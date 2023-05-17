Герой спецоперации «Z» сержант Гладилин уничтожил вражескую группу метким броском гранаты

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

Гвардии старший прапорщик Мустафа Сейтваапов

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Мустафа Сейтваапов

«Взвод под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова выполнял боевую задачу по бесперебойному тыловому обеспечению подразделений бригады, ведущих бой вблизи одного из населенных пунктов. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которой руководил Мустафа, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Сохраняя хладнокровие и спокойствие, Сейтваапов, несмотря на непрекращающееся огневое воздействие противника, организовал выход колонны из-под огня без потерь среди личного состава и техники. Смелые и решительные действия гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова не позволили украинским националистам прервать снабжение российских войск на передовой».

Сержант Михаил Гладилин

ОТРАЗИЛ АТАКУ ГРУППЫ ВРАГА

Сержант Михаил Гладилин

«Сержант Михаил Гладилин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по удержанию стратегически важного объекта. Ведя ожесточенные бои с националистами, Гладилин в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям. В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего российские военнослужащие на некоторое время лишились возможности корректировать огонь. Несмотря на угрозу собственной жизни, Гладилин незамедлительно выдвинулся к поврежденной аппаратуре связи для восстановления ее работоспособности. В ходе ремонта радиостанции Михаил обнаружил приближающуюся группу противника. Не растерявшись в сложной боевой обстановке, скрытно переместился в более выгодную для неожиданной атаки позицию и ручной осколочной гранатой поразил трех националистов, а оставшихся уничтожил стрелковым оружием. Отразив атаку группы, Михаил восстановил работоспособность радиостанции и продолжил осуществлять корректировку огня. Смелые и решительные действия сержанта Михаила Гладилина на поле боя позволили отразить атаку противника и отбросить его на исходные позиции».

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