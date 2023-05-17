«Каникулы в Арктике»: В России стартует весенний эколого-просветительский марафон

Фото: предоставлены проектом «Каникулы в Арктике»

Каникулы начинаются! Еще чуть-чуть и школьники на целых три месяца забудут о школьных буднях. И для кое-кого начало отдыха будет, как говорят современные дети, огонь. (Представьте, что в этом месте стоит тот самый смайлик).

Марафон «Каникулы в Арктике» поедет на юга - Астрахань, Элиста и Туапсе. Для всех участников мероприятия будут абсолютно бесплатными. Такой подарок россиянам сделали представители социально ответственного бизнеса.

- В Астрахани и Элисте проведение марафона поддержала компания OОО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а в Туапсе подарок горожанам и гостям в честь своих юбилеев сделали сразу два порта – Туапсинский морской торговый порт, он празднует 125-летие и Туапсинский балкерный терминал, ему 20! – рассказали организаторы. - Ну и конечно же организационную поддержку оказывают представители администраций всех городов-участников арктического марафона.

Фото: предоставлены проектом «Каникулы в Арктике»

Напомним, первый марафон «Каникулы в Арктике» состоялся осенью 2022 года. Автобус-музей проехал по 7 городам – Москва, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Тула. За время путешествия с арктической экспозицией познакомилось 5400 человек, 2900 прошли мастер-классы в чуме и создали 900 авторских экосумок, все вместе раскрасили 80 м² панно и написали 5000 писем хозяину Арктики.

Автобус-музей стартует из Москвы 10 мая. И уже 13 мая в Астрахани в 11.00 открыл свои двери для посетителей. Вы совершите виртуальную прогулку по настоящей Арктике, которая раскинулась на 28 квадратных метрах автобуса:

- побываете во всех 9-ти арктических регионах;

- узнаете, кто встречается каждый год с белыми медведями и с пингвинами;

-зачем ученые берут анализы у хозяина Арктики, надевают спутниковые передатчики и считают разных животных с самолета;

- где находится полюс холода;

- почему дома в Арктике красят яркими красками и многое другое.

А еще можно будет раскрасить северный поселок и расписать для себя сумку изображениями арктических обитателей на мастер-классе, который пройдет в самом настоящем жилище коренных народов севера – чуме.

ГДЕ И КОГДА?

- Астрахань 13-17 мая, Астраханский дворец культуры «Аркадия»

- Элиста 19-21мая, Парк Победы

- Туапсе 24-28 мая, Городской дворец культуры

ВАЖНО!

Записаться на экскурсию можно на сайте www.каникулыварктике.рф.

СПРАВКА «КП»

Марафон «Каникулы в Арктике» это большое путешествие на край земли для тех, кто живет достаточно далеко от арктической зоны. Вместе с партнерами Фонд «Чистые моря» преобразовал самый обычный туристический автобус «Волжанин», который нам предоставил Мосгортранс, в мультимедийный интерактивный музей. Вместо пассажирских сидений – настоящее кресло пилота самолёта, на котором учёные совершали авианаблюдения за белыми медведями, интерактивная карта арктической зоны, экспонаты мамонтовой флоры, островок тундры, немного арктического мусора и много интересной и полезной информации об Арктике, её коренных жителях, животном и растительном мире и т.д.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

• OОО ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть

• АО «Туапсинский морской торговый порт»

• ООО «Туапсинский балкерный терминал»

• Муниципальное образование «Городской округ город Астрахань»

• Фонд «Чистые моря»

• АНО «Центр «Арктические инициативы»

• Портал «Дети Арктики»

• ИПЭЭ РАН

• ГУП «Мосгортранс»

• Бюро музейной сценографии «Метаформа»

• Фонд «Эффект мамонта»

• Информационный партнёр - «Комсомольская правда»