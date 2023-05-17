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Политика16 мая 2023 21:05

Герой спецоперации «Z» сержант Гладилин уничтожил вражескую группу метким броском гранаты

Поразив националистов, воин восстановил работоспособность радиостанции и продолжил осуществлять корректировку огня
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z»

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

Гвардии старший прапорщик Мустафа Сейтваапов

Гвардии старший прапорщик Мустафа Сейтваапов

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Мустафа Сейтваапов

«Взвод под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова выполнял боевую задачу по бесперебойному тыловому обеспечению подразделений бригады, ведущих бой вблизи одного из населенных пунктов. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которой руководил Мустафа, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Сохраняя хладнокровие и спокойствие, Сейтваапов, несмотря на непрекращающееся огневое воздействие противника, организовал выход колонны из-под огня без потерь среди личного состава и техники. Смелые и решительные действия гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова не позволили украинским националистам прервать снабжение российских войск на передовой».

Сержант Михаил Гладилин

Сержант Михаил Гладилин

ОТРАЗИЛ АТАКУ ГРУППЫ ВРАГА

Сержант Михаил Гладилин

«Сержант Михаил Гладилин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по удержанию стратегически важного объекта. Ведя ожесточенные бои с националистами, Гладилин в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям. В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего российские военнослужащие на некоторое время лишились возможности корректировать огонь. Несмотря на угрозу собственной жизни, Гладилин незамедлительно выдвинулся к поврежденной аппаратуре связи для восстановления ее работоспособности. В ходе ремонта радиостанции Михаил обнаружил приближающуюся группу противника. Не растерявшись в сложной боевой обстановке, скрытно переместился в более выгодную для неожиданной атаки позицию и ручной осколочной гранатой поразил трех националистов, а оставшихся уничтожил стрелковым оружием. Отразив атаку группы, Михаил восстановил работоспособность радиостанции и продолжил осуществлять корректировку огня. Смелые и решительные действия сержанта Михаила Гладилина на поле боя позволили отразить атаку противника и отбросить его на исходные позиции».

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