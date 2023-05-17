РПЦ опубликовала молитву для желающих найти работу Фото: Shutterstock

Хотите - верьте, хотите - нет, но Росстат утверждает: уровень безработицы в России сейчас на историческом минимуме, это 3,5%. Иначе как вмешательством высших сил объяснить это сложно.

НА БОГА НАДЕЙСЯ…

На самом деле безработных в России, конечно, больше. Просто Росстат считает тех, кто официально стоят на учёте в службе занятости. А многие ищут работу самостоятельно.

В помощь тем и другим в Русской православной церкви опубликовали специальный чин молебна о поиске работы. Не спешите усмехаться. Разумеется, молитва – удел верующих людей, осознающих, что без Божией помощи благие дела не совершаются.

- Я очень рад, что в последние годы церковь увеличивает количество тематических молебнов, — рассказал kp.ru священник Владислав Береговой. – Еще совсем недавно молебны были только о здравии и начале благого дела, а просьб у людей очень много. В частности, неоднократно обращались люди, ищущие работу. Обычно мы для них служили молебны о начале доброго дела. Сейчас будем молиться по утвержденному чину. Важно, чтобы молитва по своему содержанию и смыслу соответствовала сердечным чаяниям прихожан.

Текст молитвы

«Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Полный текст молебна - на сайте РПЦ.

Поясним, что молебен - это набор последовательных молитв с отрывками из Евангелия. Заканчивается всегда определенной молитвой с просьбой о нуждах. В нашем случае - о поиске работы.

…САМ НЕ ПЛОШАЙ

Но одной молитвы для трудоустройства, к сожалению, недостаточно. Дабы подкрепить силу молитвы реальными усилиями, вот вам вполне земной, проверенный совет: ищите «место под солнцем» там, где дефицит кадров. Сегодня это рабочие специальности.

- В первую очередь сейчас высок спрос на токарей, фрезеровщиков, специалистов в области ремонта технологического оборудования, радиотехников, комплектовщиков, водителей, - перечисляет проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Традиционно дефицит кадров в системе здравоохранения и среднего профессионального образования. Также требуются хорошие программисты. Выпускникам школ советую выбирать специальности, связанные с управлением и обслуживанием станков, а также инженерные профессии по разработке и конструированию разных изделий. Кстати, перспективным направлением считаются и биотехнологии.