Сертификат в СПА, корзины фруктов и флорариумы: что подарят учителям на выпускной

Выпускные балы начнутся в школах России уже через неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выпускные в школах начнутся через неделю, но уже сейчас резко выросли продажи необычных подарков, пишет «РГ» со ссылкой на аналитиков «Авито» (Флорариумы, мясные деликатесы и прогулки на яхте: что учителям подарят на выпускной в 2023 году - Российская газета).

Конечно, в ходу и стандартные букеты цветов (в чести пионы, розы или оригинальные композиции), и наборы шоколадных конфет. Продажи букетов уже выросли на 80%, хотя впереди еще целая неделя.

Но все чаще родители думают, чтобы не только удивить, но и оставить память надолго. В основном подарки делятся по категориям:

Съедобные:

Очень популярны гастрономические корзины (продажи выросли в 2,7 раз). Предпочтения отдают мясным или сырным деликатесам, медовым или чайным наборам. Также очень востребованы съедобные букеты (из зефира или клубники в шоколаде). Их в целом за год стали покупать в три раза чаще. И шоколад ручной работы с дарственной надписью.

Побаловать себя:

Необычные композиции аромасвечей ручной работы или бурлящие бомбочки (например, с подсветкой). К этой же категории может отнести сертификаты в СПА-салон, прогулки на яхте или водные экскурсии.

Практичные:

Пледы (продажи возросли в два раза). Или кожаный ежедневник с именной гравировкой. А к нему в набор дорогая ручка.

Долговечные и симпатичные:

Необычные композиции из мыла (есть целые букеты или статуи). Флорариумы – композиция из живых цветов, чаще орхидей или суккулентов, в стеклянной мини-оранжерее. Композиции-панно из искусственных бабочек с подсветкой.

Причем все эти подарки сложно назвать дорогими, как правило, их стоимость – от 1500 до 3000 рублей.