серьезной конкуренцией. Наши китайские коллеги выпускают очень мощную технику и готовы выйти на рынок. Они уже стучатся к нам в двери».

В то же время санкции привели к подорожанию технического обслуживания томографов и другого оборудования. Доставка запчастей задерживается. «Это нужно предвидеть, заранее решать вопросы с ТО и доставкой. По факту простоя техники сейчас не возникает. В любом случае, свято место пусто не бывает. Рынок большой. Но нам, безусловно, нужно делать свою аппаратуру», - подчеркнул врач.

Отвечая на вопрос «Комсомольской правды» о доступности лекарств для онкобольных в нынешних условиях, академик Каприн рассказал:

- Сначала (после объявления санкций. - Ред.) была некоторая паника. Но к сегодняшнему дню мы не столкнулись с исчезновением необходимых препаратов. Однако пациентам важно понимать: не надо путать торговые наименования с действующими веществами лекарств. У нас многие препараты уже замещены дженериками. Торговые названия у них другие, но состав - тот же.

Большинство стран мира исходит из того, что пациентам бесплатно предоставляются лекарства, произведенные на родине, пояснил онколог. А если человек хочет импортные препараты, то оплачивает их за свой счет (кроме случаев, когда нет отечественных аналогов).

- Около четырех лет раз в неделю я отвечаю в прямом эфире на вопросы пациентов со всей страны. За последний год не было ни одной жалобы на то, что больной не получил какой-либо препарат, - рассказал Каприн.

ВАЖНО

У онкологов есть право применять лекарства за пределами инструкций

Если пациенту не помогают назначенные лекарства, онкологический консилиум принимает решение о переходе на новую линию химиотерапии, рассказал главный онколог.

- Более того, если больной прошел все схемы лечения, предусмотренные клиническими рекомендациями, и это не дает лечебного эффекта, ты мы вправе назначить препарат офф-лейбл, то есть вне инструкции, - пояснил академик Каприн. - Например, при определенных мутациях в случае рака молочной железы, мочевого пузыря могут эффективно сработать лекарства, предназначенные не для этих локализаций [опухоли]. Тогда мы решением врачебного консилиума вправе назначить необходимые препараты офф-лейбл. Это очень важно. Поэтому я прошу пациентов не отчаиваться - знайте о такой возможности.

От редакции: задать вопросы лично академику Каприну и получить ответы в еженедельном прямом эфире можно в официальном Телеграм-канале главного онколога.