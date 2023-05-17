«Операция прошла успешно!»: Александр Олешко возвращается к привычной жизни

На премьере внимание публики привлек заслуженный артист России Александр Олешко. Олешко пришел на костылях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 18 мая приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырех» в прокате. А накануне звездные гости побывали на премьере картины режиссера Карена Шахназарова. В новом фильме Шахназарова режиссер Константин Станиславский и публицист Владимир Гиляровский расследуют таинственное убийство в московских трущобах.

На премьере внимание публики привлек заслуженный артист России Александр Олешко. Олешко пришел на костылях. KP.RU расспросил актера о том, что же с ним произошло.

Олешко рассказал kp.ru о травме, которую получил на сцене: «На премьере спектакля «Павел Первый» в театре Вахтангова днем в середине второго акта разорвалось ахилово сухожилие. Спектакль доиграл с адской болью на одной ноге. Вечером сыграл на обезболивающих еще один спектакль. В следующие два дня еще два спектакля. А потом, хромая и фактически сидя, два спектакля «Где мы?» в театре Сатиры. Врачи сказали, что нужно срочно оперировать. Операция прошла успешно. Уже месяц на костылях. На телевидении снимаюсь сидя. Снимают по пояс. Через две недели возвращаюсь постепенно к привычной жизни».

Скоро у Олешко подвижность ноги полностью восстановится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро у Олешко подвижность ноги полностью восстановится. Но пока произошли перемены, которые вызвали волну возмущения в социальных сетях – об этом мы и спросили Александра. На вопрос: «Как вы реагируете на то, что на ваши роли в театре Вахтангова и в театре Сатиры ввели других актеров. Ведь теперь многие зрители пишут, что это неравноценные замены, а в телеграмм каналах откровенно возмущаются этим?». Олешко коротко ответил так: «Со мной эти вводы театральное руководство не согласовывало. Дальше без комментариев!».

Кстати, в картине «Хитровка. Знак четырех» Александр Олешко играет режиссера, писателя и драматурга Владимира Немировича-Данченко. Актер рассказал: «Мой Немирович-Данченко - это не совсем тот исторический персонаж, о котором кто-то знает по воспоминаниям, дневникам. Он, наверное, в большей степени придуманный человек, но я опирался на его настоящую биографию».