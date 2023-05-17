Дефолт в США случится 1 июня: Как это отразится на России

Не так страшен дефолт США, как его последствия. Он может привести к панике на биржах, экономическому кризису и падению цен на нефть. Фото: Кадр видеосъемки

На больших экранах всего мира - очередная серия остросюжетного триллера, посвященного дефолту США! Удастся ли самой большой экономике планеты избежать банкротства? И как это может отразиться на России? Не пропустите развязку главного события в мире финансов! Только этим летом. Продолжения может не последовать…

НА ШИРОКУЮ НОГУ ИЛИ ПО СРЕДСТВАМ?

Дефолт в США случится 1 июня! Если, конечно, не поднять потолок госдолга. Об этом сообщила глава минфина США Джаннет Йеллен в письме руководству американского конгресса. Тем самым открыв новый эпизод этого захватывающего сериала.

Действие разворачивается в США, наши дни. Демократы и республиканцы в очередной раз спорят насчет потолка госдолга. Есть в Америке такой внутренний ограничитель. Чтобы власти занимали деньги, но осознанно.

Небольшая справка. Бюджетные затраты США постоянно выше доходов. Поэтому Вашингтон бесконечно берет деньги взаймы, чтобы оплачивать необходимые расходы: на здравоохранение, зарплаты госслужащим, оборону и т. д. Один из главных способов занять денег - выпускать и продавать облигации госдолга. Это ценные бумаги, которые покупают обычные граждане, а также крупные компании и иностранные правительства. При этом минфин США обязан постепенно выкупать облигации, а также он регулярно платит по ним процент.

- В 2022 году процентные платежи держателям гособлигаций США составили $475 млрд, это 8,1% расходов бюджета. В 2023-м сумма может вырасти до $700 млрд, - подсчитал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Потолок ввели еще в 1917 году, когда США участвовали в Первой мировой войне и им требовались деньги для поддержки союзников. С тех пор потолок госдолга поднимали почти 100 раз. И сейчас он составляет $31,7 трлн. На минуточку, это почти в полтора раза больше всего размера американской экономики (подробнее см. «Только цифры»).

Суть нынешнего спора - впрочем, как и всех предыдущих - проста. Демократы, в том числе и президент Байден, предлагают просто поднять потолок госдолга. Без каких-либо обязательств. И продолжить занимать деньги, как и раньше. Иначе, мол, это подорвет авторитет Штатов как самого проверенного заемщика.

Республиканцы (Дональд Трамп из их лагеря) настаивают, чтобы правительство сначала научилось жить по средствам. И наконец порезало часть расходов. Потому что постоянно жить в кредит нельзя - рано или поздно придется расплачиваться.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПАНИКУ»

Дебаты публичные. За ними, как за любимым сериалом, следят по всему миру. И пока компромисса не видно. А часики тикают. Еще пара-тройка недель - и исполнять часть своих обязательств государственные органы Америки не смогут. Так уже было в 2011 году, когда несколько сотен тысяч чиновников отправили в незапланированные отпуска. У правительства просто не было денег, чтобы платить им зарплату: их надо было занять, а споры по потолку госдолга в тот раз затянулись. Через пару недель потолок установили, денег заняли и чиновники получили причитающееся.

Но иностранных инвесторов по всему миру волнуют не судьбы американских госслужащих. Они явно найдут чем заняться в теплые летние дни. Если демократы с республиканцами не договорятся, то США не смогут расплатиться с кредиторами. А отказ страны платить по своим долгам - это и есть дефолт. И это уже грозит катастрофой всему финансовому миру.

Тут нужно сделать пояснение. Примерно четверть американского госдолга держат другие страны. В первую тройку входят Япония, Китай и Великобритания, а также государства Евросоюза. Более того, часть свободных денег в гособлигациях США хранят крупные транснациональные банки. Для них это как безопасная гавань. Когда не знаешь, во что вложить миллиарды, самый простой способ - купить американские облигации.

Если же Америка прекратит платить по своим внешним обязательствам, кредиторы начнут сильно нервничать. Кто-то решит от греха подальше избавиться от токсичных бумаг. И если таких паникеров окажется слишком много, это может обрушить кредитоспособность Штатов. И возможное снижение курса доллара - самый легкий из побочных эффектов.

- Это может вызвать панику. Такую же, какая была во время мирового кризиса 2008 года. Это действительно то, чего хочется избежать, - предупредил на днях Джеймс Даймон, генеральный директор JPMorgan, одного из крупнейших банков США.

- В случае дефолта разразится кризис с резким скачком процентных ставок и падением цен на акции, - считает главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди.

Скачок процентных ставок - это подорожание кредитов. А подорожание кредитов - это серьезное замедление (или даже падение) экономики. Снежный ком!

- Если это продлится одну-две недели, то мир переживет. Ничего страшного не произойдет. Но если они не смогут выплачивать проценты по долгам в течение нескольких месяцев, тогда произойдет переоценка госдолга США. Кредиторы будут требовать более высокой доходности. Причем не только по облигациям США, но и по другим займам. Это приведет к торможению экономического роста во всем мире, - считает Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Будет что-то похожее на мировой кризис 2008 года. Только в большем масштабе. А в таких случаях всегда дешевеют сырьевые товары. В том числе нефть, газ, металлы. И это опасно для российской экономики - могут упасть доходы бюджета и курс рубля. Но как будут развиваться события дальше, сейчас не предскажет ни один эксперт. Прецедентов дефолта крупнейшей экономики в мире пока еще не было.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В ОЖИДАНИИ ХЕППИ-ЭНДА

Большинство экспертов считают, что демократы и республиканцы все же договорятся. Найдут компромисс. Так было уже не раз. Жесткие дебаты всегда заканчивались хеппи-эндом. Тем более что у США есть и запасной способ избежать дефолта - чтобы отдать долги тому же Китаю, им достаточно просто напечатать доллары.

- Думаю, что дефолта не будет. Будет как в блокбастере. Подведут до черты. Еще чуть-чуть - и мир рухнет... Но в последний момент сапер обезвредит бомбу за секунду до взрыва, - прогнозирует Михаил Королюк.

Правда, такое решение лишь отложит расплату еще на пару лет. Повышение госдолга означает рост денежной массы. А это может еще сильнее ускорить инфляцию. Рост цен в США в прошлом году достигал 12% годовых. Все это усложнит ситуацию в заокеанской экономике. И даже если дефолта по гособлигациям удастся избежать, это не спасет от других проблем.

А первые тревожные звоночки уже прозвучали. В США этой весной накрылись три крупных банка, остальные пока удается спасать, по традиции залив бюджетными деньгами. Но в начале мая дефолт объявил «золотой» штат - Калифорния. То есть даже родина Кремниевой долины и Голливуда не может свести концы с концами. Похоже, пузырь скоро лопнет. Но об этом вы узнаете в следующей серии нашего триллера...

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Группа американских программистов в какой-то момент решила визуализировать госдолг США. Чтобы любой желающий мог увидеть, что с ним происходит в реальном времени. Вот ссылка на этот показательный ресурс - usdebtclock.org.

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