«Каникулы в Арктике»: В России стартует весенний эколого-просветительский марафон

Фото: предоставлены проектом «Каникулы в Арктике»
Каникулы начинаются! Еще чуть-чуть и школьники на целых три месяца забудут о школьных буднях. И для кое-кого начало отдыха будет, как говорят современные дети, огонь. (Представьте, что в этом месте стоит тот самый смайлик).
Марафон «Каникулы в Арктике» поедет на юга - Астрахань, Элиста и Туапсе. Для всех участников мероприятия будут абсолютно бесплатными. Такой подарок россиянам сделали представители социально ответственного бизнеса.
- В Астрахани и Элисте проведение марафона поддержала компания OОО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а в Туапсе подарок горожанам и гостям в честь своих юбилеев сделали сразу два порта – Туапсинский морской торговый порт, он празднует 125-летие и Туапсинский балкерный терминал, ему 20! – рассказали организаторы. - Ну и конечно же организационную поддержку оказывают представители администраций всех городов-участников арктического марафона.
Фото: предоставлены проектом «Каникулы в Арктике»
Напомним, первый марафон «Каникулы в Арктике» состоялся осенью 2022 года. Автобус-музей проехал по 7 городам – Москва, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Тула. За время путешествия с арктической экспозицией познакомилось 5400 человек, 2900 прошли мастер-классы в чуме и создали 900 авторских экосумок, все вместе раскрасили 80 м² панно и написали 5000 писем хозяину Арктики.
Автобус-музей стартует из Москвы 10 мая. И уже 13 мая в Астрахани в 11.00 открыл свои двери для посетителей. Вы совершите виртуальную прогулку по настоящей Арктике, которая раскинулась на 28 квадратных метрах автобуса:
- побываете во всех 9-ти арктических регионах;
- узнаете, кто встречается каждый год с белыми медведями и с пингвинами;
-зачем ученые берут анализы у хозяина Арктики, надевают спутниковые передатчики и считают разных животных с самолета;
- где находится полюс холода;
- почему дома в Арктике красят яркими красками и многое другое.
А еще можно будет раскрасить северный поселок и расписать для себя сумку изображениями арктических обитателей на мастер-классе, который пройдет в самом настоящем жилище коренных народов севера – чуме.
ГДЕ И КОГДА?
- Астрахань 13-17 мая, Астраханский дворец культуры «Аркадия»
- Элиста 19-21мая, Парк Победы
- Туапсе 24-28 мая, Городской дворец культуры
ВАЖНО!
Записаться на экскурсию можно на сайте www.каникулыварктике.рф.
СПРАВКА «КП»
Марафон «Каникулы в Арктике» это большое путешествие на край земли для тех, кто живет достаточно далеко от арктической зоны. Вместе с партнерами Фонд «Чистые моря» преобразовал самый обычный туристический автобус «Волжанин», который нам предоставил Мосгортранс, в мультимедийный интерактивный музей. Вместо пассажирских сидений – настоящее кресло пилота самолёта, на котором учёные совершали авианаблюдения за белыми медведями, интерактивная карта арктической зоны, экспонаты мамонтовой флоры, островок тундры, немного арктического мусора и много интересной и полезной информации об Арктике, её коренных жителях, животном и растительном мире и т.д.
НАШИ ПАРТНЕРЫ
• OОО ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть
• АО «Туапсинский морской торговый порт»
• ООО «Туапсинский балкерный терминал»
• Муниципальное образование «Городской округ город Астрахань»
• Фонд «Чистые моря»
• АНО «Центр «Арктические инициативы»
• Портал «Дети Арктики»
• ИПЭЭ РАН
• ГУП «Мосгортранс»
• Бюро музейной сценографии «Метаформа»
• Фонд «Эффект мамонта»
• Информационный партнёр - «Комсомольская правда»