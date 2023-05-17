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17 мая 2023 13:57

«Операция прошла успешно!»: Александр Олешко возвращается к привычной жизни

Зрители возмущаются, что на роли актера Александр Олешко в двух театрах ввели других актеров
Ирина ВИКТОРОВА
На премьере внимание публики привлек заслуженный артист России Александр Олешко. Олешко пришел на костылях.

На премьере внимание публики привлек заслуженный артист России Александр Олешко. Олешко пришел на костылях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 18 мая приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырех» в прокате. А накануне звездные гости побывали на премьере картины режиссера Карена Шахназарова. В новом фильме Шахназарова режиссер Константин Станиславский и публицист Владимир Гиляровский расследуют таинственное убийство в московских трущобах.

На премьере внимание публики привлек заслуженный артист России Александр Олешко. Олешко пришел на костылях. KP.RU расспросил актера о том, что же с ним произошло.

Олешко рассказал kp.ru о травме, которую получил на сцене: «На премьере спектакля «Павел Первый» в театре Вахтангова днем в середине второго акта разорвалось ахилово сухожилие. Спектакль доиграл с адской болью на одной ноге. Вечером сыграл на обезболивающих еще один спектакль. В следующие два дня еще два спектакля. А потом, хромая и фактически сидя, два спектакля «Где мы?» в театре Сатиры. Врачи сказали, что нужно срочно оперировать. Операция прошла успешно. Уже месяц на костылях. На телевидении снимаюсь сидя. Снимают по пояс. Через две недели возвращаюсь постепенно к привычной жизни».

Скоро у Олешко подвижность ноги полностью восстановится.

Скоро у Олешко подвижность ноги полностью восстановится.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро у Олешко подвижность ноги полностью восстановится. Но пока произошли перемены, которые вызвали волну возмущения в социальных сетях – об этом мы и спросили Александра. На вопрос: «Как вы реагируете на то, что на ваши роли в театре Вахтангова и в театре Сатиры ввели других актеров. Ведь теперь многие зрители пишут, что это неравноценные замены, а в телеграмм каналах откровенно возмущаются этим?». Олешко коротко ответил так: «Со мной эти вводы театральное руководство не согласовывало. Дальше без комментариев!».

Кстати, в картине «Хитровка. Знак четырех» Александр Олешко играет режиссера, писателя и драматурга Владимира Немировича-Данченко. Актер рассказал: «Мой Немирович-Данченко - это не совсем тот исторический персонаж, о котором кто-то знает по воспоминаниям, дневникам. Он, наверное, в большей степени придуманный человек, но я опирался на его настоящую биографию».

КультураКультура: театр