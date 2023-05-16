Чудо в перьях: Виктория Боня появилась на открытии Каннского фестиваля в странном платье

Виктория Боня на красной дорожке Канн. Фото: EAST NEWS

На Лазурном берегу Франции этим вечером открылся 76-й Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошли голливудские и европейские знаменитости: Джонни Депп, Ума Турман, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Эль Фэннинг, Пьер Ришар и другие звезды. Российская делегация второй год подряд не участвует в кинофоруме. Однако кое-то из россиян все же появился в Каннах. Телеведущая Виктория Боня каждый год не упускает случая покрасоваться на знаменитой лестнице Дворца Фестивалей. В этот раз звезда «Дома-2» выбрала для красной дорожки довольно странный наряд, который, тем не менее, привлек внимание фотографов.

Звезда «Дома-2» выбрала довольно странный наряд, украшенный перьями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория нарядилась в зеленое платье бейрутского бренда Ziad Nakad, сплошь покрытое перьями. На спине телеведущей красовалась дорожка из пуговиц и стразы, нашитые на прозрачную сетку. Волосы Боня собрала в простой пучок. Образ дополнили длинные серьги и вечерний макияж.

В соцсетях Вика призналась, что едва не опоздала на открытие фестиваля, потому что… проспала. Боня проснулась в полдень, хотя должна была встать гораздо раньше, чтобы поехать к визажисту. Виктория решила, что не успеет на красную дорожку и отнеслась к этому философски. Она спокойно позавтракала, выпила кофе, сделала маску для лица, а потом поехала делать макияж. К счастью, удача была на ее стороне: поскольку платье Бони было уже готово, она не только успела на открытие, но и приехала одной из первых.

Волосы Боня собрала в простой пучок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Настрой у Виктории боевой: она собирается посещать фестиваль все двенадцать дней, которые он продлится. В соцсетях Боня показала целый шкаф с блестящими вечерними платьями, приготовленными для красной дорожки.

«Раньше радовались новогодней елке, а сейчас - платьям от кутюр», - пошутила Виктория.

Виктория нарядилась в зеленое платье бейрутского бренда Ziad Nakad. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущая живет в Монако, всего в часе езды от Канн. Поэтому в отличие от других звезд, прилетающих на Лазурный берег, ей не нужно платить за дорогие каннские отели. Боня уверяет, что не тратится и на посещение фестиваля. Известно, что попасть на фестивальный показ можно, просто купив билет. Но Виктория говорит, что проходит туда абсолютно бесплатно. В соцсетях телеведущая рассказывала, что участвует в Каннском фестивале уже больше десяти лет подряд. Впервые она аккредитовалась на кинофорум от радиостанции в Монако, на которой тогда работала. Затем ее несколько раз приглашал один из главных спонсоров фестиваля – ювелирный дом Chopard.

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