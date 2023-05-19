Рукотворный Армагеддон: как работает самое разрушительное оружие в мире

Силы стихии бывают очень разрушительными, и многие мечтают взять их под контроль. Фото: Shutterstock

О климатическом оружии эксперты говорят неохотно. В частных разговорах многие ученые предполагают, что климатическое оружие существует, но высказаться открыто не рискуют. Это и понятно: тема находится на границах науки, вроде НЛО и снежного человека, а научная репутация дорога.

Белогривые лошадки

Способ воздействия на погоду, о котором знают все, - «засев» облаков для того, чтобы спровоцировать дождь и очистить небо. Суть проста. Чтобы из облака пошел дождь, микроскопические капли воды должны собраться в крупные. Пока они мелкие, ветер легко поднимает их вверх, не давая спуститься на землю. Чтобы капли стали крупными, им нужны ядра конденсации - точки, куда их будет притягивать электрическими и химическими силами. Для этого подходящие вещества (часто это йодистое серебро) с самолета распыляют в облако.

Метод изобретен в 1946 году. А уже в 1947-м правительство США запустило проект, целью которого было избавить южные штаты страны от ливней. Вышла катастрофа. Ученые кинули в облако вещества, облака обратились в разрушительное торнадо... Проект свернули. И вернулись к нему во время войны во Вьетнаме (см. «Комментарий специалиста»).

История характерная. Неоднозначная технология терпит фиаско в гражданской практике, но оказывается нужна военным, которым на негативные последствия в принципе наплевать.

Сегодня технология обкатана и безопасна, и ее применяют, например, чтобы расчистить небо над Москвой во время праздников.

Официально этим и исчерпываются доступные нам методы влияния на погоду. Но в стороне остается один момент - атмосферное электричество...

Великая электрическая машина

Вот как выглядит великая электрическая машина, которая прямо сейчас работает над нашими головами и под ногами.

Земля заряжена отрицательно. Все знают, что бытовые приборы надо заземлять, то есть соединять с источником бесконечного отрицательного напряжения. И лучший способ - закопать провод в землю. А на высоте 60 - 100 км днем и 600 - 1000 км ночью располагается положительно заряженный слой воздуха. Это ионо-сфера. Заряд ей придают космические силы - радиация Солнца и Галактики.

Между плюсом и минусом, между Землей и ионосферой есть напряжение. Оно составляет 350 - 400 тысяч вольт. И от плюса к минусу по всей Земле течет ток в 2000 ампер. Это довольно много.

Движения воздуха вызывают аномалии в этой картине. Когда идет снег или дождь, частички трутся друг о друга, вызывая статические заряды, часто мощные. Ветер, перенося микроскопические частички пыли, действует так же. Верно ли обратное, что, создав искусственное электрическое поле, можно получить снег, дождь и ветер? Вот тут начинается самое интересное.

Некоторые исследователи уверены, что установка HAARP способна портить погоду и вызывать искусственные землетрясения. Фото: UAFHAARP/Wikimedia Commoms

Ионосферные монстры

Ионосфера, помимо прочего, дает возможность проводить дальнюю радиосвязь. Ее и открыли-то радисты, когда обнаружили, что могут слышать корреспондентов на другом конце планеты. Радиоволна от чего-то отражалась. Этим «что-то» и была ионосфера.

В 1930-е годы стало понятно, что состояние этого «зеркала» как-то связано с погодой. Впервые это вскрылось в 1937 году, когда спасали экспедицию Ивана Папанина со льдины. Исследователь Дмитрий Насилов, участник спасательной миссии, пишет: корабли, шедшие на спасение, двигались у берега, погрузились в туман, и вдруг сигнал от Папанина пропал. Только туман рассеялся - восстановился. По идее такого быть не должно. Где ионосфера (на высоте сотен километров) и где туман (у самой земли стелется)?

О подобных феноменах регулярно сообщают радиолюбители. Например, устойчивая ясная погода с жарой - это сверхдальняя связь на УКВ и FM, даже люди с бытовыми приемниками, сидя в Москве, могут слышать развлекательные станции из Германии. Туман, ледяной дождь - пропадает связь на средних волнах, которым по идее все должно быть нипочем, потому что они пробивают любую стену и огибают любую преграду.

Как именно связаны ионосфера и погода «внизу», ученые объяснить не смогли. Но люди все равно замахнулись влиять на ионосферу. И делается это с помощью установок, самая известная из которых - проект HAARP на Аляске.

Еще в 1960-е годы исследователи принялись облучать ионосферу направленными радиоволнами. Постепенно родился особый класс устройств, которые называют «нагревными стендами». Система антенн посылает направленный луч радиоизлучения в ионосферу. Она начинает реагировать в ответ. Датчики записывают ответные колебания. Технологически, однако, это сложная штука. Чтобы ионосфера что-то почувствовала, требуется много энергии. Ради HAARP соорудили даже особую электростанцию. Антенны занимают собой целое поле и двигаются, как по команде.

Почему ионосфера реагирует на радиоволны? Чтобы понять это, вернемся к тому, что она собой представляет. Она состоит из ионов, электрически заряженных частиц. Как только такие частицы получают облучение, они начинают колебаться в такт ему, как щепки на воде. Физика тут довольно простая.

Зачем вообще строят такие стенды? В первую очередь, чтобы изучить возможности для дальней радиосвязи. Ионосфера очень подвижна, в ней есть разные слои, которые возникают в разное время суток, и все это пульсирует, поэтому дальняя радиосвязь неустойчива. И важно понять, как заставить ионосферу «работать» более стабильно. Таковы официально заявленные научные цели.

HAARP - великий и ужасный

Система HAARP, расположенная на Аляске и построенная в 1987 году, ничем не отличается от других ионосферных стендов (подобный работает в Тромсе, Норвегия, у СССР был такой стенд под Нижним Новгородом), кроме мощности. Это впечатляющее сооружение из 180 антенн 30-метровой высоты. Тут уместно провести аналогию: в мире сотни ускорителей элементарных частиц, но общественность знает только Большой адронный коллайдер на границе Швейцарии и Франции, потому что он - большой. И с ним связаны теории заговора вроде того, что там откроют частицу, которая погубит Вселенную. Точно так же случилось и с HAARP. Он оказался в центре внимания.

Дурную славу системе создали американский политик, популяризатор науки Николас Бегич и журналистка Джин Мэннинг, которые написали серию книг с красноречивыми названиями (например, «HAARP - оружие Армагеддона»). В них они уверяли, что HAARP портит погоду и даже пытается вызвать искусственные землетрясения.

ДОСЛОВНО

«Установка представляет собой радиотелескоп наоборот - она не ловит сигналы, а излучает и способна буквально «вскипятить верхние слои атмосферы». Результатом возмущений в ионосфере станет поток длинных волн, которые вернутся обратно, пронизывая землю, воду и нас самих... Это технология, которая приведет к созданию нового класса вооружений, способных привнести глубокие изменения в современный мир, - многоцелевого оружия. При эксплуатационных ошибках подобное оружие способно нанести катастрофический ущерб климату».

(Из книги «HAARP - оружие Армагеддона».)

Николас Бегич - из семьи «негласных хозяев Аляски». Местная элита. И у этой семьи есть свои счеты к Вашингтону. Его отец, Ник Бегич, член палаты представителей США, в далеком 1972 году совершал предвыборное турне по штату. Его самолет таинственно исчез и до сих пор не найден. Выборы он выиграл посмертно. История до сих пор будоражит - и мало кто сомневается, что его убрали спецслужбы по приказу из Вашингтона. Когда размещали HAARP, деятельность которого вообще-то не полезна местным жителям (мощные радиоволны воздействуют на мозг), обитателей штата особо не спрашивали. Так что Николас мстит, как может.

Не все так просто

Казалось бы, классическая история: есть исследовательский объект, большой и загадочный. Есть обиженные на власть авторы. В результате получаем теорию заговора. Но не все так просто. Потому что возможности влиять на погоду у ионосферных стендов, кажется, есть.

В 1985 году исследователь Бернард Истлунд обнародовал «Метод и механизм изменения атмосферы, ионосферы и магнитосферы». HAARP появился чуть позже.

Суть метода в том, что стенд нагревает ионосферу в какой-то небольшой области. Интересно, что ионосферная станция может воздействовать на зоны очень далеко от себя и очень точно. Достаточно, чтобы антенны смотрели под углом. Так, упомянутая выше станция в Тромсе вполне в состоянии «пробить» ионосферу в любой точке над Восточной Россией, вплоть до Черного моря.

Ток в атмосфере возрастает. Возникает больше ионов, а ионы - ядра конденсации для влаги. Сгущаются тучи, выпадает дождь, и образуется окошко чистого неба. Пока крошечное. К окошку с земли устремляются потоки теплого воздуха. Создается антициклон. Он начинает вращаться и разрастаться на тысячи километров. По краям антициклона - дожди и снега, внутри - жара и сушь. Искусственная погода готова!

Опрошенные нами эксперты советуют обратить внимание на установку в Тромсе - она, хотя и не такая мощная, ближе к нам. Первые подозрения, что именно работа станции в Тромсе вызвала в России засуху 2010 года, появились сразу, когда заполыхали торфяные болота, рассказывает один из наших собеседников. Станция согласно расписанию (оно тогда еще публиковалось в сети, сейчас нет) усердно трудилась. Одновременно ученые видели, что состояние ионосферы очень странное: словно бы она перешла в несвойственный лету зимний режим. Сама? Или ее привели в аномальное состояние? Или это вообще никак не связано?

Не распутан этот клубок до конца и сейчас. Не хватает обмена мнения между учеными: тема считается закрытой, и в США, например, все исследования проходят по ведомству Пентагона и близких ему структур.

Подведем итог. Что мы знаем достоверно:

- ионосферный стенд может изменить состояние ионосферы над заданным участком на расстоянии тысяч километров от себя;

- для такого изменения не нужны «природные» (тераватты) мощности, достаточно доступных человеку мегаватт (в Тромсе как раз 1 мегаватт, у HAARP - 3,6), дальше срабатывает эффект домино;

- таким способом можно сделать искусственный антициклон.

Можно ли вызвать ливень - не ясно. Остальное тоже из области догадок.

В качестве доказательств, что HAARP уже навредил самой Америке, часто приводят природные аномалии, которые обрушились на Штаты примерно сразу после запуска системы (и не отпускают до сих пор): рост числа смерчей и торнадо, гибель насекомых и прочие. Но мы не знаем, связано ли это.

Пока все, что мы можем, - это расчищать небо в дни праздников. Фото: Евгения ГУСЕВА

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Роман Вильфанд, метеоролог, доктор технических наук:

У человечества нет энергий, чтобы реально влиять на погоду

- В первую очередь напомню, что разрушение климатической системы в военных целях прямо запрещено Конвенцией ООН, которую ратифицировали абсолютно все страны. Мне трудно представить, чтобы кто-то в здравом уме нарушил этот запрет, ведь речь идет о документе высшего юридического значения.

Если же оценивать технические возможности воздействия человека на погоду, то они невелики. Немало работ посвящено, например, вопросу, можно ли изменить траекторию движения циклона, смерча или урагана. Но итог всегда один: такой возможности, такой энергии у человечества нет. Мы не можем воздействовать даже на слабые, только что зародившиеся вихри. Максимум - с помощью так называемого засева облаков предотвратить сильные осадки или уменьшить их интенсивность.

Существуют инжиниринговые исследования, посвященные проблеме изменения климата. Речь идет, конечно, о глобальном потеплении. Предотвратить его - правильная, нормальная деятельность, ведь в промышленную эру в атмосферу выброшено громадное количество двуокиси углерода, закиси азота, метана и других парниковых газов. Это приводит к антропогенному потеплению. Важно сократить выбросы, обеспечить создание энергоэффективных технологий или организовать поглощение газов: так, лесополосы эффективно поглощают двуокись углерода, основной парниковый газ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений Тишковец, метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», подполковник ВВС:

Странная погода над Белградом

- Метеорологическое оружие - не миф. Но это очень закрытая тема, и мне не хотелось бы раскрывать детали.

Мне неизвестны примеры применения такого оружия против России. Думаю, это маловероятно. Документально подтверждено только применение военными США такого оружия во время войны во Вьетнаме. Они засевали облака иодистым серебром, в результате чего добивались восьмикратного увеличения количества осадков, чтобы помешать укрывшимся в джунглях партизанам.

Но странный случай произошел во время бомбардировок силами НАТО Белграда. Американцы тогда впервые массированно применили высокоточное оружие. Но оно очень чувствительно к погодным условиям. И из-за плохой погоды мазало. Попали даже в посольство КНР. Примерно треть запусков оказались неудачными: системы не могли выйти на цель, поразить ее из-за сложных метеоусловий, и возвращались на базу с неиспользованным боекомплектом. И вдруг установилась идеальная погода - антициклон, который не был предсказан ни одной моделью погоды. И стоял он не несколько суток, как обычно, а больше месяца. Это создало идеальные условия для применения высокоточного оружия. Но официально НАТО не подтверждало тогда, что применило методы воздействия на климат.